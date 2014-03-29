Kärcher iSolar. Sistēmrisinājumi saules moduļu tīrīšanai.
Smalkākie putekļi, sodrēji un ziedputekšņi var samazināt fotoelementu sistēmu, kā arī saules siltumenerģijas moduļu efektivitāti pat par 20%. Dabīgā lietus, kondensācijas un vēja jauda ne tuvu nav pietiekama, lai efektīvi notīrītu moduļus. Tādēļ Kärcher tagad piedāvā jaunus piederumus augstspiediena tīrītājiem, kas ļauj efektīvi notīrīt saules moduļus. Ar iSolar — sistēmu ar rotējošām birstēm, kuras pievieno teleskopiskajai caurulei, ir iespējams efektīvi notīrīt līdz pat 1500 m² lielas moduļu virsmas, atkarībā no to konstrukcijas. iSolar ir saņēmusi DLG (Vācijas Lauksaimniecības biedrības) sertifikāciju.
Tīri moduļi ir garants moduļu ražīgumam!
Pirmā DLG testētā tīrīšanas sistēma fotoelementu sistēmu tīrīšanai! Inteliģentie Kärcher tīrīšanas līdzekļi nodrošina absolūtu saules moduļu tīrību — un pat
par 20% lielāko moduļu ražību salīdzinājumā ar ļoti netīriem moduļiem.
Faktiski nepastāv nekādi iSolar pielietošanas ierobežojumi. It visur, kur ir uzstādīti saules un fotoelementu sistēmas — lauksaimniecības, tirdzniecības un rūpnieciskās ražošanas nozarē, vai arī mājās – iSolar nodrošinās pienācīgu saules enerģijas izmantošanu. Tas ir jo īpaši noderīgi zonām, kuras ir īpaši intensīvi uzkrājas netīrumi. Lauksaimniecībā galvenās problēmas ir putekļi no apkārtnē esošajiem laukiem un izplūdes gāzes no staļļiem. Kärcher iSolar ir ekonomiska izvēle abu sistēmu operatoriem un tīrīšanas pakalpojumu sniedzējem.
Mūsu ieteikums fotoelementu sistēmu tīrīšanai — HDS 10/20-4 M modeļaaugstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar karstu ūdeni vai arī HD 10/23-4 modeļa augstspiediena tīrītājs mazgāšanai ar aukstu ūdeni — tas viss apvienojumā ar Kärcher ūdens mīkstināšanas sistēmu un iSolar piederumiem. Ir nepieciešama diskveida birste un teleskopiska caurule.
Saudzīga, bet pamatīga — iSolar 800/400 birste
iSolar 400 un iSolar 800 birstes darbina ūdens strūkla no augstspiediena tīrītāja, kas arī palīdz noņemt netīrumus. Tomēr pati tīrīšanas spēja tiek panākta pateicoties birstes saru mehāniskajai iedarbībai. Birstes sari ir izgatavoti no neilona, kas garantē pret skrāpējumiem drošu modulāru virsmu tīrīšanu. iSolar 800/400 birste darbojas ar zemspiedienu, tādējādi netiek radīts apdraudējums moduļiem, ka tie varētu tikt bojāti. Lai garantētu īpaši ilgu darbmūžu, rotējošās birstes ir aprīkotas ar izturīgiem lodīšu gultņiem.
iSolar 400
iSolar 400 ar ūdeni darbināmā diskveida birste ar darba platumu 400 mm, kas ir īpaši piemērota mazu līdz vidēja lieluma fotoelementu sistēmu tīrīšanai. Pateicoties tā nelielajam svaram un ērtai izmantošanai ir iespējams viegli notīrīt paaugstinātās sistēmas.
- Kompakts pamata klases modelis nelielu laukumu tīrīšanai.
