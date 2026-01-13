Kärcher 'Rain System™' laistīšanas sistēma

Lietus pēc pasūtījuma! Lietus pēc pasūtījuma! Jauno Kärcher Rain System® var optimāli integrēt dzīvžogos, krūmos, dārzeņu un puķu dobēs. Ūdens tiek pievadīts bez zaudējumiem tieši tur, kur tas ir nepieciešams, kas ir videi draudzīgi un taupa līdzekļus. KARCHER Rain System® apvieno mikro pilienu un tradicionālo laistīšanas metožu priekšrocības. Sistēma ir 1/2 "PVC šļūtene ar pilienu un mikro smidzināšanas sprauslām un darbojas ar spiedienu līdz 4 bāriem. Lai aizsargātu pret pārmērīgu spiedienu un netīrumu daļiņām, sistēmu var papildus aprīkot ar spiediena reduktoriem un filtriem. KARCHER Rain System® var individuāli pielāgot jebkuram dārzam.

