Zāliena pļaušana: Viss, kas jums ir jāzina, kā arī padomi un ieteikumi
Kad dārzkopības sezona ir sākusies, ir atkal pienācis laiks – jūsu priekšā ir dārza pavasara tīrīšana. Un darāmā ir daudz! Ir jāatbalsta krūmi un dzīvžogi un jāizgriež koki. Īpaša uzmanība ir jāpievērš zālienam, jo pavasarī un nākamajos mēnešos tas prasīs ievērojamu kopšanu, lai visas sezonas laikā tas būtu zaļš. Kādi ir tipiskie jautājumi un galvenās problēmas zāliena pļaušanas gadījumā? Ceļvedis ideālam zālienam.
Pieci biežāk uzdotie jautājumi par zāliena pļaušanu
Katrs dārznieks – iesācējs zina, ka tiklīdz dārzs ir atstāts uz pāris dienām, zāliens sāk augt nekontrolēti. Taču vienkārši pļaut zālienu, neievērojot nekādus padomus un noteikumus, nebūtu prātīgi. Daudzi izplata puspatiesības, tērzējot ar kaimiņu vai parastā grupas tikšanās reizē, bet kas īsti ir patiesība?
Zāliena pļaušana vasarā: Vai vajadzētu pļaut zālienu, kad ārā ir karsts?
Tas nav ieteicams. Vasaras karstajos un sausajos periodos zālienu nevajadzētu pļaut pārāk intensīvi. Iemesls ir tāds, ka garāki zāles stiebri pasargā zemi un zāles saknes no pārmērīgas izžūšanas un tādējādi nodrošina veselīgu augu augšanu.
Zāliena pļaušana un gadalaiki: Kad un cik bieži ir jāpļauj zāliens
Pirmo reizi zālienu vajadzētu pļaut, kad pavasarī sākas dārzkopības sezona. No šī brīža ideālā gadījumā pļaujiet zālienu vienu vai divas reizes nedēļā līdz rudenim. Īpaši ātri stiebrzāles aug no maija līdz jūnijam; šajā periodā zālienu noteikti vajadzētu pļaut reizi nedēļā. Ziemā zāliens neaug aukstās temperatūras dēļ, tāpēc arī nav nepieciešams to pļaut.
Vai ir ieteicams pļaut slapju zālienu?
Nē, jums nevajadzētu pļaut mitru zālienu. Tas ir tāpēc, ka zāles stiebri netiek tīri nogriezti, ja tie ir mitri, un tādējādi tie salīp kopā. Tas noved pie nevienmērīga griešanas rezultāta. Ir jāpieliek lielākas pūles, jo pļaušanas materiāls saspiežas, nevis izkliedējas vai pilnībā ielido zāles savācēja maisā.
Kā pareizi pļaut zālienu?
Lai pļāvuma forma būtu vienmērīga, bez joslām, zāles pļāvējam ir jāizvirzās apmēram viena riteņa platumā nopļautajā zonā. Jums arī vienmēr jāpļauj nogāzes horizontāli pāri slīpumam. Tad nepastāv risks gūt traumas no zāles pļāvēja paslīdēšanas gadījumā. Zāliena malas var atstāt un pēc tam līdz pilnībai nopļaut ar manuālajām šķērēm vai ar akumulatora zāles trimmeri.
Vai nopļautai zālei ir jāpaliek zemē?
Daudz apspriesta problēma. Ir gan priekšrocības, gan trūkumi gan mulčējot (ar Kärcher mulčēšanas komplekts ir iekļauts akumulatora zāles pļāvēja piegādes komplektā), gan pļaujot zālienu tradicionālā veidā. Mulčēšanas pļaušanas priekšrocības ir mazāks zāliena salmu daudzums, pļaušanas materiāla iznīcināšana un mazāks mēslojuma patēriņš. Bet jums ir jāpļauj biežāk, un to var darīt tikai tad, ja ir sauss laiks. Tradicionālās zāles pļaušanas priekšrocības ir tīra zāliena platība, retāka pļaušana un tas, ka zāliena pļaušanas atgriezumus var izmantot kā mēslojumu ziediem. Šīs metodes trūkumi ir tādi, ka tiek zaudēts vairāk barības vielu, nopļauts zāliens ir jāmēslo un rodas papildu darbs, atbrīvojoties no pļaušanas materiāla.
