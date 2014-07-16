Tehniskā ūdens padeve mājsaimniecībai

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Sūkņi tehniskā ūdens padošanai uz mājsaimniecību

Pilnībā automatizētai tehniskā ūdens padošanai uz māju, piemēram, veļasmašīnām, tualetes skalošanas kastei un ūdens izejām no mājas dārza laistīšanai. Sūkņi ieslēdzas un izslēdzas automātiski balstoties uz nepieciešamības pēc ūdens. eco!ogic modeļu 0-vatu gaidstāves režīms samazina enerģijas patēriņu. Šis sūknis ir draudzīgs gan videi, gan jūsu maciņam.

Izmantojiet ūdeni ekoloģiskā veidā.

Kärcher 'BP Home & Garden' sūkņi mājai un dārzam ir izcils ieguldījums resursus taupošā ūdens lietošanā. Ar Kärcher 'Home & Garden' sūkņiem mājai un dārzam tehniskā ūdens izmantošana tualešu skalojamajām kastēm, veļasmašīnām, kā arī āra krāniem — ir ērta, videi draudzīga un efektīva.

Piemērotas ierīces un piederumi

eco!ogic sūknis

Ideāli piemērots ekonomiskai alternatīvo ūdens avotu izmantošanai.

Sūkņa priekšfiltrs

Nodrošina sūkņa aizsardzību pret raupju netīrumu daļiņām vai smiltīm

Sūknēšanas komplekts

Spirālveida šļūtene ar sūkšanas filtru un pretvārstu

Sūknis mājai un dārzam

Ideāli piemērots alternatīvo ūdens avotu izmantošanai.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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S. 10–15
Sv. Slēgts

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07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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