Mīksto mēbeļu tīrīšana

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Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu — pamatīgai tīrīšanai

Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu tīrību dziļi paklāju šķiedrās. Spiediena ietekmē mazgāšanas šķidrums tiek izsmidzināts dziļi paklājā un ar vakuuma palīdzību tiek izņemts kopā ar izšķīdinātajiem netīrumiem. Efektīvi noņem taukus, netīrumus un smakas.

Izsmidzināšanas sistēmas princips

Izsmidzināšanas sistēmas darbības laikā ūdens kopā ar mazgāšanas šķidrumu tiek izsmidzināts vienā procedūrā un tad tūlīt pat savākts kopā ar netīrumiem.

Higiēniski tīri.

Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu ir ne tikai ideāli piemēroti cilvēkiem, kas cieš no alerģijas, bet arī ir ideāli mājsaimniecībām, kurās ir mājdzīvnieki.

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Putekļu sūcējs ar inovatīvu ūdens filtra tehnoloģiju

Atšķirībā no standarta putekļu sūcēja ar filtra maisu, jaunais DS 5.800 putekļu sūcējs ar ūdens filtru darbojas uz
ūdens dabīgo spēku, kas lielā ātrumā rotē filtrā. Iesūktie netīrumi iziet caur virpuļojošajam ūdenim un tiek uzticami izfiltrēti no gaisa un paliek ūdenī. Rezultātā gaiss, kas izkļūst no putekļu sūcēja, ir īpaši svaigs un tīrs.

Neparasti vienkārša ūdens filtra tīrīšana

Vienkārši noskalojiet atsevišķās ūdens filtra detaļas tekošā krāna ūdenī — ātri un viegli.

Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu

Dziļā tīrīšana

Tekstila piesūcinātājs

Efektīva aizsardzība.

Putekļu sūcēji ar ūdens filtru

Pateicoties ūdens filtram tas filtrē 99,9 % no visām gaisā esošājām daļiņām.

Turbo uzgalis mīksto mēbeļu tīrīšanai

Pamatīga mīksto mēbeļu tīrīšana. Ideāls dzīvnieku spalvu savākšanai.

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

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08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
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Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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