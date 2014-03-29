Karstais ūdens ļauj pamanīt atšķirību
Efektīva tīrīšana ar augstspiedienu. Vēl efektīvāks izmantojot karsto ūdeni. Salīdzinājumā ar tīrīšanas procedūrām, kurās netiek izmantots spiediens, Kärcher augstspiediena tīrītājiem ir ievērojamas priekšrocības attiecībā uz ekonomiju, tīrīšanas rezultātiem un ietekmi uz vidi. HDS augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni ievērojami uzlabo šīs priekšrocības, ja nepieciešams notīrīt ieēdušos netīrumus. Kärcher HDS iekārtas parasti ir labākais risinājums eļļu, smērvielu un olbaltumvielu plankumu notīrīšanai — jo īpaši, ja tie ir stingri ieēdušies.
Karstā ūdens acīmredzamās priekšrocības.
Augstspiediena tīrītāji mazgāšanai ar karstu ūdeni var paaugstināt ūdens temperatūru no apmēram 12°C līdz pat 155°C. Tas ļauj izmantot mazāku darba spiedienu, samazināt tīrīšanas laiku un nepieciešamā mazgāšanas šķidruma daudzumu. Tādējādi tīrīšana ar karstu ūdeni dāvā daudzas iespējas, kā optimizēt tīrīšanas procesu, kā arī ievērojamas priekšrocības .
Labāki tīrīšanas rezultāti
Karstais ūdens mīkstina sakaltušu eļļu un smērvielas, kā arī būtiski uzlabo emulgāciju, ļaujot to ļoti viegli noņemt. Pārtikas nozarē olbaltumvielas un taukus īpaši efektīvi šķīdina karsts ūdens.
Samazināts tīrīšanas līdzekļu patēriņš
Smērvielas, eļļu sveķus u.c. var īpaši labi noņemt ar karstu ūdeni, tādējādi ir nepieciešams daudz mazāks mazgāšanas šķidruma daudzums, vai arī to var neizmantot vispār. Papildus izmaksu ietaupījumam tas aizsargā vidi un saglabā resursus.
Īsāks nožūšanas laiks
Ar karsto ūdeni notīrītas virsmas pateicoties karstumam nožūst ātrāk un tādējādi ātrāk ir gatavas turpmākai apstrādei vai tālākai izmantošanai.
Uzlabota higiēna
Pēc tīrīšanas ar karsto ūdeni ir ievērojami mazāks mikrobu daudzums. Runājot par daudzu nozaru higiēnas prasībām šī mikrobu samazināšanas metode — neizmantojot dezinfekcijas līdzekli — ir pilnībā pietiekama.
Īsāks iedarbības laiks
Karstais ūdens ļauj ātrāk atmiekšķēt netīrumus, tādējādi ietaupot pat līdz 35% laika. Tas efektīvi un rentabli ļauj veikt lielāku tīrīšanas uzdevumu klāstu.
Secinājums ir viens: HD pret HDS — sērijas iekārtu izmaksu salīdzinājums
Augstspiediena tīrītājam mazgāšanai ar karstu ūdeni sākotnēji ir augstākas iegādes un uzturēšanas izmaksas, jo nepieciešams iegādāties papildu degli un ar to ir saistīts lielāks enerģijas patēriņš. Izmantojot karsto ūdeni tiek panākts līdz pat 35% laika ietaupījums, kā arī uzlabots tīrīšanas rezultāts. Turklāt HDS iekārta parasti līdz minimumam samazina izmaksas par mazgāšanas šķidrumu.
Augstāka temperatūra labākam rezultātam.
Siltumenerģija ir svarīgs faktors tīrīšanas procesā. Siltums veicina ķīmiskus procesus; par katru 10°C temperatūras pieaugumu divkārši pieaug reakcijas ātrums. Temperatūrai paaugstinoties par 20°C reakcijas ātrums četrkāršojas. Eļļa, smērvielas un sodrēji izšķīst daudz daudz ātrāk un tos ir vieglāk noņemt. Ūdens arī paātrina eļļas un smērvielu emulsiju. Tāpat arī sakarsētā virsma daudz ātrāk nožūst. Praksē lielāka ūdens temperatūra var samazināt tīrīšanas laiku pat par 35% — turklāt ar ievērojami labākiem rezultātiem. Samazinot ūdens daudzumu, var iegūt tvaika temperatūru, kas sasniedz pat 155°C. Minerālus nesaturošs tvaiks apvienojumā ar spiedienu atmiekšķē pat visnoturīgākos netīrumus. Tas nodrošina augstu mazgāšanas efektivitāti, pat bez ķīmiskām piedevām. Tvaika posms ir ideāls, lai noņemtu bitumena slāņus, krāsas slāņus, kā arī sodrēju nogulsnes, ķērpjus un aļģes.
Veiktspēja nav iekārtu klases jautājums.
Efektivitāte būtībā ir optimāls jaudas un veicamā uzdevuma saskaņotības rezultāts. Kärcher augstspiediena tīrītājiem mazgāšanai ar karstu ūdeni ir pieejamas dažādās veiktspējas klases un modeļi, kas ļauj jums izvēlēties īsto iekārtu praktiski jebkuram operatoram un pielietojumam.
Kärcher HDS-U vertikālā tipa augstspiediena tīrītāji
Augstas veiktspējas un izturīgas iekārtas, kas ir īpaši mobilas un paredzētas neregulārai uzkopšanai. Tās ir viegli manevrējamas un transportējamas.
Ideāli piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
Kärcher HDS-C kompaktklases augstspiediena tīrītāji
Mobilie augstspiediena tīrītāji bieži mainīgu vietu tīrīšanai. Neskatoties uz to lielo jaudu, šīs ierīces ir vienkārši transportēt.
Ideāli piemērotas šādām nozarēm:
Kärcher HDS-M vidējās klases augstspiediena tīrītāji
Ikdienas iekārtu vai virsmu ikdienas tīrīšanai. "Stūmēja" princips pierāda, ka arī šīs klases iekārtām ir iespējama mobilitāte.
Ideāli piemērotas izmantošanai šādās nozarēs:
Kärcher HDS-S superklases augstspiediena tīrītāji
Pareizais risinājums, lai tiktu galā ar periodiskiem tīrīšanas uzdevumiem, kuri ir saistīti ar lielu netīrumu vai ieēdušos netīrumu noņemšanu, piemēram, regulārai izmantošanai būvlaukumos, lauksaimniecībā, uzkopšanai pašvaldību vajadzībām vai rūpniecībā.
Ideāli piemēroti izmantošanai šādās nozarēs:
Kärcher HDS-E īpašās klases augstspiediena tīrītāji
Bezizplūdes augstspiediena tīrītājs ar elektrisko boileri mazgāšanai ar karstu ūdeni ir ideāli piemērots vietām, kurās nav pieļaujamas izplūdes gāzes, piemēram, pārtikas pārstrādes rūpnīcām, slimnīcām, lielām virtuvēm vai rūpniecības iekārtu ražotājiem.
Ideāli piemērots izmantošanai šādās nozarēs: