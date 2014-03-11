Ieteikumi par pielietošanu
Šeit jūs varat gūt skaidru pārskatu par tīrīšanas līdzekļiem, kas ir sakārtoti tematiski. Ja savu tīrīšanas aprīkojumu šeit neatrodas, tad, lūdzu, ar mums.
Āra laukumu tīrīšana
Automašīnas tīrīšana
Šeit jūs varat atrast īstos produktus un piederumus ātrai un pamatīgai automašīnas tīrīšanai.
Terases tīrīšana
Šeit jūs varat atrast īstās ierīces un piederumus, ar kuriem pēc ziemas sezonas tīrīt terasi.
Dārza laistīšana
Izmantojot mūsu dārza sūkņus jūs varat pilnībā automātiski laistīt lielas platības — pateicoties attālinātās vadības funkcionalitātei.
Slaucīšana
Sakiet ardievas slotai un liekšķerei. Ar Kärcher slaucīšanas iekārtām jūs varat notīrīt celiņus, ielas, piebraucamos ceļus un pagalmus — pat piecreiz ātrāk nekā līdz šim.
Sūnām klātas seguma plātnes
Kärcher netīrumu tīrītāji ir ideāli piemēroti sūnu noņemšanai no cietām noklātām virsmām.
Dārza mēbeļu tīrīšana
Mūsu spiediena mazgātāji viegli noņem nepievilcīgās svītras uz dārza mēbelēm, kuras radušās no gaisa piesārņojuma vai arī ir aizgājušās ziemas sekas.
Cauruļvadu tīrīšana
Cauruļu tīrīšanas komplekts ir ideāli piemērots aizsērējušu cauruļu tīrīšanai — gan iekštelpās, tā arī ārā.
Fasāžu tīrīšana
Kärcher ne vien piedāvā ideālas ierīces, kuras var izmantot, lai tīrītu visā mājā — tomēr arī pašas mājas ar laiku kļūst netīras, un Kärcher tīrīšanas iekārtas tām var piešķirt bijušo greznumu.
Iekštelpu tīrīšana
Tīrīšana ar tvaiku
Šeit jūs atradīsiet dažādus ieteikumus, kā izmantot mūsu tvaika tīrītājus. Viegli uzkopiet virtuves, grīdas, spraugas, armatūru, vannas istabas, tualetes, logus, spoguļus un daudz ko citu.
Gludināšana ar tvaiku
Nemainīgais tvaika spiediens pat bieza materiāla gludināšanu padara vienkāršu. Tas ļauj gludināšanu paveikt pat par 50% īsākā laikā.
Logu mazgāšana
Ja runa ir par netīriem logiem, tad Kärcher piedāvā ideālu risinājumu ikvienai prasībai. Atklājiet lielo logu tīrīšanas iekārtu dažādību.
Paklāju tīrīšana
Paklāju tīrīšana ir vienkārša ar pareizo Kärcher produktu.
Mīksto mēbeļu tīrīšana
Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu tīrību dziļi mīksto grīdu segumu šķiedrās.
Tehniskā ūdens padeve mājsaimniecībai
Lai apgādātu jūsu mājsaimniecību ar tehnisko ūdeni, mēs iesakām izmantot mūsu mājas un dārza sūkņus.
Urbšana, savākšana, sūkšana
Urbšanas, zāģēšanas un ēvelēšanas rezultātā rodas skaidas. Kärcher piedāvā plašu profesionālu iekārtu un noderīgu piederumu klāstu efektīviem savākšanas darbiem — darbu veicot gan mājā, gan ārpus tās.
Grīdas seguma apkope
Šeit jūs atradīsiet svarīgu informāciju un vairākus padomus par grīdu profesionālu uzkopšanu, kā arī informāciju par spodrināšanu un piemērotiem kopšanas un tīrīšanas līdzekļiem.