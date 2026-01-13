Impulsu smidzinātājs PS 300
Apvienotais impulsu smidzinātājs. Impulsu smidzinātājs PS 300 ir piemērots vidēji lielu līdz lielu platību un dārzu laistīšanai. Aptver līdz pat 706 m2 lielu teritoriju. Pieejams ar smaili vai īpašu pamatni. Smidzinātāju ir vienkārši pieslēgt pie dārza šļūtenes un tas ir savietojams ar visām pieejamajām "click" sistēmām. Laistīšana ar Kärcher ir gudra izvēle!
Īpašības un ieguvumi
Regulējams izsmidzināšanas leņķis
- piem. laistīšanai zem kokiem
Izturīgs smaile nevienmērīgai vai slīpai pazemei
- Garantēta stabilitāte un izturība
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ūdens tilpums
|18,5 l/min
|Smidzināšanas diametrs (2 bāri)
|≤ 25 m
|Smidzināšanas diametrs (4 bāri)
|≤ 30 m
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|52 x 113 x 212