Fasāžu tīrīšana

Kärcher ne vien piedāvā ideālas ierīces, kuras var izmantot, lai tīrītu visā mājā — tomēr arī pašas mājas ar laiku kļūst netīras, un Kärcher tīrīšanas iekārtas tām var piešķirt bijušo greznumu.

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Augstspiediena tīrītāji, kas patīkami pārsteidz — K7 klāsts

K7 klāsta ierīces darbu paveic viegli, pat lielāku tīrīšanas uzdevumu gadījumā. Izmantojot šīs jaudīgās ierīces, viegli, pamatīgi un ātri notīrīsiet pat visnoturīgākos netīrumus. Iekārtai ir tādas funkcijas kā QuickConnect, Plug 'n' Clean ("Ieslēdz un tīri"), kā arī šļūteņu spole — kas tīrīšanu padara tiešām patīkamu.

Piemērotas ierīces un piederumi

K 7 Premium Home

Izmantojot šīs pārdomātās ierīces, jūs viegli notīrīsiet pat visnoturīgākos netīrumus.

T-Racer T 400 cieto virsmu tīrītājs

Iespēja bez šļakstiem notīrīt gludas virsmas.

Teleskopiks rokturis

Ideāla ierīce tīrīšanai līdz pat 4 m augstumā.

K 7 Premium eco!ogic Home

Pateicoties Plug 'n' Clean ("Ieslēdz un tīri") funkcijai tīrīšanas līdzekli iespējams ātri un ērti nomainīt — tikai ar vienu kustību.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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07.08. 8–15
08.08. Slēgts

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Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

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Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

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S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
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08.08. Slēgts

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Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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