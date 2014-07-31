Gludināšana ar tvaiku
Par 50% ātrāka gludināšana
Ar Kärcher tvaika spiediena gludināšans sistēmu jūs uz pusi samazināsiet gludināšanas laiku. Kärcher gludināšanas dēlim ir tvaika sūkšanas un piepūšanas funkcija. Tvaika sūkšanas funkcija notur veļu vietā, kamēr tiek izsūkts mitrums. Ar piepūšanas funkciju gludināmo virsmu var piepūst kā balonu. Tas novērš kroku veidošanos — pat uz smalkiem audumiem
SI 2.600 CB tvaika gludināšanas sistēma ir īpaši pielāgota liela veļas daudzuma gludināšanai un sniedz augstu komforta līmeni. Ilgstoši pārbaudītais un testētais universālais tvaika tīrītājs un AB 1000 aktīvais gludināšanas dēlis ir perfekta komanda augtas klases gludināšanai un rezultātiem.
Ieteikumi optimālai gludināšanai
- Gludinot ar tvaiku, iestatiet tvaika gludekļa temperatūru uz maksimālo vērtību. Nemainīgs tvaika spiediens neļauj jūsu drēbēm pārkarst, neatkarīgi no tā, vai tā ir kokvilna, zīds vai lins.
- Nelīpošā tērauda pamatne kā īpašais piederums — tā neļauj veidoties spīdīgiem plankumiem uz smalkiem un tumšiem materiāliem (piemēram, lina). T-krekli ar uzlīmēm vairāk nav jāgludina izvērti uz āru.
- Tvaika spiediens ir tik augsts, ka par visbiezākie džinsi ir jāgludina tikai no vienas puses. Lēnām virziet tvaika gludekli pār audumu, pieliekot nelielu spiedienu — un tvaika spiediens pārējo darbu izdarīs pats!
Piemērotas ierīces un piederumi
Tvaika gludināšanas stacija
Gludināšana un tīrīšana ar tvaiku - divi vienā!
Augsta spiediena tvaika gludekļi
Augsta spiediena gludeklis ar zemas pretestības nerūsējoša tērauda pamatni patīkamā dzeltenā vai melnā krāsā.
Nelīpoša pamatne
Nelīpoša pamatne augsta spiediena tvaika gludeklim.