Zāliena pļaušana: Pareizs zāliena pļaušanas augstums
Zāliena pļaušanas augstuma galvenais princips ir – ne pārāk īss, bet arī ne pārāk garš. Tas izklausās neskaidri, bet tas, cik zāliens ir jāpļauj īss vai garš, patiešām ir atkarīgs no dažiem faktoriem. Pārāk īsa pļaušana sabojā zālienu un pat zāles saknes – īpaši sausā un karstā gadalaikā. Sekas ir brūni plankumi. Vai citiem vārdiem sakot: (Pārāk daudz) tieši saules stari ir toksiski! Ja zāliens ir pārāk īss, to spēcīgi ietekmē saules gaisma, un tas zaudē spēku. Tas var izraisīt nezāļu izplatīšanos, kas pamazām varētu pārņemt zālienu. Tas var notikt arī tad, ja zāle ir pārāk gara. Lai zāliens būtu optimālā pļaušanas augstumā, zāles pļāvējus var manuāli regulēt dažādiem pļaušanas augstumiem.
Šajā kontekstā svarīgs ir vienas trešdaļas noteikums un tā dēvētais veģetācijas punkts. Tas atrodas aptuveni zāles stiebru augstuma vidū. Ja pļausiet vairāk, paiet diezgan ilgs laiks, līdz dzinumi no tā atkopjas – veselīga zāles augšana diez vai ir iespējama, jo īpaši tāpēc, ka pastiprinātā saules gaisma traucē arī nopļautajam zālienam. Ko tas tieši nozīmē? Zālienu vienmēr vajadzētu saīsināt tikai līdz trešdaļai no tā augstuma, līdz kuram tas pašlaik ir izaudzis. Tas nozīmē, ka paliek divas trešdaļas, kas lieliski atbilst attiecīgi ieteicamajam pļaušanas augstumam. Pieņemsim, ka dodaties atvaļinājumā un zāliens šajā laikā izaug par 15 centimetriem, tad to vajadzētu nopļaut tikai par aptuveni pieciem centimetriem, t.i., ne īsāku par 10–11 centimetriem. Eksperta padoms ir šāds: Lai zāliens būtu veselīgs, vienā pļaušanas reizē labāk ir pļaut nedaudz mazāk, darīt to regulāri un ņemt vērā laikapstākļus un zāles stiebru stāvokli.
Vienmērīga zāliena pļaušanas augstuma veiksmes atslēga ir neiekāpt nenopļautās zāliena zonās, jo pretējā gadījumā zāles stiebri salokās un uzreiz neiztaisnojas.
Pļāvējs, trimmeris, robots? Zāliena pļaušana atkarībā no prasībām
Daudzi dārznieki – iesācēji sev jautā, kurš dārza instruments padarīs zālienu perfektu. Vai izmantojat klasisko zāles pļāvēju ar savākšanas maisu, zāles pļāvēju mulčēšanai vai 2-in-1 risinājumu ar mulčēšanas komplektu (ar Kärcher iekļauts piegādes komplektācijā)? Vai drīzāk trimmeris — apstiprinošas atbildes gadījumā, vai tam vajadzētu darboties ar akumulatoru vai nē? Turklāt ir arī robotizēti zāles pļāvēji, kas pilnībā pārņem pļaušanas darbu, kamēr jūs atpūšaties dārza krēslā. Vecais zāles pļāvējs ar elektrības vadu var vēl atrasties lapenē, bet pļaut ar to zālienu nav īsti jautri – pārāk liels, pārāk smags un par maz jaudas! Daudz jautājumu un iespēju, kas var ātri samulsināt.
