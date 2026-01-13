Daudzfunkciju 6 režīmu smidzinātājs MS 100
Daudzfunkciju smidzinātājs MS 100 nelielu platību un dārzu laistīšanai, ar sešiem smidzināšanas režīmiem universālai laistīšanai. Maksimālā teritorija 78 m2
Daudzfunkciju smidzinātājs MS 100 nelielu platību un dārzu laistīšanai, ar sešiem smidzināšanas režīmiem universālai laistīšanai. Aptver līdz 78 m2 lielu teritoriju, Pieejams ar smaili vai īpašu pamatni. Smidzinātāju ir vienkārši pieslēgt pie dārza šļūtenes un tas ir savietojams ar visām pieejamajām "click" sistēmām. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
6 dažādas uzgaļu formas ļauj veikt dažādu veidu apūdeņošanas darbus
- Laistīšanai pēc vajadzības
Rokturī integrēta ierīces pakarināšanas cilpa
- Vienkāršai glabāšanai/pakāršanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens tilpums
|21 l/min
|Smidzināšanas diametrs (2 bāri)
|≤ 8,4 m
|Smidzināšanas diametrs (4 bāri)
|≤ 10 m
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|208 x 199 x 71