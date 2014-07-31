Urbšana, savākšana, sūkšana
Urbšanas darbiem bez putekļu veidošanās
Kärcher DDC 50 urbšanas putekļu ķērējs viegli notver visus urbšanas laikā radītos putekļus. Jums nebūs nepieciešams vēl kāds, lai savāktu putekļus, tāpat arī nebūs vajadzības izmantot nekādus papildu piederumus vai ierīces, piemēram, putekļu sūcēju. DDC 50 ierīci var izmantot ar jebkuru urbi (maksimālais urbšanas diametrs 10 cm), kā arī ar to var darboties gan ar labo, tā kreiso roku un uz visām iekštelpu sienu virsmām.
Lūk, kā tā darbojas:
- Mērķis — kad esat atzīmējuši punktu, kuru vēlaties izurbt, novietojiet DDC 50 uz urbja pāri urbšanas atzīmei.
- Piespiešana — tad piespiediet DDC 50 ierīci pie sienas — tā ar vakuuma palīdzību turēsies pie sienas visu urbšanas laiku.
- Urbšana — urbšana ar DDC 50 nevar būt vēl vienkāršāka. Ierīce cieši pieguļ sienai un jums ir brīvas abas rokas.
- Noņemšana — kad esat beiguši urbšanu, atbrīvojiet vakuuma piesūcekni, nospiežot ventilācijas pogu, un noņemiet DDC 50 ierīci no sienas. Urbšanas vieta būs tīra un visi putekļi ir savākti.
- Iztukšošana. Atveriet DDC 50 un izberiet savāktos urbšanas putekļus. Nav nepieciešama pēctīrīšana.
Slauka ātri un ērti
Nelielu netīrumu savākšanai ne katru reizi ir nepieciešams putekļu sūcējs. Jaunā K55 elektriskā slota ir ātra, ērta un pamatīgi tīroša. Bezvadu sistēma, darbināma ar bateriju. Tā vienmēr ir pa rokai, un pateicoties tās vieglumam, to ir tiešām ērti lietot. Pārdomātā konstrukcija ļauj slaucīt līdz pat 1 mm no tā malas. Sakiet ardievas slotai un liekšķerei.=.
- Birsti ērti ar vienu kustību var ērti noņemt, lai tīrītu vai arī to nomainīt.
- Bateriju var izņemt un atkārtoti uzlādēt ārā no ierīces. Papildus iegādājoties otru bateriju jūs varēsiet tīrīt bez pārtraukuma.
- Pateicoties tās sānu birstēm K55 Plus iekārta tīra līdz pat 1 mm no malām.
- Lielo atkritumu tvertni var ātri un ērti noņemt un iztukšot.
Daudzfunkcionāli logu mazgātāji
Jaudīgākie daudzfunkcionālie logu mazgātāji, kādi jebkad bijuši.
Kärcher universālajiem daudzfunkcionālajiem logu mazgātājiem ir īpaši spēcīga sūkšanas jauda, kā arī priekšzīmīga energoefektivitāte. Tāpat tiem ir jauna filtra nomaiņas tehnoloģija un īpaši izstrādāti piederumi.
Ierīce savāc sausus, mitrus, raupjus un smalkus netīrumus. Kärcher daudzfunkcionālie logu mazgātāji nodrošina optimālu netīrumu savākšanu jebkurā laikā, kā arī nevainojamu rezultātu. Īsumā: Kärcher piedāvā īsto risinājumu ikvienai vajadzībai un prasībai — gan neregulārai, gan intensīvai izmantošanai.
Pateicoties īpaši energoefektīvajiem motoriem un optimālajai iekārtu un piederumu konstrukcijai jaunie Kärcher daudzfunkcionāli logu mazgātāji ir ne tikai ievērojami jaudīgāko par to priekštečiem, bet arī visu laiku spēcīgākās tirgū pieejamās Kärcher sūkšanas iekārtas
Pārskats par priekšrocībām: optimāla netīrumu savākšana, būtisks laika ietaupījums, universālums.
Pateicoties inovatīvajai filtra nomaiņas tehnoloģijas, kas ir pieejamas vidējās un augstākās klases ierīcēm, filtru var izņemt dažās sekundēs. Turklāt plakanais plisētais filtrs, kas ir populārs mūsu profesionālo tīrītāju sērijā, atrodas filtra kārtridžā iekārtas galvā — kas nozīme īpaši ātru tā izņemšanu divos soļos. Vienkārši atveriet filtra kārtridžu, izvelciet filtru — un darīts!
Kopsavilkums par ieguvumiem — iespējams ātrāk un daudz ērtāk izņemt filtru, nenotiek saskare ar netīrumiem, nekādas putekļu izplatīšanās.
Pateicoties pilnībā jaunam piederumu klāstam, kurā ietilpst grīdas seguma uzgalis, cauruļvadi, sūkšanas šļūtene un rokturis, visi jaunie modeļi garantē ideālu tīrīšanu, un tie ir maksimāli ērti lietojami. Ātri un bez paliekošām nogulsnēm notīrīsiet visu veidu netīrumus.
Pārskats par priekšrocībām. Ideāli tīrīšanas rezultāti, izstrādāts maksimālam lietošanas ērtumam, neierobežota kustību brīvība, neveidojas aizsprostojumi, nav jāpārtrauc darbs.
Piemērotas ierīces un piederumi
DCC 50
Sūkšana pēc urbšanas nu jau ir pagātne.
Bezvadu elektriskā slota
Mazliet netīrs? Tā nav problēma. Kärcher elektriskās slotas tīra vienā acumirklī.
Daudzfunkcionālie putekļu sūcēji
Visjaudīgākie daudzfunkcionālie putekļu sūcēji kādi jebkad bijuši.