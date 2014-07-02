power swab
Power Scrubber PS 40 ar 3 integrētām augstspiediena sprauslām. Spēcīgi, droši un laiku taupoši noņem spītīgus netīrumus no dažādām virsmām. Ideāli piemērots kāpnēm un malām. Ietver integrētu lāpstiņu, lai notīrītu netīro ūdeni.
PS 40 jaudīgā mazgāšanas iekārta ar trim integrētām augstspiediena sprauslām un rakeli ir jaudīgāks nekā standarta manuālā mazgāšanas iekārta. Jaudīgā mazgāšanas iekārta ar augstspiedienu ātri un viegli notīra netīrumus no virsmām. PS 40 elektriskā mazgāšanas iekārta ir ideāli piemērota kāpņu, iekšpagalmu, fasāžu, garāžu, balkonu, sienu, celiņu un piebraucamo ceļu tīrīšanai. Ideāli piemērota kāpņu un malu tīrīšanai. Piemērota visiem Kärcher K 2 līdz K 7 augstspiediena mazgātājiem.
Īpašības un ieguvumi
Trīs integrētas augstspiediena sprauslas
- Noturīgu netīrumu noņemšanai no dažāda veida virsmām.
Integrēta lāpstiņa
- Ātra ūdens atlikumu noņemšana.
Kompakts dizains
- Ideāli piemērots stūru un malu tīrīšanai bez aizmugures šļakatām.
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Noturīgu netīrumu noņemšanai no dažāda veida virsmām.
Augstspiediena strūklas un manuālas suku spiediena kombinācija
- Īpaši jaudīga tīrīšanas veiktspēja salīdzinājumā ar parasto tīrīšanas instrumentu.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|744 x 303 x 759