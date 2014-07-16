Grīdas seguma apkope

Pulēšana pilnīgi jaunā pakāpē.

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Grīdas seguma apkope

Komfortabla dzīvei atspoguļojas arī uz jūsu grīdām — patīkamai aurai mājā ir nepieciešamas patīkami tīras grīdas. Šeit jums palīdzēs Kärcher spodrināšanas iekārtas. Tas, kas agrāk bija sarežģīta procedūra ar vairākiem manuāliem posmiem, tagad — pateicoties mūsdienu iekārtām — ir kļuvusi vienkārša. Nospodrinātas grīdas ir vieglāk un optimālāk uzkopt un tās kļūst noturīgākas pret visu veidu nodilumu. Tās kļūst noturīgākas pret mitrumu un ilgāk paliek tīras. Vēl jau jāņem vērā arī vizuālais aspekts — tās labāk atspīd un labāk parāda savu kāsu. Šeit jūs atradīsiet svarīgu informāciju un vairākus padomus par grīdu profesionālu uzkopšanu, kā arī informāciju par spodrināšanu un piemērotiem kopšanas un tīrīšanas līdzekļiem. Vienā mirklī jūsu miteklis atgūs sākotnējo spozmi.

Vissvarīgākie padomi

  • Lai panāktu vienmērīgu spodrināšanas rezultātu, rūpīgi noņemiet vecos kopšanas līdzekļu slāņus. Šim darbam vislabāk ieteicams izmantot Kärcher dziļās tīrīšanas līdzekli un siltu ūdeni.
  • Ja pirms slaucīšanas nedaudz samitrināsiet slaucīšanas birsti un uz grīdas uzklāsiet kopšanas līdzekli, tad tīrīšanas līdzekli jums izdosies to daudz vienmērīgāk izkliedēt pār grīdu.
  • Lai nodrošinātu vienmērīgu spodrināšanas rezultātu, grīda pilnībā jānoklāj ar kopšanas līdzekli. Pēc tam vairākas reizes virsmu noslaukiet uzklāšanas virzienā. Ir ieteicams kopšanas līdzekli uzklāt uz grīdas sekciju pēc sekcijas.
  • Optimālam rezultātam pirms spodrināšanas ļaujiet kopšanas līdzeklim pilnībā nožut. Uzklātais kopšanas līdzeklis nožūs ātrāk, ja atvērsiet logu.
  • Lai panāktu mirdzumu bez švīkām, 24 stundas pēc spodrināšanas nelieciet uz grīdas nekādus smagumus (nepārvietojiet mēbeles).
  • Pēc grīdas spodrināšanas tekošā ūdenī izskalojiet spodrināšanas spilventiņus, lai nezaudētu to pilnu spodrināšanas iedarbību. Spilventiņus var arī mazgāt arī veļas mašīnā 60 grādu temperatūrā.
  • Pēc tīrīšanas pabeigšanas spodrināšanas spilventiņus iespējams kompakti uzglabāt atsevišķā nodalījumā.

Piemērotas ierīces un piederumi

FP 303 grīdas segumu vakuuma pulētājs

FP 303 grīdu pulētāja lielais ātrums nodrošina vispusīgu, nevainojamu spodrināšanas rezultātu uz visu cieto grīdu segumiem.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

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S. 10–15
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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