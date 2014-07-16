Logu mazgāšana
Ja runa ir par netīriem logiem, tad Kärcher piedāvā ideālu risinājumu.
Ar bateriju darbināmi logu mazgātāji — padariet logu mazgāšanu par jautru nodarbi
Vienmēr ir daudz patīkamāk kā pavadīt savu laiku, nekā veicot nogurdinošus tīrīšanas darbus — jo īpaši, ja tas notiek pašu četrās sienās. Tieši tāpēc Kärcher nodrošina ideālu risinājumu logu tīrīšanai — WV 2 plus ar bateriju darbināmu logu tīrītāju, kas tīra neatstājot svītras, kā arī ir drošs pret pilēšanu. Ar bateriju darbināmais logu tīrītājs jums ietaupa laiku un ir piemērots visu gludo virsmu tīrīšanai visā māja — ne tikai logiem.
Pateicoties Kärcher ar oriģinālo akumulatoru bateriju darbināmajam logu tīrītāja komplektam WV 2 plus, kas ir viegli un ērti lietojams, drošs pret pilēšanu un ietaupa laiku, — logi dažos mirkļos iegūs mirdzumu bez nekādām švīkām.
Piemērotas ierīces un piederumi
WV 2 Plus ar bateriju darbināms logu tīrītājs
Ātri, ērti un tīri
Pagarinājuma komplekts
Bez piepūles perfekti notīriet pat augstos logus.