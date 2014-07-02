Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts
Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts visu paveic pats - ar augsta spiediena palīdzību. Tas viegli iztīra izplūdes, cauruļvadu aizsērējumus un notekcaurules.
Gudrs risinājums “2 vienā” noteku un aizsprostotu cauruļu vai izplūdes cauruļu tīrīšanai! Kärcher inovatīvais noteku un cauruļu tīrīšanas komplekts darbojas neatkarīgi ar augstu spiedienu. Tas pārvietojas notekcaurulēs pa sliedēm, un lietotājam nav pastāvīgi jāstāv blakus tam uz kāpnēm. Notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts ir aprīkots ar divām dažādām sprauslām: vienu cauruļu tīrīšanas sprauslu ar četrām uz aizmuguri vērstām augstspiediena sprauslām un vienu noteku tīrīšanas sprauslu šļūtenes piestiprināšanai pie sliedēm. Lietotājs jebkurā laikā var ātri un ērti pārslēgties starp lietojumprogrammām. Nesaspiežama šļūtene ar misiņa savienotāju nodrošina izturību. Šļūtene ir 20 m gara. Notekas un cauruļu tīrīšanas komplekts ir piemērots spiediena mazgātājiem no K 2 līdz K 7.
Īpašības un ieguvumi
Jaudīga tīrīšana ar augstu spiedienu
- Efektīva un ātra cauruļu aizsprostojumu noņemšana.
Četras aizmugurē iedarbināmas augstspiediena strūklas
- Viegli pārvietojas pa caurulēm.
Saspiešanas aizsardzība
- Aizsargā šļūteni no saspiešanas.
Misiņa savienojums
- Izturīgs.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Garums (m)
|20
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|2.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|250 x 340 x 100
Vecākām pistolēm, kas ražotas pirms 2010. gada (pistole M, 96, 97) nepieciešams adapters M (2.643-950.0).
Pielietošanas veidi
- Notekūdeņu tīrīšana
- Notekcauruļu tīrīšana
- Jumta noteku tīrīšana
Piederumi
Atrast Jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplekts rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.