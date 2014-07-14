Automašīnas tīrīšana
Automašīnas virsbūves tīrīšanai
Spiediena mazgātāji padara tīrīšanu vienkāršu
Kurš gan vēlas stundām ilgi tīrīt? Galu galā ir daudz patīkamāki veidi, kā pavadīt jūsu laiku. Kärcher spiediena mazgātāji tīrīšanu padarīs par jautru nodarbi. Īpaši kvalitatīvās, ērtās un jaudīgās iekārtas dažu sekunžu laikā spēj izšķīdināt pat visnoturīgākos cietos, pārklātos netīrumus – tas ir ātri, vienkārši un bez piepūles – atliek tikai nospiest pogu. Jums pat nav jāsmērē rokas. Vienkāršāk vairs nevar būt.
Tagad tranportlīdzekļus tīrīt ir daudz vienkāršāk
Nevainojams spīdums — ātrāk kā jebkad agrāk "Trīs vienā" automašīnas šampūns garantē optimālu tīrīšanu un jebkura tipa transportlīdzekļu kopšanu. Aktīvo netīrumu noņēmējs bez pūlēm notīra ieēdušos eļļainus un taukainus netīrumus. Jaunā ātrās nozūšanas formula ievērojami nogurdinošo darbu ar spodrināšanas iekārtām. Turklāt tā īpašu spīdumu piešķirošais sastāvs liek transporta līdzeklim mirdzēt
Jaunās paaudzes tīrīšana
Revolucionārā WB 150 birste ir pirmā augstspiediena tīrīšanas birste! Birste ātri, efektīvi un saudzīgi notīra visas āra virsmas. Ar šo birsti saudzīgi un efektīvi notīrīsiet pat jutīgas virsmas, piemēram, automašīnu krāsojumu.
Automašīnas salona tīrīšana
Produkti automašīnas salona tīrīšanai.
Daudzfunkcionālie logu mazgātāji ir ideāli piemēroti automašīnas salona tīrīšanai. Plašs piederumu komplekts visiem tīrīšanas darbiem automašīnas salonā, tostarp bagāžas nodalījumu, automašīnas paklāju, paneļu, sēdekļu, sānu kabatu, kāju paklājiņu u.c. vienkāršai tīrīšanai. Ieteikums kāju paklājiņu tīrīšanai — notīriet pat piekaltušus netīrumus ar Kärcher sūkšanas birsti ar cietiem sariem.
Automašīnu sēdekļu tīrīšana ar Kärcher tīrītājiem ar izsmidzināšanas sistēmu.
Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu automašīnu sēdekļu tīrību — netīrumi tiek iztīrīti dziļi šķiedrās. Mazgāšanas šķidrums spiediena ietekmē tiek iesmidzināts dziļi mīksto mēbeļu šķiedrās un ar vakuuma palīdzību tiek izņemts kopā ar izšķīdinātajiem netīrumiem. Viegli notīra smērvielas, netīrumus un novērš smakas.
Piemērotas ierīces un piederumi
K 5 Premium Home augstspiediena mazgātājs
Efektīvi notīra visa veida netīrumus.
Birste
Iespēja bez šļakstiem notīrīt jutīgas virsmas.
WD 4 daudzfunkcionālais putekļu sūcējs
Uzsūc jebkurus netīrumus
Automašīnas salona tīrīšanas komplekts
Plašs piederumu klāsts visiem automašīnas salonā veicamajiem tīrīšanas darbiem.