KÄRCHER BATTERY POWER NOMAINĀMO AKUMULATORU produkti

Vai vietā, kurā vēlaties izmantot Kärcher iekārtu, nav tīkla pieslēguma, vai arī kontaktligzda ir pārāk tālu? Vai vēlaties izvairīties no vadu mudžekļa dārzā? Tādā gadījumā izvēlieties jaunās bezvadu dārza un tīrīšanas ierīces ar  nomaināmo akumulatoru sistēmu Kärcher Battery Power. Pateicoties iespējamā, ko nodrošina divas pieejamās nomaināmo akumulatoru platformas (18 vai 36 voltu), mēs jums varam piedāvāt tādu iekārtu, kas atbildīs jūsu individuālajām vajadzībām un prasībām. Akumulatoru platformas 18 V Kärcher Battery Power un 36 V Kärcher Battery Power garantē maksimālu ekspluatācijas elastību un pārbaudītu Kärcher kvalitāti.

Akumulatoru platformas 36 V Kärcher Battery Power produkti

Bezvadu augstspiediena tīrītāji

Bezvadu daudzfunkcionālie putekļu sūcēji

Bezvadu lapu pūtēji

Bezvadu trimmeri

Bezvadu zāles pļāvēji

Bezvadu dzīvžoga šķēres

Bezvadu ķēdes zāģis

Akumulatoru platformas 18 V Kärcher Battery Power produkti

Mobila tīrīšana

Bezvadu daudzfunkcionālie putekļu sūcēji

Bezvadu nezāļu noņēmēji

Bezvadu lapu pūtēji

Bezvadu trimmeri

Bezvadu zāles pļāvēji

Bezvadu dzīvžoga šķēres

Bezvadu ķēdes zāģis

Bezvadu atzarotājs

Bezvadu terases tīrītājs

Bezvadu pelnu sūcējs

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

Radīts ar MI (mākslīgo intelektu)

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PREČU PIEGĀDE

Piegāde 7,99 EUR apmērā ar DPD kurjeru visā Latvijā.

ATBALSTS GODA ĢIMENĒM, VALSTS ASINSDONORA CENTRA DONORIEM UN UKRAINAS BĒGĻIEM

Goda ģimenes, Valsts asinsdonoru centra Donoru privilēģiju kartes īpašniekiem un bēgļiem no Ukrainas atlaide aktuālajam preču klāstam.

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KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 8–15
08.08. Slēgts

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–13
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher centrs Valmiera, Cepļa iela 1
veikals.valmiera@karcher.com, +371 20 922 859

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Valmiera, Cepļa iela 1
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

07.08. 9–14
08.08. Slēgts

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

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Biedrs organizācijā

Karcher SIA ir Vācijas-Baltijas Tirdzniecības kameras Igaunijā, Latvijā, Lietuvā biedrs. AHK pārstāv Vācijas-Baltijas biznesa intereses un apvieno vairāk nekā 440 biedruzņēmumus.

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