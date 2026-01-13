Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron

SI 4 EasyFix Iron gludināšanas stacija ērtai, nepārtrauktai darbībai, pateicoties tvaika gludeklim un jebkurā brīdī uzpildāmai ūdens tvertnei. Komplektācijā iekļauts gludināmais dēlis.

Kärcher padara tīrīšanu un gludināšanu ar tvaiku efektīvāku. SI 4 EasyFix Iron gludināšanas stacija, pateicoties tvaika gludeklim un gludināšanas dēlim, samazina parasto gludināšanas laiku uz pusi. Gludināšanas dēlim ir gaisa spilvena funkcija un aktīva tvaika iesūkšana. Tas nozīmē, ka tvaiks var labāk iedarboties uz drēbēm un pat grūti apstrādājami tekstilizstrādājumi rezultātā būs bez krokām. Tvaika tīrītājs gādā par īpaši augstu ērtības līmeni un uzkopšanu bez ķimikālijām, un to var izmantot praktiski jebkur. Rūpīga tīrīšana ar Kärcher tvaika tīrītāju no tipiskām cietām virsmām mājsaimniecībās likvidē 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾. Ar īpašajiem piederumiem flīzes, plītis, tvaika nosūcēji un pat vismazākās spraugas kļūst mirdzoši tīras. Pat noturīgi netīrumi tiek likvidēti vienā mirklī. EasyFix grīdas uzgalis ar lokano savienojumu garantē izcilu ergonomiku, savukārt lameļu tehnoloģija nodrošina perfektu tīrīšanas rezultātu. Pateicoties ērtajai āķu un cilpu sistēmai, grīdas tīrīšanas drāniņu var ātri un viegli piestiprināt pie grīdas uzgaļa un atkal noņemt, nesaskaroties ar netīrumiem.

Īpašības un ieguvumi
Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron: Aktīva tvaika nosūkšana
Aktīva tvaika nosūkšana
Pateicoties aktīvajai tvaika nosūkšanas sistēmai, tvaiks labāk iekļūst audumā. Nosūkšanas sistēma žāvē un nostiprina gludināmo drēbi pie dēļa.
Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron: Daudzfunkcionāls tvaika tīrītājs apvienots ar gludināšanas dēli
Daudzfunkcionāls tvaika tīrītājs apvienots ar gludināšanas dēli
Tvaika tīrītāja lietošana kopā ar gludināmo dēli padara gludināšanu daudz efektīvāku. Augsta spiediena tvaiks padara gludināšanu vieglāku un samazina gludināšanas laiku uz pusi. Daudzfunkcionālā iekārta ir piemērota ne tikai gludināšanai, bet arī visiem tīrīšanas darbiem mājsaimniecībā.
Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron: Gaisa spilvena funkcija
Gaisa spilvena funkcija
Arī delikāti audumi var tikt viegli un ērti gludināti uz gaisa spilvena. Smalki un maigi audumi ir izgludināmi bez nospiedumiem. Atvieglo neparocīgi gludināmu drēbju (piemēram, blūzes) gludināšanu.
Novatoriska ventilēšanas tehnoloģija
  • Nekādas kaitinošas ūdens pilēšanas.
  • Neatstāj ūdens traipus.
  • Nekādu kaitinošu izgarojumu, kas ietekmētu iekārtas lietotāju.
Lietotājam draudzīgs, klasisks dizains
  • Gludināšanas dēļa forma ir pielāgota blūzēm un krekliem.
  • Universāls pielietojums.
  • Piemērots gan labročiem, gan kreiļiem.
Gludināmajā dēlī iebūvēta kontaktligzda
  • Tvaika tīrītāju var pieslēgt kontaktligzdai, kas iebūvēta gludināmajā dēlī.
Stabils rāmis ar fiksatoru pārvietošanai
  • Septiņu pakāpju augstuma regulēšana nodrošina gludināšanu 72–99 cm augstumā.
  • Neslīdoša pamatne.
  • Stabilitāte
Pastāvīga tvaika plūsma un noņemama ūdens tvertne
  • Nepārtraukta tvaika padeve darbam bez pārtraukumiem. Tvertni viegli noņemt un uzpildīt zem krāna.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmu
  • Optimālu tīrīšanas rezultātu uz visu veidu cietajiem grīdas segumiem nodrošina iedarbīgā lameļu tehnoloģija.
  • Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
  • Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Parocīga kabeļa uzglabāšanas sistēma
  • Iekārta piemērota gan kreiļiem, gan labročiem.
  • Individuāli regulējama.
  • Tvaika gludekļa šļūtenes praktiska nostiprināšana.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²) 100
Sildīšanas jauda (W) 2000
Maksimālais tvaika spiediens (bar) 3.5
Uzsilšanas laiks (min) 4
Boilera tilpums (l) 0.5
Tvertnes tilpums (l) 0.8
Kabeļa garums (m) 4
Fāžu skaits (Ph) 1
Spriegums (V) 220 / 240
Frekvence (Hz) 50 / 60
Gludināmā dēļa strāvas kabeļa garums (m) 2.1
Krāsa Balta
Svars bez piederumiem (kg) 12.6
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 22.8
Gludināšanas virsmas izmēri (G x P) (mm) 1200 x 380
Izmēri (G x P x A) (mm) 1450 x 462 x 960

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
  • Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
  • Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
  • Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
  • Grīdas uzgalis: EasyFix
  • Rokas uzgalis
  • Uzgalis detalizētai tīrīšanai
  • EasyFinish tvaika gludeklis

Aprīkojums

  • Bērnu drošības slēdzis
  • Drošības vārsts
  • Tvaika plūsmas regulators: uz roktura (divpakāpju)
  • Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
  • Gludināmais dēlis ar nosūkšanas un gaisa spilvena funkciju
  • Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
  • Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
  • Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.3 m
  • Dzelzs savienojums
  • Integrēts iesl./izsl. slēdzis
  • Piederumu novietne uz iekārtas
Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron
Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron
Tvaika tīrītājs SI 4 EasyFix Iron
Pielietošanas veidi
  • Cietie grīdas segumi
  • Izlietnes
  • Sienu flīzes
  • Logiem un stikla virsmām
  • Tvaika nosūcēji
  • Plīts virsmas
  • Gludināšana
  • Drēbju un audumu atsvaidzināšanai
Piederumi
Atrast SI 4 EasyFix Iron rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija