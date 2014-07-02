Teleskopiska strūklas caurule
Teleskopiska strūklas caurule (1,20 m x 4 m) ērtai grūti aizsniedzamu vietu tīrīšanai. Ar noņemamu plecu siksnu, bajonetsavienojumu un integrētu ergonomiski pielāgojamu pistoli. Svars - apm. 2 kg.
Izmantojot izvirzāmo izsmidzinātāju (1,20 m - 4 m), var viegli notīrīt pat grūti sasniedzamas vietas, piemēram, fasādes. Praktiskā plecu siksna ievērojami atvieglo darbu, un integrētais, ergonomiski regulējamā sprūda pistole garantē arī optimālu lietotāja ērtību. Kärcher izvirzāmais smidzinātājs sver tikai 2 kg, un to ir ļoti viegli izmantot. Ērts savienojums ļauj pievienot visus Kärcher piederumus.
Īpašības un ieguvumi
Ergonomiska pielāgojama pistole
- Pateicoties tā ergonomiskajam pārvietošanas rokturim un mazajam svaram, ierīci ir vienkārši un ērti pārvietot.
Svars apm. 2 kg
- Tīrīšanai grūti sasniedzamās vietās (īpaši augstās vietās)
Plecu siksna
- Viegli lietojama
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|2.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|3.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|4177 x 92 x 240
Videos
Saderīgās iekārtas
- G 7.180
- K 2 Battery
- K 2 Battery komplekts
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car
- K 2 OPP OJ*EU
- K 2 Power Control *EU
- K 2 Power Control Car *EU
- K 2 Power Control Home*EU
- K 2 Premium Horizontal VPS Home
- K 2 Premium Power Control *EU
- K 2 Universal Edition Car
- K 3
- K 3 Classic
- K 3 Classic Car
- K 3 Compact *EU
- K 3 Compact Car
- K 3 Power Control *EU
- K 3 Power Control Car *EU
- K 3 Power Control Home & Pipe *EU
- K 3 Power Control Home *EU
- K 3 Premium Power Control *EU
- K 3 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Compact Home *EU
- K 4 Power Control *EU
- K 4 Power Control Car
- K 4 Power Control Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Car & Home
- K 4 Power Control Flex Car & Stairs
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex Home & Wood
- K 4 Power Control Home
- K 4 Premium Power Control *EU
- K 4 Premium Power Control Flex
- K 4 Premium Power Control Flex Home
- K 4 Premium Power Control Home *EU
- K 4 Premium Power Control Home Wood
- K 5 Power Control *EU
- K 5 Power Control Car & Home
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Car & Home
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Power Control Flex Home eco!Booster
- K 5 Power Control Flex Home&Brush Anniversary Edition
- K 5 Power Control Flex Stairs
- K 5 Power Control Flex WKS
- K 5 Power Control Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Premium Power Control Black
- K 5 Premium Power Control Flex
- K 5 Premium Power Control Flex Black
- K 5 Premium Power Control Flex Home
- K 5 Premium Power Control Flex SucK
- K 5 Premium Power Control Home
- K 5 Premium Smart Control *EU
- K 5 Premium Smart Control Home *EU
- K 5 Premium Smart Control Home Flex Wood
- K 5 Smart Control *EU
- K 5 Smart Control Flex
- K 5 Smart Control Home *EU
- K 5 Smart Control WSK
- K 7 Power Control Flex eco!Booster
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Power Home
- K 7 Premium Power Flex
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control *EU
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex Home FJ
- K 7 Premium Smart Control Flex eco!B
- K 7 Premium Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control *EU
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex WKS
- K 7 Smart Control Home *EU
- K 7 Smart Control WSK
- K Silent Anniversary Edition
- K Silent eco!Booster
- K2 Universal Edition *EU
Pielietošanas veidi
- Fasāde
- Ziemas dārzi