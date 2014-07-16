Dārza laistīšana
Augstspiediena laistīšanas sūkņi
Jaudīgie Kärcher sūkņi ir ideāli dārza laistīšanai no alternatīviem ūdens avotiem, piemēram, cisternām vai ūdens mucām. Praktisks kājas slēdzis nodrošina papildu ērtību.
Ar Kärcher BP Garden dārza sūkni dārzu varēs ērti un ekonomiski varēs apgādāt ar ūdeni laistīšanai. 'BP Home & Garden' sūkņi mājai un dārzam tāpat ļauj ar ekonomiski izdevīgo tehnisko ūdeni apgādāt visu mājsaimniecību. Ierīces ieslēdzas automātiski — un pēc tam atkal izslēdzas — kad ir nepieciešams ūdens. Spiediena sūkņi ar elektronisko vadību ar ūdeni no cisternas var apgādāt veļas mazgājamās mašīnas vai tualetes skalojamās kastes visā mājsaimniecībā, un pateicoties nemainīgajam darba spiedienam tos vienlaicīgi var izmantot arī dārza laistīšanai. Daudzpakāpju sūkņi nodrošina maksimālu veiktspēju, efektivitāti un klusu darbību, tā kā tiem ir nepieciešama mazāka motora jauda nekā standarta dārza strūklas sūkņiem ar tādu pašu plūsmas ātrumu. Samazina ūdens un enerģijas patēriņu par aptuveni 30 %. Turklāt 'eco!ogic' modeļiem ar 0 vatu enerģijas patēriņu gaidstāves režīmā ietaupījums ir pat vēl lielāks.
Kärcher izstrādātā lietus alternatīva
Kärcher plašais laistīšanas iekārtu klāsts iepriecinās ikvienu dārza mīli. Kärcher sūkņi un laistīšanas produkti ir izstrādāti tā, lai darbotos ideālā saskaņā, kā arī ļauj jums ar dabas resursiem strādāt atbildīgi. Tas nodrošina to, ka vērtīgais ūdens tiek izmantot efektīvi un ekonomiski. Inovatīvā tehnoloģija un precīzie sensori garantē, ka tiek patērēts tikai tik daudz ūdens, cik nepieciešams, lai augi varētu augt, un ne vairāk. Lai nodrošinātu, ka varat maksimāli izbaudīt dārza dabisko skaistumu, Kärcher piedāvā efektīvus izsmidzinātājus, smidzinātājpistoles, smidzinātājus, šļūtenes, ūdens taimerus, sūkņus, šļūtenes savienojumu sistēmas un uzglabāšanas sistēmas. Lai kuru Kärcher produktu jūs izmantojat, ziniet, ka tā ir bijusi pareizā izvēle!.
Kärcher 'Rain System®' laistīšanas sistēma
Dzīvžogi, puķu dobes, krūmi vai garšaugi — jaunā viedā laistīšanas sistēma no Kärcher izmanto lokalizēto kontrolēto mitruma izplatīšanas sistēmu, lai katram atsevišķam augam nodrošinātu tādu ūdens daudzumu, kāds tam ir nepieciešams. Jaunā Kärcher 'Rain System®' sistēma apvieno sevī mikropilienu un parastās laistīšanas iespējas. Sistēma strādā ar līdz pat 4 bāru spiedienu, un tās komplektācijā ir ½" PVC šļūtene ar pilienveida un mikrosmidzināšanas uzgaļiem. Sistēmu tāpat ir iespējams aprīkot ar spiediena reduktoru un filtru aizsardzībai pret pārspiedienu un netīrumu daļiņām. Kärcher 'Rain System™' var pielāgot gandrīz jebkura veida dārza laistīšanas vajadzībām, un tā ir ideāli savietojama ar 'SensoTimer' bloku, lai nodrošinātu ūdens kontroli atkarībā no konkrētā dārza vajadzībām.
Piemērotas ierīces un piederumi
Dārza sūknis
Optimālai dārza laistīšanai.
Kärcher 'Rain Box'
Ideāls sākuma komplekts efektīvai dārza laistīšanai
Inovatīvs mucveida sūknis
Ar elastīgu klipšu ierīci
Iegremdējamie spiediensūkņi
Laistīšanas ūdens padeve no alternatīviem ūdens avotiem.