Ieteikumi par pielietošanu

Šeit jūs varat gūt skaidru pārskatu par tīrīšanas līdzekļiem, kas ir sakārtoti tematiski. Ja savu tīrīšanas aprīkojumu šeit neatrodas, tad, lūdzu, ar mums.

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Āra laukumu tīrīšana

Autoreinigung

Automašīnas tīrīšana

Šeit jūs varat atrast īstos produktus un piederumus ātrai un pamatīgai automašīnas tīrīšanai.

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Terases tīrīšana

Šeit jūs varat atrast īstās ierīces un piederumus, ar kuriem pēc ziemas sezonas tīrīt terasi.

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Dārza laistīšana

Izmantojot mūsu dārza sūkņus jūs varat pilnībā automātiski laistīt lielas platības — pateicoties attālinātās vadības funkcionalitātei.

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Slaucīšana

Sakiet ardievas slotai un liekšķerei. Ar Kärcher slaucīšanas iekārtām jūs varat notīrīt celiņus, ielas, piebraucamos ceļus un pagalmus — pat piecreiz ātrāk nekā līdz šim.

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Sūnām klātas seguma plātnes

Kärcher netīrumu tīrītāji ir ideāli piemēroti sūnu noņemšanai no cietām noklātām virsmām.

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Dārza mēbeļu tīrīšana

Mūsu spiediena mazgātāji viegli noņem nepievilcīgās svītras uz dārza mēbelēm, kuras radušās no gaisa piesārņojuma vai arī ir aizgājušās ziemas sekas.

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Cauruļvadu tīrīšana

Cauruļu tīrīšanas komplekts ir ideāli piemērots aizsērējušu cauruļu tīrīšanai — gan iekštelpās, tā arī ārā.

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Fasāžu tīrīšana

Kärcher ne vien piedāvā ideālas ierīces, kuras var izmantot, lai tīrītu visā mājā — tomēr arī pašas mājas ar laiku kļūst netīras, un Kärcher tīrīšanas iekārtas tām var piešķirt bijušo greznumu.

Iekštelpu tīrīšana

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Tīrīšana ar tvaiku

Šeit jūs atradīsiet dažādus ieteikumus, kā izmantot mūsu tvaika tīrītājus. Viegli uzkopiet virtuves, grīdas, spraugas, armatūru, vannas istabas, tualetes, logus, spoguļus un daudz ko citu.

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Gludināšana ar tvaiku

Nemainīgais tvaika spiediens pat bieza materiāla gludināšanu padara vienkāršu. Tas ļauj gludināšanu paveikt pat par 50% īsākā laikā.

Logu tīrīšana

Logu mazgāšana

Ja runa ir par netīriem logiem, tad Kärcher piedāvā ideālu risinājumu ikvienai prasībai. Atklājiet lielo logu tīrīšanas iekārtu dažādību.

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Paklāju tīrīšana

Paklāju tīrīšana ir vienkārša ar pareizo Kärcher produktu.

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Mīksto mēbeļu tīrīšana

Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu tīrību dziļi mīksto grīdu segumu šķiedrās.

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Tehniskā ūdens padeve mājsaimniecībai

Lai apgādātu jūsu mājsaimniecību ar tehnisko ūdeni, mēs iesakām izmantot mūsu mājas un dārza sūkņus.

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Urbšana, savākšana, sūkšana

Urbšanas, zāģēšanas un ēvelēšanas rezultātā rodas skaidas. Kärcher piedāvā plašu profesionālu iekārtu un noderīgu piederumu klāstu efektīviem savākšanas darbiem — darbu veicot gan mājā, gan ārpus tās.

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Grīdas seguma apkope

Šeit jūs atradīsiet svarīgu informāciju un vairākus padomus par grīdu profesionālu uzkopšanu, kā arī informāciju par spodrināšanu un piemērotiem kopšanas un tīrīšanas līdzekļiem.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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MAKSĀŠANAS VEIDI

VISA, MASTERCARD, GooglePay, ApplePay vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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