Sevišķi augsta spiediena tīrītāji
Īpaši augstspiediena tīrīšanas sistēmas. Kur vairs nepietiek ar konvencionālo augstspiediena tīrītāju nodrošināto rezultātu, ierodas Kärcher īpaši augsta spiediena tīrītāji. Ar karstu vai aukstu ūdeni, ar 600 - 2500 bāru spiedienu tie var uzticami notīrīt visiesīkstējāšokos netīrumus un krāsu, neizmantojot mazgāšanas līdzekļus.
Iekārtas ar aizsargrāmi mazgāšanai ar aukstu ūdeni
Stabilais būra dizains aizsargā visu mašīnu un padara iespējamu to iekraut, izmantojot celtni. Ratiņu princips vienkāršai transportēšanai un daudzskaitlīgās pārējās detaļas padara šo mašīnu par pirmo izvēli profesionālai izmantošanai. Neatkarīgi no tā, vai darbināmas ar benzīnu vai elektriskā versijā.