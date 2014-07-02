Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni
Ar karstu ūdeni augstspiediena tīrītāji ar to pašu spiedienu tīra vēl labāk; Kärcher mašīnas atstāj iespaidu ar augstāko lietošanas ērtumu un vismodernāko tehnoloģiju.
Superklases iekārtas
Vai tā būtu automobiļu rūpniecība, lauksaimniecība, celtniecība vai transporta nozare: mobilā super klase piedāvā augstākās klases veiktspēju tur, kur kur darbs kādreiz bija jāveic stacionāri.
Vidējās klases iekārtas
Automašīnu tirdzniecības uzņēmumos, celtniecībā, lauksaimniecībā un municipālai izmantošanai: vidējā klase apvieno tehnoloģiju ar maksimālu darbības ērtumu. Ideāli piemēroti lieljaudas izmantošanai.
Kompaktklases iekārtas
Varat tīrīt transportlīdzekļus, mazgāt dzinējus un noņemt netīrumus no āra kāpnēm. Ar karstā ūdens spiedienu līdz pat 180 bāriem un ūdens plūsmas ātrumu – līdz 900 l/h. Šī ir jaunā kompaktā klase.
Vertikālā tipa iekārtas
Šīs jaudīgās un stabilās mašīnas izceļas ar savu manevrētspēju un tās ir viegli transportējamas. Tas padara vertikālo klasi par ekonomisku alternatīvu dažādām darbnīcām, mazām garāžām un tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem.
Īpašās klases iekārtas
Ja ir jāizvairās no izplūdes gāzēm vai tās ir aizliegtas: īpašā klase ar elektrisko apsildi tiek izmantota higiēnas zonās, hospitāļos, ēdnīcu virtuvēs vai publiskajās pirtīs.
Ar iekšdedzes dzinēju
Kur nav pieejams enerģijas avots, augstspiediena tīrītāji ar iekšdedzes dzinēju (ir iespēja tos darbināt ar biodīzeļdegvielu) piedāvā maksimālu daudzveidību un neatkarību.
HDS piekabe
Vispusīgs, mobils un autonoms risinājums profesionālai lietošanai vietējās pašvaldībās, būvniecībā un rūpniecībā. Konfigurējams, ļoti efektīvs, uzticams un viegli lietojams. 500 litru ūdens tvertne un 100 litru degvielas tvertne ļauj to patstāvīgi izmantot līdz 60 minūtēm, nepieslēdzoties elektrības vai ūdens padevei.