Sūnām klātas seguma plātnes

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Sūnām klātas seguma plātnes

Mūsu praktiskie piemēri jums radīs skaidru izpratni par to, kā pareizi izmantot spiediena mazgātāju un uz ko jums būtu jāvērš uzmanība izvēloties iekārtu.

Tāpat ar īpašo piederumu palīdzību jūsu iekārtas pārtaps par tiešām daudzpusīgiem tīrītājiem mitrajai strūklošanai, cauruļvadu tīrīšanai, terašu tīrīšanai un ūdenstilpņu izsūknēšanai!

Paturiet prātā, ka saskarsmes spiediens ir vislielākais tieši pie uzgaļa atveres — tas nozīmē, ka noturīgus netīrumus vislabāk savākt no tuva attāluma, bet viegliem netīrumiem ievērojiet lielāku attālumu.

  • Tā kā sūnas ne tikai vedio biezu slāni uz cietā seguma vismām, bet tās arī paliek bruģakmens porās. Tāpēc sūnu noņemšanai vislabāk izmantot netīrumu tīrītāju.
  • Tas rada rotējošu strūklu, kurā ir apvienota koncentrētas zīmuļa strūklas jauda ar plakanas strūklas veiktspēju.
  • Turiet augstspiediena strūklu vertikāli pret cieto virsmas segumu attālumā apmēram 20 līdz 30 cm un lēnām to tīriet no vienas sūnām klātās zonas uz otru.
  • Netīrumu tīrītāja šļakatu sargs (īpašais piederums) aizsargā jūs no atlecošā ūdens šļakatām.

Piemērotas ierīces un piederumi

K 2 Premium Home spiediena mazgātājs

Vieglākiem netīrumiem.

Šļakstu sargs

Šļakatu sargs netīrumu tīrītājam Uzticami aizsargā operatoru no ūdens šļakstiem.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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