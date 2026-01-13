Tvaika tīrītājs SC 4 Deluxe Iron
SC 4 Deluxe Iron tvaika tīrītājs gādā par ērtu, netraucētu uzkopšanu. Komplektācijā iekļauts tvaika gludeklis un piederumu novietne tieši uz iekārtas.
SC 4 Deluxe Iron tvaika tīrītājs tīra ar četru bāru spiedienu un iznīcina līdz 99,999 % vīrusu¹⁾ un 99,99 % visu parasto mājsaimniecībā sastopamo baktēriju²⁾ uz cietajām virsmām. Tvertne ir noņemama un uzpildāma jebkurā brīdī, garantējot nepārtrauktu tīrīšanu. Īpaši ietilpīgais, integrētais piederumu glabāšanas nodalījums garantē ērtu piederumu, kabeļu un šļūtenes glabāšanu tieši iekārtā. Citas priekšrocības: izgaismots LED gredzens darbības režīma attēlošanai, EasyFix grīdas uzgalis ar lokanu savienojumu maksimālai ergonomikai, inovatīva lameļu tehnoloģija, grīdas tīrīšanas drāniņas praktiskā āķu un cilpu sistēma un dažādi piederumi, kas paredzēti noturīgu netīrumu notīrīšanai no flīzēm, plītīm un nosūcējiem un kurus var lietot arī spraugu un šuvju uzkopšanai. Ar trīspakāpju tvaika regulēšanu tvaika plūsmu vienmēr var perfekti pielāgot virsmai un netīrumiem. Turklāt ar šo gludekli samazināsiet gludināšanas laiku uz pusi.
Īpašības un ieguvumi
Vienmēr papildāma, noņemama ūdens tvertne.Uzkopšana bez pārtraukumiem un ērta ūdens uzpilde.
Parocīga piederumu novietne un uzglabāšanas stāvoklisĒrta piederumu, pagarināšanas cauruļu, kabeļu un tvaika šļūtenes uzglabāšana. Īpaša pozīcija ērtai grīdas uzgaļa novietošanai pārtraukumu laikā.
LED ekrāns uz iekārtasKad LED ekrāns ir sarkans, iekārta silst. Kad ekrāns kļūst zaļš, tā ir gatava lietošanai.
EasyFinish tvaika gludeklis
- Tvaika gludeklis ar fiksētu temperatūras iestatījumu, automātisku izslēgšanos un vieglmetāla plāksni. Ietaupa laiku līdz pat 50%.
EasyFix grīdas tīrīšanas komplekts: grīdas uzgalis ar lokano savienojumu un parocīgu āķu un cilpu tīrīšanas drāniņas piestiprināšanas sistēmu
- Lameļu tehnoloģija nodrošina optimālus tīrīšanas rezultātus uz visu cieto grīdu segumiem mājās.
- Drāniņas nomaiņa bez saskares ar netīrumiem un parocīga tās nostiprināšana ar āķu un cilpu sistēmu.
- Kustīgais uzgaļa savienojums nodrošina ergonomisku un efektīvu grīdu uzkopšanu neatkarīgi no lietotāja auguma.
Daudzfunkcionāli piederumi
- Efektīva dažādu virsmu tīrīšana ar grīdas un rokas uzgaļiem, apaļo birstīti u. c.
Grīdas tīrīšanas drāniņa un pārvalks rokas uzgalim
- Lieliskam tīrīšanas rezultātam un uzlabotai netīrumu atmiekšķēšanai un noņemšanai.
Slēdzis bērnu drošībai uz tvaika pistoles
- Bloķēšanas sistēma nodrošina uzticamu aizsardzību pret nepareizu lietošanu, piemēram, bērni spēlējoties nevarēs nejauši ieslēgt iekārtu.
Trīspakāpju tvaika plūsmas kontrole
- Tvaika plūsmu var pielāgot tīrāmajai virsmai un netīrības pakāpei.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis uz iekārtas
- Iekārtu ir viegli ieslēgt un izslēgt.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Pārbaudes sertifikāts¹⁾
|Iznīcina līdz pat 99,999% vīrusu¹⁾ un 99,99% baktēriju²⁾
|Platības tīrīšanas veiktspēja no vienas tvertnes uzpildes reizes (m²)
|apt. 130
|Sildīšanas jauda (W)
|2200
|Maksimālais tvaika spiediens (bar)
|4
|Kabeļa garums (m)
|5
|Uzsilšanas laiks (min)
|3
|Boilera tilpums (l)
|0.5
|Tvertnes tilpums (l)
|1.3
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|5.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|10.3
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|400 x 265 x 300
¹⁾ Kā liecina testu rezultāti, tīrot attiecīgo vietu ar Kärcher tvaika tīrītāju (30 sekundes ar maksimālo jaudu tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu), no tipiskajām līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām iespējams notīrīt 99,999% apvalkoto vīrusu, piemēram, gripu ierosinošo vīrusu (izņemot B hepatīta vīrusu) (testa vīruss – modificētais Vaccinia Ankara). / ²⁾ Rūpīgi veicot tīrīšanu ar Kärcher tvaika tīrītāju, tiek iznīcināti 99,99% visu tipisko mājsaimniecībā sastopamo baktēriju, kas atrodas uz līdzenajām, cietajām mājsaimniecības virsmām, ievērojot to, ka tīrīšana tiek veikta ar maksimālo jaudu un tiešā kontaktā ar tīrāmo virsmu, tīrīšanas ātrumam esot 30 cm/s (testa baktērija – Enterococcus hirae).
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Universālā grīdas tīrīšanas drāniņa EasyFix: 1 Gabals(i)
- Mikrošķiedras pārvalks rokas uzgalim: 1 Gabals(i)
- Atkaļķošanas pulveris: 3 Gabals(i)
- Uzgalis detalizētai tīrīšanai
- Rokas uzgalis
- Maza apaļā birste (melna): 1 Gabals(i)
- Birste spraugām
- EasyFinish tvaika gludeklis
- Grīdas uzgalis: EasyFix
- Tvaika cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Tvaika cauruļu garums: 0.5 m
Aprīkojums
- Bērnu drošības slēdzis
- Drošības vārsts
- Tvaika plūsmas regulators: uz iekārtas (trīspakāpju)
- Tvertne: noņemama, iespējams uzpildīt jebkurā brīdī
- Tvaika šļūtene ar pistoli: 2.3 m
- Dzelzs savienojums
- Integrēts iesl./izsl. slēdzis
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Krāni
- Izlietnes
- Sienu flīzes
- Logiem un stikla virsmām
- Tvaika nosūcēji
- Plīts virsmas
- Gludināšana
- Flīžu šuves
Piederumi
Atrast SC 4 Deluxe Iron rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.