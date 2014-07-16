TĪRĪŠANA AR TVAIKU — HIGIĒNISKA TĪRĪBA BEZ ĶĪMISKO VIELU IZMANTOŠANAS
Tvaika tīrītāji noņem pat grūti iztīrāmus netīrumus daudz ātrāk un vieglāk, un nav nepieciešams izmantot nekādus ķīmiskos līdzekļus. Tie nodrošina tīrību visā mājā videi visdraudzīgākajā veidā, kas tos padara par reālu alternatīvu tradicionālajām tīrīšanas metodēm. Tiem ir plašas pielietošanas iespējas neatkarīgi no tā, vai nepieciešams iztīrīt vannas istabu, virtuvi vai dzīvojamo istabu. Vai gan var būt kas vēl dabīgāks par tvaika spēku, lai efektīvi paveiktu kā mazus, tā lielus tīrīšanas darbus mājā un ap to?
Kāpēc tīrīšana ar tvaiku ir tik efektīva?
Tvaika tīrīšanas efektivitātes pamatā ir tvaika strūklas un augstas temperatūras apvienojums. Tvaika tīrītāja darbības princips ir līdzīgs vārkatla darbības principam. Ūdens tvaika tīrītāja noslēgtajā tvertnē tiek uzkarsēts līdz tādai pakāpei, ka tas sāk vārīties un rada tvaiku. Pēc tam šo tvaiku tvaika pistoli dozētā daudzumā padod uz tīrāmo virsmu. Jo augstāks ir tvaika spiediens, jo lielākā ātrumā tas tiek padots un attiecīgi tiek nodrošināta lielāka tīrīšanas jauda. Dažu sekunžu laikā tiek noņemti grūti notīrāmi un eļļaini netīrumi. Ar to ir daudz vieglāk tīrīt arī grūti aizsniedzamas vietas, kas ļauj nodrošināt dziļāku tīrīšanu — turklāt bez ķīmisko līdzekļu izmantošanas.
Papildu priekšrocība ir tāda, ka tvaika radīšanas rezultātā ūdens tiek demineralizēts, tādējādi pēc apstrādes ar tvaiku uz virsmas nepaliek kaļķakmens nogulsnes vai svītras.
Septiņi iemesli kāpēc tīrīt ar tvaiku:
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Tīrīšana ar tvaiku ir vidi saudzējoša — netiek izmantoti mazgāšanas līdzekļi, kā arī ir mazāks ūdens patēriņš.
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Tīrīšana ar tvaiku ir higiēniska — var piekļūt arī grūti sasniedzamām vietām.
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Tīrīšana ar tvaiku ir viegla — nekādas beršanas vai spodrināšanas.
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Tīrīšana ar tvaiku ir veselīgāka — netiek izmantoti tīrīšanas līdzekļi.
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Tīrīšana ar tvaiku ir daudzpusīga — tvaiku var izmantot virtuvju, vannas istabu vai logu tīrīšanai, kā arī gludināšanai un mīksto mēbeļu tīrīšanai.
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Tīrīšana ar tvaiku ietaupa laiku — darbu var paveikt ātrāk.
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Tīrīšana ar tvaiku ir ekonomiska — nav nepieciešams izmantot tīrīšanas līdzekli.
Ideāli piemērots bērniem un visiem, kas cieš no alerģijas
Atšķirībā no tīrīšanas, izmantojot ķīmiskos tīrīšanas līdzekļus, tvaika kondensāts uz notīrītās virsmas neatstāj nekādas potenciāli alerģiskas atliekvielas, kas šādu tīrīšanu padara par ideāli piemērotu risinājumu jutīgiem indivīdiem. Turklāt tvaika tīrītāji iznīcina 99,99 % mājsaimniecībā uz cietajām virsmām visbiežāk sastopamo baktēriju. Tas ir jo īpaši svarīgi, ja mājās ir mazi bērni, kuriem, kā zināms, patīk likt lietas mutē. Tīrot ar tvaiku, nepastāv bīstamība, kas saistīta ar nepareizi izvēlētu mazgāšanas līdzekli, kairinājums ādai vai citiem veselības apdraudējumi, ko var radīt tīrīšanas līdzekļu izmantošana.
Visi, kas cieš no alerģijām, var atviegloti uzelpot. Tvaiks piesaista netīrumus, lai nepieļautu alergēnu (piemēram, mājas putekļu ērcīšu un ērcīšu ekskrementu) izplatīšanos, kā rezultātā ievērojami uzlabojas telpas gaisa kvalitāte. Un kas ir ne mazāk svarīgi — tīrīšanai ar tvaiku ir nepieciešama ievērojami mazāka piepūle.
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Pielietojuma iespējas: Viena ierīce visam
Grīdu tīrīšana ar tvaiku
Lamināta un parketa grīdu tīrīšana
- Ar putekļu sūcēju sasūciet visus putekļus no lamināta vai parketa grīdas
- Lai tīrītu grīdu, uzlieciet divas drāniņas (četru kārtu) uz grīdas segumu uzgaļa tā, lai uz grīdas seguma nonāktu iespējami mazāks tvaika daudzums
- Iestatiet pašu mazāko tvaika plūsmas padeves režīmu
- Padodiet tvaiku, un straujām kustībām pārvietojiet grīdas seguma uzgali no vienas puses uz otru
- Nepadodiet tvaiku nepārtraukti, bet gan tikai tādā daudzumā, kāds ir pietiekams, lai noņemtu netīrumus
- Centieties darboties tā, lai neveidotos peļķītes
- Palikušais mitrums nožūst ļoti ātri, neatstājot svītras
Keramikas un grīdas flīžu tīrīšana
- Flīžu grīdu tīrīšanai uz grīdas seguma uzgaļa uzlieciet drāniņu
- Akmens flīžu virsmām ir ieteicams izmantot mikrošķiedras pārvalkus, jo tie ir lieliski piemēroti, lai tvaiks varētu iekļūt flīžu mikroporainajā struktūrā
- Ātrām kustībām pārvietojiet grīdas seguma uzgali no vienas puses uz otru, pārsedzot virsmas vienmērīgas sekcijas
- Izmantojiet tikai tādu tvaika daudzumu, kāds ir nepieciešams netīrumu noņemšanai
- Notīriet savienojumu vietas, pārvietojot grīdas seguma uzgali augšup un lejup un no vienas puses uz otru (veidojot krusta formu)
- Netīrās drāniņas nomainiet pēc vajadzības
Ielāgojiet!
Lai samazinātu ierīces uzsildīšanas laiku, ūdens tvertnē pievienojiet siltu ūdeni. Pēc katras trešās lietošanas reizes izskalojiet ūdens tvertni ar saldūdeni, lai noņemtu kaļķakmens nosēdumus.
Atkaļķošanas procesa soļi: Ūdenī izšķīdiniet atkaļķošanas pulveri, līdz iegūstat vienmērīgas konsistences šķīdumu. Ievērojiet uz iepakojuma sniegtos norādījumus par dozēšanu. Ielejiet pagatavoto šķīdumu ūdens tvertnē un ļaujiet tam iedarboties vismaz astoņas stundas — vēlams visu nakti. Pēc tam pilnībā izlejiet atkaļķošanas līdzekli un divas līdz trīs reizes izskalojiet tvertni ar aukstu ūdeni, lai noņemtu visas atliekvielas.