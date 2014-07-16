Logu mazgāšana

Ja runa ir par netīriem logiem, tad Kärcher piedāvā ideālu risinājumu.

Logu tīrīšana
Logu tīrīšana

Ar bateriju darbināmi logu mazgātāji — padariet logu mazgāšanu par jautru nodarbi

Vienmēr ir daudz patīkamāk kā pavadīt savu laiku, nekā veicot nogurdinošus tīrīšanas darbus — jo īpaši, ja tas notiek pašu četrās sienās. Tieši tāpēc Kärcher nodrošina ideālu risinājumu logu tīrīšanai — WV 2 plus ar bateriju darbināmu logu tīrītāju, kas tīra neatstājot svītras, kā arī ir drošs pret pilēšanu. Ar bateriju darbināmais logu tīrītājs jums ietaupa laiku un ir piemērots visu gludo virsmu tīrīšanai visā māja — ne tikai logiem.

Pateicoties Kärcher ar oriģinālo akumulatoru bateriju darbināmajam logu tīrītāja komplektam WV 2 plus, kas ir viegli un ērti lietojams, drošs pret pilēšanu un ietaupa laiku, — logi dažos mirkļos iegūs mirdzumu bez nekādām švīkām.

Piemērotas ierīces un piederumi

WV 2 Plus ar bateriju darbināms logu tīrītājs

Ātri, ērti un tīri

Pagarinājuma komplekts

Bez piepūles perfekti notīriet pat augstos logus.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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