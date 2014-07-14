Automašīnas tīrīšana

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Automašīnas virsbūves tīrīšanai

Spiediena mazgātāji padara tīrīšanu vienkāršu

Kurš gan vēlas stundām ilgi tīrīt? Galu galā ir daudz patīkamāki veidi, kā pavadīt jūsu laiku. Kärcher spiediena mazgātāji tīrīšanu padarīs par jautru nodarbi. Īpaši kvalitatīvās, ērtās un jaudīgās iekārtas dažu sekunžu laikā spēj izšķīdināt pat visnoturīgākos cietos, pārklātos netīrumus – tas ir ātri, vienkārši un bez piepūles – atliek tikai nospiest pogu. Jums pat nav jāsmērē rokas. Vienkāršāk vairs nevar būt.

Tagad tranportlīdzekļus tīrīt ir daudz vienkāršāk

Nevainojams spīdums — ātrāk kā jebkad agrāk "Trīs vienā" automašīnas šampūns garantē optimālu tīrīšanu un jebkura tipa transportlīdzekļu kopšanu. Aktīvo netīrumu noņēmējs bez pūlēm notīra ieēdušos eļļainus un taukainus netīrumus. Jaunā ātrās nozūšanas formula ievērojami nogurdinošo darbu ar spodrināšanas iekārtām. Turklāt tā īpašu spīdumu piešķirošais sastāvs liek transporta līdzeklim mirdzēt

Jaunās paaudzes tīrīšana

Revolucionārā WB 150 birste ir pirmā augstspiediena tīrīšanas birste! Birste ātri, efektīvi un saudzīgi notīra visas āra virsmas. Ar šo birsti saudzīgi un efektīvi notīrīsiet pat jutīgas virsmas, piemēram, automašīnu krāsojumu.

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Automašīnas salona tīrīšana

Produkti automašīnas salona tīrīšanai. 

Daudzfunkcionālie logu mazgātāji ir ideāli piemēroti automašīnas salona tīrīšanai. Plašs piederumu komplekts visiem tīrīšanas darbiem automašīnas salonā, tostarp bagāžas nodalījumu, automašīnas paklāju, paneļu, sēdekļu, sānu kabatu, kāju paklājiņu u.c. vienkāršai tīrīšanai. Ieteikums kāju paklājiņu tīrīšanai — notīriet pat piekaltušus netīrumus ar Kärcher sūkšanas birsti ar cietiem sariem.

Automašīnu sēdekļu tīrīšana ar Kärcher tīrītājiem ar izsmidzināšanas sistēmu.

Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu automašīnu sēdekļu tīrību — netīrumi tiek iztīrīti dziļi šķiedrās. Mazgāšanas šķidrums spiediena ietekmē tiek iesmidzināts dziļi mīksto mēbeļu šķiedrās un ar vakuuma palīdzību tiek izņemts kopā ar izšķīdinātajiem netīrumiem. Viegli notīra smērvielas, netīrumus un novērš smakas.

Piemērotas ierīces un piederumi

K 5 Premium Home augstspiediena mazgātājs

Efektīvi notīra visa veida netīrumus.

Birste

Iespēja bez šļakstiem notīrīt jutīgas virsmas.

WD 4 daudzfunkcionālais putekļu sūcējs

Uzsūc jebkurus netīrumus

Automašīnas salona tīrīšanas komplekts

Plašs piederumu klāsts visiem automašīnas salonā veicamajiem tīrīšanas darbiem.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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