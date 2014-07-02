Dziļurbuma sūknis BP 4 Deep Well
"BP 4 Deep Well" iegremdējamais sūknis ir ideāls, lai izmantotu gruntsūdeni no (dziļām) akām. Tam ir izturīgs nerūsošā tērauda korpuss, kāja, kas atvieglo uzstādīšanu un atsevišķs ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
"BP 4 Deep Well" iegremdējamais sūknis ir ideāls, lai izmantotu alternatīvos ūdens avotus. Tas ir piemērots gan dārzu laistīšanai - un kopā ar spiediena slēdzi - iekšējai ražošanas ūdens padevei. Izmantojot gruntsūdeni no jūsu pašu (dziļās) akas ap māju un dārzā, jūs ietaupīsiet lielu daudzumu īpaši vērtīgā dzeramā ūdens. Sūknim ir ļoti izturīgs nerūsošā tērauda korpuss un vītņsavienojumi. Integrēts priekšfiltrs un kāja pasargā sūkņa ūdens ieplūdi no piesārņojuma - uzstādīšanas laikā un arī pēc tam. Komplektā esošo 15 m garo trosi iespējams pievienot sūknim, tādējādi to var droši iegremdēt akas šahtā. Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis vada galā nozīmē, ka sūkni varēs lietot ērti un droši. Komplektā iekļauto šļūteņu savienotāju komplektu var izmantot, lai bez grūtībām pievienotu 3/4" un 1" vītnes šļūtenes. Sūknim ir integrēts pretvārsts.
Īpašības un ieguvumi
Nerūsošā tērauda sūkņa korpuss un vītņsavienojumiPaildzināts darbmūžs un triecienizturība
Iekļauts sūkņa savienojums un pretvārstsĀtrais savienojums šļūtenēm ar 3/4" un 1" vītņu savienojumiem
Kāja vienkāršākai uzstādīšanaiUzticama drošība pret netīrumiem, sūkņa iegremdēšanas un uzstādīšanas laikā.
Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis vada galā
- Ērta un droša sūkņa lietošana.
Ietilpst 15 m gara stiprinājuma virve
- Nodrošina drošu sūkņa stiprināšanu,
Integrated prefilter
- Pasargā sūkni no piesārņojuma un tādējādi paildzina tā darbmūžu un funkcionālo uzticamību.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|700
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 4600
|Piegādes augstums (m)
|43
|Spiediens (bar)
|maks. 4.3
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 12
|Minimālais caurules diametrs (mm)
|150
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|15
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.5
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|105 x 105 x 710
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
Šļūtenes savienojums 1″, ¾″ ar šļutenes
- Ietilpst 30 m gara stiprinājuma virve
Aprīkojums
- Integral non-return valve
- Nerūsošā tērauda sūkņa korpuss un vītņsavienojumi
- Kāja vienkāršākai uzstādīšanai
- Integrated prefilter
- Iespēja izmantot stiprinājuma trosi
- Atsevišķs ieslēgt/izslēgt slēdzis vada galā
Piederumi