- Īpaši piemērots paaugstinātajām sistēmām
- Ar ūdeni darbināma diskveida birste ar lodīšu gultņiem/li>
- Savienojums M 18×1,5 ir savietojams ar standarta HD/HDS iekārtām
- Iepriekšēja blakus moduļu skalošana
iSolar 800
iSolar 800 ar ūdeni darbināmā diskveida birste ar 800 mm darba platumu, kura darbojas ar divām pretējos virzienos rotējošām diskveida birstēm, kuras izmanto fotoelementu sistēmu tīrīšanai
. Pretējos virzienos rotējošās birstes balansē jebkādus
šķērsspēkus, nodrošinot optimālu tās izmantošanu. Tāpat darbu atvieglo leņķa savienojums uz birstes uzgaļa savienojošās vietas. Tā nodrošina to, ka birstes sari pieguļ virsmai, nodrošinot vienmērīgi augstus tīrīšanas rezultātus. Birstes uzgalis ir īpaši paredzēts īpaši augstai veiktspējai — tas ir ideāls lielu sistēmu, piemēram, māju jumtu tīrīšanai.
- Ļoti augsti tīrīšanas rezultāti un darbības jomas sniegums
- Optimāla izmantošana, kompensējot šķērsvirziena spēkus
- Pretējos virzienos rotējošas diskveida birstes ar lodīšu gultņiem
- Robusts misiņa šarnīrsavienojums elastīgam darba leņķim
- Savienojums M 18x1,5, kas ir saderīgs ar standarta HD/HDS sērijas iekārtām
- Apkārtējo moduļu priekšskalošana
iSolar aizsardzība pret nokrišanu no augstuma drošai darbībai uz jumta.
- Sertificēta, standarta drošības prasībām atbilstoša sistēma
- Kritiena aizturētāja sistēma ar amortizatoru
- Izturīga metāla kārba uzglabāšanai un transportam
- komplektā 12 m trose
- Aizturošā josla nostiprināšanai
- Drošības josta ar ātri attaisamiem stiprinājumiem
Droši un efektīvi šķīdina kaļķakmeni un ieēdušos netīrumus.
Ciets ūdens var radīt kaļķakmens nosēdumus, kuri var ievērojami mazināt moduļa veiktspēju. Mobilie Kärcher ūdens mīkstinātāji un Solar Cleaner RM 99 iekārta nodrošina uzticamu aizsardzību pret kaļķakmens nosēdumiem. Ūdens mīkstinātājā jonu apmaiņas sveķi izfiltrē izšķīdināto kaļķakmeni no ūdens un samazina ūdens cietības pakāpi līdz 0–1 °dH. Ja tīrīšana ar ūdeni vien nav pietiekama, piemēram, gadījumos, kad jālikvidē spēcīgi ieēdušies vai eļļaini netīrumi, Solar Cleaner RM 99 notīra netīrumus un piesaista izšķīdināto kaļķakmeni, lai nevarētu rasties tā nosēdumi.
RM 99 Solar Cleaner — efektīva un saudzīga iekārta
- Īpaši efektīva, lai saudzīgi noņemtu pat visnoturīgākos netīrumus
- Novērš kaļķa nosēdumu rašanos
- visu cietību ūdeņos
- Produkts viegli bioloģiski noārdās
Mobilā kaļķa nosēdumu notīrīšanas iekārta
Ciets ūdens var radīt kaļķakmens nosēdumus. Mobilie Kärcher WS 50 ūdens mīkstinātāji apvienojumā ar Solar Cleaner RM 99 iekārtu nodrošina uzticamu aizsardzību pret kaļķakmens nosēdumiem. Ūdens mīkstinātājā jonu apmaiņas sveķi izfiltrē izšķīdinātā kaļķakmens daļiņas no ūdens un samazina ūdens cietības pakāpi līdz 0–1 °dH. Pēc tīrīšanas nožūst neatstājot pēdas.
- Lieliska mobilitāte un viegli transportējams
- Ar pulverkrāsu pārklāts tērauda korpuss ar lieliem pneimatiskiem riteņiem