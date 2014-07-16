Paklāju tīrīšana
Paklāju tīrīšana ir vienkārša ar pareizo Kärcher produktu.
Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu — pamatīgai tīrīšanai
Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu tīrību dziļi paklāju šķiedrās. Spiediena ietekmē mazgāšanas šķidrums tiek izsmidzināts dziļi paklājā un ar vakuuma palīdzību tiek izņemts kopā ar izšķīdinātajiem netīrumiem. Efektīvi noņem taukus, netīrumus un smakas.
Izsmidzināšanas sistēmas princips
Izsmidzināšanas sistēmas darbības laikā ūdens kopā ar mazgāšanas šķidrumu tiek izsmidzināts vienā procedūrā un tad tūlīt pat savākts kopā ar netīrumiem.
Higiēniski tīri.
Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu ir ne tikai ideāli piemēroti cilvēkiem, kas cieš no alerģijas, bet arī ir ideāli mājsaimniecībām, kurās ir mājdzīvnieki.
Putekļu sūcējs ar inovatīvu ūdens filtra tehnoloģiju
Atšķirībā no standarta putekļu sūcēja ar filtra maisu, jaunais DS 5.800 putekļu sūcējs ar ūdens filtru darbojas uz
ūdens dabīgo spēku, kas lielā ātrumā rotē filtrā. Iesūktie
netīrumi iziet caur virpuļojošajam ūdenim un tiek uzticami izfiltrēti no gaisa un paliek
ūdenī. Rezultātā gaiss, kas izkļūst no putekļu sūcēja, ir īpaši svaigs un tīrs.
Ieteikumi paklāju tīrīšanai
Kāpēc regulāri jātīra paklājs?
Paklāja tīrīšana (ikdienas apkopšana, neregulārā tīrīšana un dziļā tīrīšana) palīdz saglabāt jūsu paklāja paskatu, kā arī paildzina tā kalpošanas laiku un nodrošina augstu higiēnas līmeni. Ņemot vērā, ka paklājs nav pamanāmi netīrs tikai uz tā virsmas, bet arī dziļi šķiedrās, tad ne vienmēr uzreiz ir redzams, ka tam nepieciešama tīrīšana. Tāpēc ļoti svarīgi ir regulāri noņemt netīrumus un pienācīgi apstrādāt traipus.
Paklāju dziļajai tīrīšanai izmanto izsmidzināšanas sistēmu. Šī darba veikšanai mēs iesakām izmantot Kärcher tīrītāju ar izsmidzināšanas sistēmu kopā ar tīrīšanas līdzekļiem RM 769 un 760.
Paklāja tīrīšanu vajadzētu veikt šādi:
- Priekšmazgāšana - vispirms izsmidziniet ūdeni un tīrīšanas līdzekli (tīrīšanas šķīdumu) ar uzgali pie noteikta spiediena un 10 cm attālumā. Ļaujiet tīrīšanas līdzeklim aptuveni 10 minūtes iesūkties.
- Galvenā mazgāšana - tagad virziet grīdas seguma uzgali pār paklāju un ļaujiet tīrīšanas šķīdumam iedarboties. Izšķīdinātie netīrumi tiks sasūkti vai nu uzreiz, vai arī nākamajā procedūrā.
- Noskalošana ar tīru ūdeni - pēc tam, izmantojot uzkopšanas uzgali, noskalojiet paklāju ar tīru ūdeni un sasūciet tīrīšanas šķīdumu kopā ar netīrumiem.
- Putekļu sūkšana - kad paklājs ir sauss, rūpīgi to izsūciet ar paklāju putekļu sūcēju.
Piemērotas ierīces un piederumi
Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu
Pamatīga tīrība dziļi šķiedrās.
Paklāju tīrītājs
Labākam rezultātam
Putekļu sūcēji ar ūdens filtru
Pateicoties ūdens filtram tas filtrē 99,9 % no visām gaisā esošājām daļiņām.