Power brush

WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.

WB 150 strāvas birste ir lieliski piemērota jutīgu virsmu, piemēram, transportlīdzekļu vai motociklu krāsas, stikla, ziemas dārzu, garāžas durvju, žalūziju, dārza mēbeļu, velosipēdu un citu virsmu, tīrīšanai bez šļakatām. Inovatīvā mazgāšanas birste ar divām rotējošām plakanām strūklas sprauslām apvieno pilnu jaudu ar maigu spēku. Jaunais virsmas tīrīšanas līdzeklis ar mīkstu mazgāšanas suku pārsteidz ar efektīvu augstspiediena strūklas un manuālas birstes spiediena kombināciju. Darbs ar birsti ļauj ievērojami ietaupīt enerģiju un ūdeni, kā arī laiku līdz 30%. Ātra, efektīva un viegla tīrīšana, izmantojot augstspiedienu kopā ar birsti, nodrošina vēl tīrākas mājas un dārzus. Piemērots visām Kärcher spiediena mazgātāju klasēm K 2 līdz K 7.

Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena strūklas un manuālas suku spiediena kombinācija
  • Ietaupa 30% laika, enerģijas un ūdens.
Kompakts dizains
  • Ideāls mazu vietu tīrīšanai vai grūti sasniedzamās vietās.
Rotējoša plakana strūklas sprausla
  • Uzlabota tīrīšanas veiktspēja.
Segums
  • Tīrīšana bez šļakatām
Mīksta birstītes galva
  • Viegli notīra jutīgas virsmas.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Krāsa melna
Svars (kg) 0.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 1
Izmēri (G x P x A) (mm) 392 x 222 x 211
Videos
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
  • Transportlīdzekļi
  • Dārza, terases, balkona mēbeles
  • Motocikli un motorolleri
  • Garāžas durvis
  • Ziemas dārzi
  • Logiem un stikla virsmām
  • Pārvietojamās mājas
  • Dārza rotaļlietas
Piederumi
Atrast Power brush rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

INTERNETA VEIKALS
MAKSĀŠANAS VEIDI

Ar maksājumu karti tiešsaistē vai ar bankas pārskaitījumu.

PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide visam Home & Garden preču klāstam.

SEKOJIET MUMS SOCIĀLAJOS MEDIJOS:
  • SSL Secured
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

30.01. 9–16

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 8–15

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

30.01. 9–12
31.01. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

INFORMĀCIJA
Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

JURIDISKĀ INFORMĀCIJA
© 2026 Karcher SIA - Latvija