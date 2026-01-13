HR 3.20 Set

Viena šļūtenes spole – divas funkcijas: HR 3.20 Set ar 20 m šļūteni un piederumiem tiek izmantots gan šļūtenes uzglabāšanai pie sienas, gan mobilai lietošanai dārzā.

Īpašības un ieguvumi
HR 3.20 Set: "Divi vienā" funkcija: pie sienas montējama un pārvietojama šļūtenes spole vienā iekārtā
"Divi vienā" funkcija: pie sienas montējama un pārvietojama šļūtenes spole vienā iekārtā
Šļūtenes uzglabāšana pie sienas, kā arī mobila lietošana dārzā.
HR 3.20 Set: Sienas balstenis
Sienas balstenis
Vienkārša un ātra uzglabāšanas vienības uzstādīšana.
HR 3.20 Set: Salokāma kloķa rokturi
Salokāma kloķa rokturi
Kompakta uzglabāšana.
Kompakts izmērs
  • Kompakta uzglabāšana.
Gatavs tūlītējai lietošanai
  • Komplektācijā iekļauti laistīšanas piederumi.
Šļūtenes savienojums (leņķveida)
  • Novērš šļūtenes savīšanos, nodrošinot maksimālu ūdens plūsmu.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Šļūtenes garums (m) 20
Šļūtenes diametrs (mm) 13
Šļūtenes ietilpība spolē (m) 40 (1/2") / 30 (5/8") / 25 (3/4")
Plīšanas spiediens (bar) 24
Skrūvju attālums sienas montāžai (mm) 160
Krāsa melna
Svars (kg) 2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.7
Izmēri (G x P x A) (mm) 363 x 475 x 500

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Šļūtenes savienojums: 3 Gabals(i)
  • Šļūtenes savienotājs ar Aqua Stop: 1 Gabals(i)
  • G 3/4 krāna adapters ar G 1/2 reduktoru: 1 Gabals(i)
  • Sprausla: 1 Gabals(i)
  • PrimoFlex šļūtene 1/2": 20 m

Aprīkojums

  • Komplekts
  • Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
  • Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
  • Sienas balstenis ar skrūvēm un tapām
HR 3.20 Set
HR 3.20 Set
HR 3.20 Set
HR 3.20 Set
HR 3.20 Set
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšana
  • Mazām un vidējām platībām
Piederumi
INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija