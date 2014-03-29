Drenāžas sūkņi
Iegremdējamie sūkņi Kärcher iegremdējamie sūkņi ir aprīkoti ar keramisko blīvslēgu sūkņa konstrukcijā, kas ir gana pārbaudīts un sevi pierādījis risinājums, ko bieži izmanto profesionālo sūkņu izgatavošanā. Šis augstas kvalitātes blīvējums padara sūkņus izturīgākus, paildzina to kalpošanas mūžu un padara tos par uzticamu palīgu mājsaimniecībās ar augstām prasībām. Mūsu iegremdējamie netīrā ūdens sūkņi, viegli veic netīra ūdens atsūknēšanu, savukārt zema nosūces līmeņa iegremdējamie sūkņi var izsūknēt ūdeni līdz pat tikai 1 mm atlikušajam ūdens līmenim, nodrošinot rezultātu, kas ir tuvs tam, itkā ūdens būtu savākts ar grīdas lupatu.