Ierīces izvēle ir atkarīga no dažām kvalitātes īpašībām, kā arī no jūsu dārza raksturlielumiem un personīgās gaumes. Pirmkārt un galvenokārt, jaunajai zāliena pļaušanas ierīcei jādarbojas uzticami. Ja izvēlaties ar akumulatoru darbināmas ierīces, jums vajadzētu būt iespējai strādāt ar akumulatoru pēc iespējas ilgāk. Tātad tas, ko sauc par platības veiktspēju (m² uz akumulatora uzlādi zāles pļāvējiem; m uz akumulatora uzlādi zāliena trimmeriem tāpat kā zāles un krūmu šķērēm) norāda ierīces darbības laiku. Platības veiktspēja var atšķirties atkarībā no zāliena kvalitātes un profila. Ir jāpatur prātā pļaušanas platums un augstums. It īpaši, ja ņem vērā pļaušanas augstumu, tas ir atkarīgs no tā, kādi ir apstākļi dārzā. Vai zāliens ir līdzens vai ir nelīdzens?
Klasika zāliena pļaušanai: Zāles pļāvējs
Jums būtībā ir iespēja izvēlēties starp zāles pļāvējiem ar vadu, ar benzīnu vai ar akumulatoru darbināmu modeli. Kurš ir labāks? Mūsdienu akumulatora zāles pļāvēji nekādā ziņā nepiekāpjas zāles pļāvējiem, kas darbojas ar benzīnu. Gluži pretēji! Attiecībā uz apjomu, uzstādīšanas laiku un apkopi arvien vairāk dārznieku iesācēju izvēlas ar akumulatoru darbināmus zāles pļāvējus. To, ka tiem ir priekšrocības salīdzinājumā ar vecāku zāles pļāvēju paaudzēm ar strāvas vadiem, var ātri izskaidrot šādi. Tie ir gan vieglāki, gan klusāki, un tiem nav paklupšanas riska, jo tiem nav vada.
Jo īpaši runājot par vadāmību, jums precīzi jāapsver, bez kurām īpašībām jūs nevēlaties iztikt. Vai zāles pļāvējam ir jābūt pēc iespējas vieglākam, lai to būtu viegli stumt un viegli sakraut? Vai tam jābūt arī salokāmam, kā arī ar rokturi pārnēsāšanai un ērtai pļaušanas augstuma regulēšanai? Kompaktie 18 voltu zāles pļāvējiar pļaušanas platumu līdz 36 centimetriem ir piemēroti nelielām zāliena platībām. Ja jāpļauj lielākas zāliena platības, 36 voltu ierīcēm ar pļaušanas platumu līdz 46 centimetriem var būt priekšrocība, lai ietaupītu laiku.
Izolēti un nelīdzeni zāliena apgabali? Akumulatora zāles trimmeris risina šo problēmu.
Perfektu zāliena malu noslēpums: Nepieejamās zāliena vietās jūs nevarat iztikt bez akumulatora zāles trimmera. Aprīkots ar ātri rotējošu plastmasas trimmera auklu vai plastmasas asmeni, tas droši apgriež zāli un nezāles.
Pateicoties akumulatora darbībai, trimmeri ir ļoti klusi, un darbības troksni var vēl vairāk samazināt, izmantojot plastmasas asmeņus. Runājot par vadāmību, darbu ievērojami atvieglo piegādes komplektācijā iekļautā plecu siksna, kā arī grozāmās trimmera pogas un regulējama augstuma rokturi.
Tā kā trimmera auklas griežas lielā ātrumā un zāliena vai oļu daļas ar spēku varētu tikt mests, ir svarīgi valkāt aizsargbrilles un izturīgus apavus. Tāpat jums ir jāievēro attālums no kokiem un dekoratīvajiem augiem, kā arī koka terasēm, lai izvairītos no bojājumiem.
Ļoti praktiski: Trimmera auklas varat iegādāties būvniecības veikalā pa metriem, ja tās ir nolietojušās, un šādi diezgan viegli ietīt trimmera auklas spolē.