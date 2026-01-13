Citi tīrīšanas risinājumi
Neatkarīgi no tā, vai tās ir viena diska pulēšanas mašīnas cietu virsmu kopšanai, vai risinājumi ļoti prasīgiem tīrīšanas darbiem, piemēram, uz kāpnēm vai eskalatoriem: citi mūsu tīrīšanas risinājumi.
Viena diska iekārtas
Vai uz cietām virsmām, vai tekstila grīdas segumiem: pie Kärcher Jūs noteikti atradīsiet pareizo viena diska mašīnu. Mūsu krājumos ir mašīnas visām īpašām un vispusīgām izmantošanas vajadzībām.
Pulēšanas iekārtas
Kad kurpes atstāj nospiedumus: ar Kärcher pulēšanas mašīnām Jūsu grīda spīdēs atkal. Tās tiek darbinātas ar akumulatoru un tās var izmantot parastajā darba laikā.
Kāpņu un eskalatoru tīrītājs
Spoži tīrs gandrīz uzreiz: Kärcher kāpņu un eskalatoru tīrītāji sniedz pamatīgi tīrus rezultātus uz eskalatoriem un slīdlentām, kā arī uz trepēm un palodzēm.