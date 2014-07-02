Power brush
WB 150 jaudīga birste jutīgu virsmu tīrīšanai bez šļakatām. Efektīva augstspiediena un manuālās birstes spiediena kombinācija ietaupa enerģiju, ūdeni un laiku līdz 30%.
WB 150 strāvas birste ir lieliski piemērota jutīgu virsmu, piemēram, transportlīdzekļu vai motociklu krāsas, stikla, ziemas dārzu, garāžas durvju, žalūziju, dārza mēbeļu, velosipēdu un citu virsmu, tīrīšanai bez šļakatām. Inovatīvā mazgāšanas birste ar divām rotējošām plakanām strūklas sprauslām apvieno pilnu jaudu ar maigu spēku. Jaunais virsmas tīrīšanas līdzeklis ar mīkstu mazgāšanas suku pārsteidz ar efektīvu augstspiediena strūklas un manuālas birstes spiediena kombināciju. Darbs ar birsti ļauj ievērojami ietaupīt enerģiju un ūdeni, kā arī laiku līdz 30%. Ātra, efektīva un viegla tīrīšana, izmantojot augstspiedienu kopā ar birsti, nodrošina vēl tīrākas mājas un dārzus. Piemērots visām Kärcher spiediena mazgātāju klasēm K 2 līdz K 7.
Īpašības un ieguvumi
Augstspiediena strūklas un manuālas suku spiediena kombinācija
- Ietaupa 30% laika, enerģijas un ūdens.
Kompakts dizains
- Ideāls mazu vietu tīrīšanai vai grūti sasniedzamās vietās.
Rotējoša plakana strūklas sprausla
- Uzlabota tīrīšanas veiktspēja.
Segums
- Tīrīšana bez šļakatām
Mīksta birstītes galva
- Viegli notīra jutīgas virsmas.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.7
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|392 x 222 x 211
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Car & Home
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 FJ Home
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Comfort Premium
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 4 WCM
- K 4 WCM Premium
- K 4 WCM Premium Home
- K 5 Comfort Premium
- K 5 Comfort Premium Connect
- K 5 FJ Home
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 5 WCM
- K 5 WCM Premium
- K 5 WCM Premium Home
- K 6 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium
- K 7 Comfort Premium Connect
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
- K 7 WCM FJ Home
- K 7 WCM Premium
- K 7 WCM Premium Home
- K Mini *EU
- K Mini Plus
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Transportlīdzekļi
- Dārza, terases, balkona mēbeles
- Motocikli un motorolleri
- Garāžas durvis
- Ziemas dārzi
- Logiem un stikla virsmām
- Pārvietojamās mājas
- Dārza rotaļlietas
Piederumi
Atrast Power brush rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.