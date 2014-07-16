Terases tīrīšana

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Terassenreinigung

Terases tīrīšana

Nepārspējama veiktspēja — Kärcher spiediena mazgātāji

Sākot no to vada āķa līdz praktiskajai šļūteņu spolei un gumijas augstspiediena šļūtenei – K7 sērijas iekārtām ir pārdomāts aprīkojums, kas atvieglo tīrīšanu, pat, ja jātiek galā ar lielu netīrumu daudzumu.

Ikviens mājas un dārza īpašnieks, kurš ir mēģinājis noskalot nopietnus netīrumus no bruģētām taciņām zina, cik ierobežota un vāja šajā ziņā ir dārza šļūtenes veiktspēja.

Savukārt spiediena tīrītāja tīrīšanas veiktspēja ir ievērojami augstāka nekā dārza šļūtenei. Nav svarīgi, vai tās ir automašīnas, sūnām klātas dārza taciņas, terases, rullo žalūzijas, netīras lietus mucas vai laivas — to visu jūs varat ātri un viegli notīrīt.
Ar augstspiedienu pat ieēdušies netīrumi tagad ir viegli notīrāmi.

Mūsu terašu tīrītājs T-Racer nodrošina optimālu, bet tajā pašā laikā saudzīgu, lielo virsmu tīrīšanu. Inovatīvā veidā apvienojot regulējama augstuma propellerus ar divām augstspiediena sprauslām, tiek radīts gaisa spilvena efekts, kas T-Racer ļauj bez pūlēm pārvietoties virs zemes.

Ierīce nodrošina lielisku sniegumu un vienmērīgi augstiem tīrīšanas rezultātiem. Ierīces korpuss praktiski neļauj izsmidzināmajam ūdenim izkļūt ārā, tāpēc tas jūs un sienas pasargās no šļakstiem.

Piemērotas ierīces un piederumi

K 7 Premium eco!ogic Home

Ātri, vienkārši un ērti.

Cieto virsmu tīrītājs

Iespēja bez šļakstiem notīrīt lielas platības un malas.

Grīdas mazgāšanas iekārta

Ideāla ierīce kāpņu un malu tīrīšanai. Noņem visus ieēdušos netīrumus.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

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P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

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Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

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08.08. Slēgts

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S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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