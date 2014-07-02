Nelīpoša pamatne I 6006
BE 6006 gludināšanai ar tvaiku ar nelīpošu alumīnija pamatni. Piemērota smalku audumu, piemēram, zīda, lina, melnu audumu, apakšveļas vai apdrukātu kreklu, gludināšanai.
BE 6006 tvaika gludeklis ar viegli slīdošu, nerūsējošu tēraudu, nelīpošu pamatni ir piemērots apģērbam. Teflona pamatne ideāli piemērota smalku audumu gludināšanai, piemēram, zīdam, linam, melnam apģērbam, mežģīņu apakšveļai vai apdrukātiem krekliem, un piedāvā perfektu aizsardzību. Neatstāj spīdīgas vietas vai gludināšanas pēdas.
Īpašības un ieguvumi
Tvaika izvade pamatnē
- Optimāls tvaika sadalījums
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|Sudraba
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|285 x 135 x 19