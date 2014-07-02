Irigācijas sūkņi
Ūdensapgāde Kärcher spiedsūkņi ir ideāli piemēroti, lai apgādātu jūsu māju un dārzu ar ūdeni no dažādiem avotiem – gruntsūdeņiem, akām vai lietus ūdens tvertnēm. Jebkurš mājas īpašnieks zina, ka ūdens kļūst arvien dārgāks. Tad kāpēc neizmantot dārzā vai mājās ūdeni no alternatīviem avotiem? Augstas kvalitātes Kärcher spiedsūkņi piedāvā risinājumu ikkatram pielietojumam. Akas ūdeni, gruntsūdeņus vai lietus ūdeni var izmantot veļas mašīnā, tualetē vai dārza laistīšanai. Jūs iegūstat uzticamu ūdens apgādi un mierīgu prātu.
0 Produkti