Tehniskā ūdens padeve mājsaimniecībai
Sūkņi tehniskā ūdens padošanai uz mājsaimniecību
Pilnībā automatizētai tehniskā ūdens padošanai uz māju, piemēram, veļasmašīnām, tualetes skalošanas kastei un ūdens izejām no mājas dārza laistīšanai. Sūkņi ieslēdzas un izslēdzas automātiski balstoties uz nepieciešamības pēc ūdens. eco!ogic modeļu 0-vatu gaidstāves režīms samazina enerģijas patēriņu. Šis sūknis ir draudzīgs gan videi, gan jūsu maciņam.
Izmantojiet ūdeni ekoloģiskā veidā.
Kärcher 'BP Home & Garden' sūkņi mājai un dārzam ir izcils ieguldījums resursus taupošā ūdens lietošanā. Ar Kärcher 'Home & Garden' sūkņiem mājai un dārzam tehniskā ūdens izmantošana tualešu skalojamajām kastēm, veļasmašīnām, kā arī āra krāniem — ir ērta, videi draudzīga un efektīva.
Piemērotas ierīces un piederumi
eco!ogic sūknis
Ideāli piemērots ekonomiskai alternatīvo ūdens avotu izmantošanai.
Sūkņa priekšfiltrs
Nodrošina sūkņa aizsardzību pret raupju netīrumu daļiņām vai smiltīm
Sūknēšanas komplekts
Spirālveida šļūtene ar sūkšanas filtru un pretvārstu
Sūknis mājai un dārzam
Ideāli piemērots alternatīvo ūdens avotu izmantošanai.