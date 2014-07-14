Cauruļvadu tīrīšana

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Rohrreinigung

Cauruļvadu tīrīšana

Cauruļu tīrīšana — inovatīvs sistēmas risinājums no Kärcher

dažkārt aizsprostojums notiek tikai vienā caurules posmā, bet citkārt aizsērējusi ir visa noteka. Ņemot vērā, ja mājsaimniecībā pieejamie līdzekļi parasti netiek galā ar šo darbu, tad jums var palīdzēt Kärcher profesionālā cauruļvadu tīrīšanas sistēma.

Kā darbojas cauruļu tīrīšanas komplekts?

Četras atpakaļvērstas augstspiediena strūklas ievirza šļūteni caurulē un attīra aizsērējumu. Secīgi marķējumi uz šļūtenes un marķējuma gredzens parāda, cik liels caurules garums ir ievadīts cauruļvadā. Elastīgās 15 metrus un 7,7 metrus garās kvalitatīvās šļūtenes ir cauraustas ar tekstilu un ar ļoti īsu misiņa uzgali, lai tā maksimāli brīvi kustētos caurulē. Šīm šļūtenēm ir arī pretsamezglošanās uzmava un misiņa savienotājs ilgai darbībai.

Kad ir jāveic cauruļu tīrīšana

Problēmas ar cauruļvadiem sākas tad, ja no tām sāk nākt nepatīkamas smakas, jo īpaši vannas istabā. Nepatīkamā smaka sāk veidoties cauruļvada tuvumā, bet var izplatīties arī pa visu māju. Sliktākajā gadījumā cauruļvadi tā aizsērē, ka ūdens vai notekūdeņi vairs vispār neplūst projām.

 

Piemērotas ierīces un piederumi

K 4 Premium Home spiediena mazgātājs

Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts

Cauruļu tīrīšanas komplekts PC 15, 15 m
Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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