Izturīgais un jaudīgais "BP 3 Home & Garden" mājas un dārza sūknis ir ideāls risinājums dārza laistīšanai un saimniecības ūdens apgādei.

Vai jums nepieciešams laistīt, apgādāt veļasmašīnu vai vannas istabu ar ūdeni - Kärcher kvalitatīvais "BP 3 Home & Garden" sūknis ir ideāls izmantošanai ar alternatīviem ūdens ieguves avotiem, kā piemēram, saimniecības ūdeni (lietus ūdeni no cisternām utt.). Automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija nozīmē, ka sūkni pēc nepieciešamības var automātiski ērti ieslēgt vai izslēgt. Tam ir maksimāla aizsardzība - sūknis automātiski izslēdzas pateicoties aizsardzībai pret darbu tukšgaitā, un tā displejā tiek izdots kļūdas paziņojums. Jaudīgajam sūknim nav nepieciešama apkope un tas pārliecina ar nemainīgu spiedienu optimālai dārza laistīšanai. Sūkņa papildu funkcijas izmantošanas ērtībām, ir integrētais pēdas slēdzis, divas izejas nepārtrauktai divu pieslēgtu ierīču izmantošanai un skaņu absorbējoša gumijas pēda. Standarta priekšfiltrs un integrētais pretvārsts nodrošina uzticamu tā darbību. Ierīcē izmantotie augstas kvalitātes materiāli garantē ilgu kalpošanas laiku. Tam tāpat ir pieejama pagarinātā piecu gadu garantija.

Īpašības un ieguvumi
Sūknis Mājai un Dārzam BP 3 Home & Garden: Viegli lietojams mājās un dārzā
Viegli lietojams mājās un dārzā
Nepārtraukta ūdens apgāde mājās un nemainīgs spiediens dārza laistīšanai.
Sūknis Mājai un Dārzam BP 3 Home & Garden: Ērts un izturīgs
Ērts un izturīgs
Standarta aprīkojumā iekļauts priekšfiltrs, pretvārsts un aizsardzība pret tukšgaitu.
Sūknis Mājai un Dārzam BP 3 Home & Garden: Automātiska darbības uzsākšana/apturēšana
Automātiska darbības uzsākšana/apturēšana
Sūknis ieslēdzas un izslēdzas pēc nepieciešamības.
Optimāla sūknēšana
  • Kvalitatīvais sūknis bez piepūles iegūst ūdeni pat no 8 m dziļuma, piemēram, cisternas.
Displejs kļūdu kontrolei
  • Tiek uzrādītas ar sūknēšanu un spiedienu saistītās kļūmes.
Divi ūdens izvadi
  • Daudzveidīgs pielietojums, piemēram, vienlaicīga mauriņa laistīšana ar smidzinātāju un dārza laistīšana ar šļūteni.
Elastīgs T-veida savienojuma adapteris
  • Pielāgojami stiprinājumi efektīvai pieslēguma šļūteņu uzstādīšanai.
Ērts kājas slēdzis
  • Viegli ieslēdzams un izslēdzams - saudzē Jūsu muguru.
Ergonomisks rokturis
  • Ērti apieties un transportēt.
Specifikācijas

Tehniskie dati

nominālā ieejas jauda (W) 800
Maks. plūsmas apjoms (l/h) < 3300
Piegādes augstums (m) 40
Spiediens (bar) maks. 4
Uzsūkšanas augstums (m) 8
Šķidruma temperatūra (°C) maks. 35
Savienošanas vītne G1
Strāvas kabelis (m) 1.85
Spriegums (V) 230 - 240
Frekvence (Hz) 50
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 10.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 11.8
Izmēri (G x P x A) (mm) 230 x 540 x 373

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Savienojuma adapters G1 sūkņiem

Aprīkojums

  • Optimizēts savienojums
  • Ērts kājas slēdzis
  • Automātiskā palaišanas/apturēšanas funkcija
  • Priekšfiltrs un pretvārsts standarta komplektācijā
  • Aizsardzība darbībai bez ūdens
  • Plaša uzpildes atvere
  • Ergonomisks rokturis pārnēsāšanai
  • Kabeļa uzglabāšana
  • Displejs kļūdu kontrolei
  • Divi ūdens izvadi
  • Darba troksni slāpējoša gumijas pēda
Videos
Pielietošanas veidi
  • Dārza laistīšanai no ūdens tvertnēm, cisternām akām, piemēram, ar sprinkleriem.
  • Tehniskā ūdens padevei tualetei un veļas mašīnai.
Piederumi
Atrast BP 3 Home & Garden rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties "Atrast rezerves daļas", lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

