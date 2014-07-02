Cisternas sūknis BP 2 Cistern
"BP 2 Cistern" ar izturīgu nerūsošā tērauda korpusu ir ideāls iegremdējamais sūknis dārza laistīšanai ar lietus ūdeni no cisternas. Tam ir šļūtenes savienotāju komplekts un pludiņslēdzis.
"BP 2 Cistern" iegremdējamais sūknis ir ideāli piemērots dārza laistīšanai, izmantojot alternatīvus ūdens avotus. Tas jo īpaši ir paredzēts izmantošanai ar lietus ūdeni, kā arī gruntsūdeni vai akas ūdeni, kas ļauj daudzumu dzeramā ūdens. Tam ir īpaši izturīgs nerūsošā tērauda korpuss, vītņsavienojumi un pārvietošanas rokturis. Lai sūkni iegremdētu, piemēram, akas šahtā, pie tā iespējams piesiet trosi. Iegremdējamajam sūknim ir integrēts priekšfiltrs un pludiņslēdzis, kas ieslēdz un izslēdz sūkni atkarībā no ūdens līmeņa, un tādējādi pasargā sūkni no darba tukšgaitā. Pārslēgšanas pakāpi var elastīgi pielāgot. Tā komplektācijā ietilpst šļūtenes savienotāju komplekts, ko var izmantot, lai sūknim bez problēmām pievienotu 3/4" un 1" šļūtenes. Tāpat komplektācijā ietilpst integrēts pretvārsts.
Īpašības un ieguvumi
Nerūsošā tērauda korpuss, vītņsavienojumi un pārvietošanas rokturisPaildzināts darbmūžs un triecienizturība, kā arī, to ir droši pārvietot un vienkārši lietot.
Iekļauts sūkņa savienojums un pretvārstsĀtrais savienojums šļūtenēm ar 3/4" un 1" vītņu savienojumiem
Integrated prefilterPasargā sūkni no piesārņojuma un tādējādi paildzina tā darbmūžu un funkcionālo uzticamību.
Pludiņslēdzis ar vada fiksatoru
- Drošinātājs ar aizsardzību pret darbu tukšgaitā ar vienkāršu pārslēgšanas regulēšanas pakāpi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|800
|Maks. plūsmas apjoms (l/h)
|< 5700
|Piegādes augstums (m)
|32
|Spiediens (bar)
|maks. 3.2
|Iegremdēšanas dziļums (m)
|maks. 7
|Šķidruma temperatūra (°C)
|maks. 35
|Savienošanas vītne
|G1
|Strāvas kabelis (m)
|10
|Spriegums (V)
|230
|Frekvence (Hz)
|50
|Krāsa
|Sudraba
|Svars bez piederumiem (kg)
|9.9
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|11.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|130 x 130 x 475
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Šļūtenes savienojums 1″, ¾″ ar šļutenes
Aprīkojums
- Integral non-return valve
- Nerūsošā tērauda sūkņa korpuss un vītņsavienojumi
- Pludiņslēdzis
- Izturīgs nerūsošā tērauda rokturis
- Integrated prefilter
- Simple definition of switching level
Piederumi
Atrast BP 2 Cistern rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.