Fasāžu tīrīšana
Kärcher ne vien piedāvā ideālas ierīces, kuras var izmantot, lai tīrītu visā mājā — tomēr arī pašas mājas ar laiku kļūst netīras, un Kärcher tīrīšanas iekārtas tām var piešķirt bijušo greznumu.
Augstspiediena tīrītāji, kas patīkami pārsteidz — K7 klāsts
K7 klāsta ierīces darbu paveic viegli, pat lielāku tīrīšanas uzdevumu gadījumā. Izmantojot šīs jaudīgās ierīces, viegli, pamatīgi un ātri notīrīsiet pat visnoturīgākos netīrumus. Iekārtai ir tādas funkcijas kā QuickConnect, Plug 'n' Clean ("Ieslēdz un tīri"), kā arī šļūteņu spole — kas tīrīšanu padara tiešām patīkamu.
Piemērotas ierīces un piederumi
K 7 Premium Home
Izmantojot šīs pārdomātās ierīces, jūs viegli notīrīsiet pat visnoturīgākos netīrumus.
T-Racer T 400 cieto virsmu tīrītājs
Iespēja bez šļakstiem notīrīt gludas virsmas.
Teleskopiks rokturis
Ideāla ierīce tīrīšanai līdz pat 4 m augstumā.
K 7 Premium eco!ogic Home
Pateicoties Plug 'n' Clean ("Ieslēdz un tīri") funkcijai tīrīšanas līdzekli iespējams ātri un ērti nomainīt — tikai ar vienu kustību.