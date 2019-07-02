KÄRCHER BATTERY POWER NOMAINĀMO AKUMULATORU produkti
Vai vietā, kurā vēlaties izmantot Kärcher iekārtu, nav tīkla pieslēguma, vai arī kontaktligzda ir pārāk tālu? Vai vēlaties izvairīties no vadu mudžekļa dārzā? Tādā gadījumā izvēlieties jaunās bezvadu dārza un tīrīšanas ierīces ar nomaināmo akumulatoru sistēmu Kärcher Battery Power. Pateicoties iespējamā, ko nodrošina divas pieejamās nomaināmo akumulatoru platformas (18 vai 36 voltu), mēs jums varam piedāvāt tādu iekārtu, kas atbildīs jūsu individuālajām vajadzībām un prasībām. Akumulatoru platformas 18 V Kärcher Battery Power un 36 V Kärcher Battery Power garantē maksimālu ekspluatācijas elastību un pārbaudītu Kärcher kvalitāti.