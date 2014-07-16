Terases tīrīšana
Terases tīrīšana
Nepārspējama veiktspēja — Kärcher spiediena mazgātāji
Sākot no to vada āķa līdz praktiskajai šļūteņu spolei un gumijas augstspiediena šļūtenei – K7 sērijas iekārtām ir pārdomāts aprīkojums, kas atvieglo tīrīšanu, pat, ja jātiek galā ar lielu netīrumu daudzumu.
Ikviens mājas un dārza īpašnieks, kurš ir mēģinājis noskalot nopietnus netīrumus no bruģētām taciņām zina, cik ierobežota un vāja šajā ziņā ir dārza šļūtenes veiktspēja.
Savukārt spiediena tīrītāja tīrīšanas veiktspēja ir ievērojami augstāka nekā dārza šļūtenei. Nav svarīgi, vai tās ir automašīnas, sūnām klātas dārza taciņas, terases, rullo žalūzijas, netīras lietus mucas vai laivas — to visu jūs varat ātri un viegli notīrīt.
Ar augstspiedienu pat ieēdušies netīrumi tagad ir viegli notīrāmi.
Mūsu terašu tīrītājs T-Racer nodrošina optimālu, bet tajā pašā laikā saudzīgu, lielo virsmu tīrīšanu. Inovatīvā veidā apvienojot regulējama augstuma propellerus ar divām augstspiediena sprauslām, tiek radīts gaisa spilvena efekts, kas T-Racer ļauj bez pūlēm pārvietoties virs zemes.
Ierīce nodrošina lielisku sniegumu un vienmērīgi augstiem tīrīšanas rezultātiem. Ierīces korpuss praktiski neļauj izsmidzināmajam ūdenim izkļūt ārā, tāpēc tas jūs un sienas pasargās no šļakstiem.
Piemērotas ierīces un piederumi
K 7 Premium eco!ogic Home
Ātri, vienkārši un ērti.
Cieto virsmu tīrītājs
Iespēja bez šļakstiem notīrīt lielas platības un malas.
Grīdas mazgāšanas iekārta
Ideāla ierīce kāpņu un malu tīrīšanai. Noņem visus ieēdušos netīrumus.