Mīksto mēbeļu tīrīšana
Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu — pamatīgai tīrīšanai
Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu nodrošina pamatīgu tīrību dziļi paklāju šķiedrās. Spiediena ietekmē mazgāšanas šķidrums tiek izsmidzināts dziļi paklājā un ar vakuuma palīdzību tiek izņemts kopā ar izšķīdinātajiem netīrumiem. Efektīvi noņem taukus, netīrumus un smakas.
Izsmidzināšanas sistēmas princips
Izsmidzināšanas sistēmas darbības laikā ūdens kopā ar mazgāšanas šķidrumu tiek izsmidzināts vienā procedūrā un tad tūlīt pat savākts kopā ar netīrumiem.
Higiēniski tīri.
Kärcher tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu ir ne tikai ideāli piemēroti cilvēkiem, kas cieš no alerģijas, bet arī ir ideāli mājsaimniecībām, kurās ir mājdzīvnieki.
Putekļu sūcējs ar inovatīvu ūdens filtra tehnoloģiju
Atšķirībā no standarta putekļu sūcēja ar filtra maisu, jaunais DS 5.800 putekļu sūcējs ar ūdens filtru darbojas uz
ūdens dabīgo spēku, kas lielā ātrumā rotē filtrā. Iesūktie netīrumi iziet caur virpuļojošajam ūdenim un tiek uzticami izfiltrēti no gaisa un paliek ūdenī. Rezultātā gaiss, kas izkļūst no putekļu sūcēja, ir īpaši svaigs un tīrs.
Neparasti vienkārša ūdens filtra tīrīšana
Vienkārši noskalojiet atsevišķās ūdens filtra detaļas tekošā krāna ūdenī — ātri un viegli.
Tīrītāji ar izsmidzināšanas sistēmu
Dziļā tīrīšana
Tekstila piesūcinātājs
Efektīva aizsardzība.
Putekļu sūcēji ar ūdens filtru
Pateicoties ūdens filtram tas filtrē 99,9 % no visām gaisā esošājām daļiņām.
Turbo uzgalis mīksto mēbeļu tīrīšanai
Pamatīga mīksto mēbeļu tīrīšana. Ideāls dzīvnieku spalvu savākšanai.