Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron
SI 4 EasyFix Iron gludināšanas stacija ērtai, nepārtrauktai darbībai, pateicoties tvaika gludeklim un jebkurā brīdī uzpildāmai ūdens tvertnei. Komplektācijā iekļauts gludināmais dēlis.
Kärcher padara tīrīšanu un gludināšanu ar tvaiku efektīvāku. SI 4 EasyFix Iron gludināšanas stacija, pateicoties tvaika gludeklim un gludināšanas dēlim, samazina parasto gludināšanas laiku uz pusi. Gludināšanas dēlim ir gaisa spilvena funkcija un aktīva tvaika iesūkšana. Tas nozīmē, ka tvaiks var labāk iedarboties uz drēbēm un pat grūti apstrādājami tekstilizstrādājumi rezultātā būs bez krokām. Tvaika tīrītājs gādā par īpaši augstu ērtības līmeni un uzkopšanu bez ķimikālijām, un to var izmantot praktiski jebkur. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju no tipiskām cietām virsmām mājsaimniecībās likvidē 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾. Ar īpašajiem piederumiem flīzes, plītis, tvaika nosūcēji un pat vismazākās spraugas kļūst mirdzoši tīras. Pat noturīgi netīrumi tiek likvidēti vienā mirklī. EasyFix grīdas uzgalis ar lokano savienojumu garantē izcilu ergonomiku, savukārt lameļu tehnoloģija nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu. Pateicoties ērtajai āķu un cilpu sistēmai, grīdas tīrīšanas drāniņu var ātri un viegli piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt, nesaskaroties ar netīrumiem.
Īpašības un ieguvumi
Aktīva tvaika nosūkšanaPateicoties aktīvajai tvaika nosūkšanas sistēmai, tvaiks labāk iekļūst audumā. Nosūkšanas sistēma žāvē un nostiprina gludināmo drēbi pie dēļa.
Daudzfunkcionāls tvaika tīrītājs apvienots ar gludināšanas dēliTvaika tīrītāja lietošana kopā ar gludināmo dēli padara gludināšanu daudz efektīvāku. Augsta spiediena tvaiks padara gludināšanu vieglāku un samazina gludināšanas laiku uz pusi. Daudzfunkcionālā iekārta ir piemērota ne tikai gludināšanai, bet arī visiem tīrīšanas darbiem mājsaimniecībā.
Gaisa spilvena funkcijaArī delikāti audumi var tikt viegli un ērti gludināti uz gaisa spilvena. Smalki un maigi audumi ir izgludināmi bez nospiedumiem. Atvieglo neparocīgi gludināmu drēbju (piemēram, blūzes) gludināšanu.
Novatoriska ventilēšanas tehnoloģija
- Nekādas kaitinošas ūdens pilēšanas.
- Neatstāj ūdens traipus.
- Nekādu kaitinošu izgarojumu, kas ietekmētu iekārtas lietotāju.
Lietotājam draudzīgs, klasisks dizains
- Gludināšanas dēļa forma ir pielāgota blūzēm un krekliem.
- Universāls pielietojums.
- Piemērots gan labročiem, gan kreiļiem.
Gludināmajā dēlī iebūvēta kontaktligzda
- Tvaika tīrītāju var pieslēgt kontaktligzdai, kas iebūvēta gludināmajā dēlī.
Stabils rāmis ar fiksatoru pārvietošanai
- Septiņu pakāpju augstuma regulēšana nodrošina gludināšanu 72–99 cm augstumā.
- Neslīdoša pamatne.
- Stabilitāte
Pastāvīga tvaika plūsma un noņemama ūdens tvertne
- Nepārtraukta tvaika padeve darbam bez pārtraukumiem. Tvertni viegli noņemt un uzpildīt zem krāna.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmu
- Optimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
- Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Parocīga kabeļa uzglabāšanas sistēma
- Iekārta piemērota gan kreiļiem, gan labročiem.
- Individuāli regulējama.
- Tvaika gludekļa šļūtenes praktiska nostiprināšana.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|100
|Sildīšanas jauda (W)
|2000
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|3.5
|Uzsilšanas laiks (min)
|4
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|0.8
|Kabeļa garums (m)
|4
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Gludināmā dēļa strāvas kabeļa garums (m)
|2.1
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|12.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|22.8
|Gludināšanas virsmas izmēri (G x P) (mm)
|1200 x 380
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|1450 x 462 x 960
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Rokas uzgalis
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- EasyFinish tvaika gludeklis
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Gludināmais dēlis ar nosūkšanas un gaisa spilvena funkciju
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.3 m
- Dzelzs savienojums
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Gludināšana
- Drēbju un audumu atsvaidzināšanai
Piederumi
