Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni

Ar karstu ūdeni augstspiediena tīrītāji ar to pašu spiedienu tīra vēl labāk; Kärcher mašīnas atstāj iespaidu ar augstāko lietošanas ērtumu un vismodernāko tehnoloģiju.

Kärcher Superklases iekārtas

Superklases iekārtas

Vai tā būtu automobiļu rūpniecība, lauksaimniecība, celtniecība vai transporta nozare: mobilā super klase piedāvā augstākās klases veiktspēju tur, kur kur darbs kādreiz bija jāveic stacionāri.

Apskatīt produktus
Kärcher Vidējās klases iekārtas

Vidējās klases iekārtas

Automašīnu tirdzniecības uzņēmumos, celtniecībā, lauksaimniecībā un municipālai izmantošanai: vidējā klase apvieno tehnoloģiju ar maksimālu darbības ērtumu. Ideāli piemēroti lieljaudas izmantošanai.

Apskatīt produktus
Kärcher Kompaktklases iekārtas

Kompaktklases iekārtas

Varat tīrīt transportlīdzekļus, mazgāt dzinējus un noņemt netīrumus no āra kāpnēm. Ar karstā ūdens spiedienu līdz pat 180 bāriem un ūdens plūsmas ātrumu – līdz 900 l/h. Šī ir jaunā kompaktā klase.

Apskatīt produktus
Kärcher Vertikālā tipa iekārtas

Vertikālā tipa iekārtas

Šīs jaudīgās un stabilās mašīnas izceļas ar savu manevrētspēju un tās ir viegli transportējamas. Tas padara vertikālo klasi par ekonomisku alternatīvu dažādām darbnīcām, mazām garāžām un tīrīšanas pakalpojumu sniedzējiem.

Apskatīt produktus
Kärcher Īpašās klases iekārtas

Īpašās klases iekārtas

Ja ir jāizvairās no izplūdes gāzēm vai tās ir aizliegtas: īpašā klase ar elektrisko apsildi tiek izmantota higiēnas zonās, hospitāļos, ēdnīcu virtuvēs vai publiskajās pirtīs.

Apskatīt produktus
Kärcher Ar iekšdedzes dzinēju

Ar iekšdedzes dzinēju

Kur nav pieejams enerģijas avots, augstspiediena tīrītāji ar iekšdedzes dzinēju (ir iespēja tos darbināt ar biodīzeļdegvielu) piedāvā maksimālu daudzveidību un neatkarību.

Apskatīt produktus
Kärcher HDS piekabe

HDS piekabe

Vispusīgs, mobils un autonoms risinājums profesionālai lietošanai vietējās pašvaldībās, būvniecībā un rūpniecībā. Konfigurējams, ļoti efektīvs, uzticams un viegli lietojams. 500 litru ūdens tvertne un 100 litru degvielas tvertne ļauj to patstāvīgi izmantot līdz 60 minūtēm, nepieslēdzoties elektrības vai ūdens padevei.

Apskatīt produktus
