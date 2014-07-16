Dārza mēbeļu tīrīšana
Mūsu spiediena mazgātāji viegli noņem nepievilcīgās svītras uz dārza mēbelēm, kuras radušās no gaisa piesārņojuma vai arī ir aizgājušās ziemas sekas.
Dārza mēbeļu tīrīšana
Ūdens tiek ņemts no galvenā ūdensvada (parasti ar četru bāru spiedienu), tas iziet caur dārza šļūteni un sasniedz spiediena mazgātāju, kur augstspiediena sūknis rada līdz pat 150 bārus augstu ūdens spiedienu. Ūdens tiek izsmidzināts par nelielo augstspiediena uzgali asas, koncentrētas strūklas veidā, kurai ir efektīva tīroša iedarbība.
Spiediena mazgātājs ietaupa lielu naudas un ūdens daudzumu -
dārza šļūtene ar četrus bārus lielu spiedienu patērē apmēram 3500 litrus ūdens, turpretī spiediena mazgātājs ar 100 bāru spiedienu patērē aptuveni 400 litrus ūdens stundā.
Kärcher mazgāšanas birste un mazgāšanas šķīdums ir ideāli piemērots noturīgu netīrumu noņemšanai. Ūdens filtrs efektīvi aizsargā jūsu spiediena mazgātāja sūkni.
Piemērotas ierīces un piederumi
K 2 Premium Home
Vieglākiem netīrumiem.
Birste
Iespēja bez šļakstiem notīrīt jutīgas virsmas.