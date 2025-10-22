Savienotāji / krāna adapteri
Elastīgumu nodrošinošas šļūteņu savienošanas sistēmas visām vajadzībām. Pievienošana, savienošana, atvienošana un remonts: Kärcher piedāvā saderīgus mezglus ar visām ātro savienojumu sistēmām un standarta šļūteņu diametriem. Neatkarīgi no šļūtenes diametra - 1/2 ", 5/8" vai 3/4 " Kärcher garantē īpaši ūdensblīvie šļūteņu savienotāji vienmēr lieliski derēs. Universālie šļūteņu savienotāji var lepoties izcilu noturību un maksimālo izturību noturēt savienojumu uz stiepi. Savienojumi ir pieejami ar vai bez aqua-stop funkcijas. Premium universālie šļūtenes savienotājiem ir alumīnija šļūtenes stiprinājumi ar mīkstas plastmasas rokturīšiiem uzlabotam lietošanas ērtumam. Visas Kärcher savienošanas sistēmas, protams, ir saderīgas ar standarta ātro savienojumu sistēmām, kas pieejamas tirgū.