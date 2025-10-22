Karstā ūdens ģenerators
Tas ir vienkāršs fakts: karstā ūdens tīrīšanas jauda ir lielāka nekā aukstā ūdens. Mēs iesakām mūsu karstā ūdens ģeneratoru ikvienam, kam nepieciešama šī papildu priekšrocība ikdienas darbā, t.i., kā izmaksu ziņā efektīvu sava esošā aukstā ūdens augstspiediena tīrītāja modernizāciju. Tas ir vienkārši pievienots augstspiediena tīrītāja izejā un piegādā karstu ūdeni līdz 80 ° C. Ļoti efektīva un ar zemu izmešu līmeni. Lai iegūtu vēl labākus tīrīšanas rezultātus īpaši noturīgu netīrumu gadījumā.
