Smidzinātāji
Smidzinātāji - tehnoloģija, kas ir pārpilna ar idejām. Daudzveidīgā Kärcher apļveida smidzinātāju izvēle piedāvā perfektu risinājumu katram dārzam - lielam, mazam, plakanam vai slīpam. Ar unikālo šļakatu aizsargu svārsta sprinkleru klāstā, tiek nodrošināta vienkāršāka to uzstādīšana: Nav vairs nepieciešana skraidīšana starp krānu un sprinkleri, lai atrastu pareizos iestatījumus un papildus tam tiek nodrošināta iespēja pašam paliek sausam! Visi modeļi viegli savienojami ar dārza šļūteni, un ir saderīga ar visām populārākajām dārza ātro savienojumu sistēmām.
