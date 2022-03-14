Koku apgriešana: Padomi pareizai koku apgriešanai
Tāpat kā gandrīz visiem augiem dārzā, arī kokiem un krūmiem nepieciešama regulāra kopšana, lai tie izskatītos jauki un lai tiem būtu daudz ziedu un augļu. Regulāra krūmu un koku apgriešana izklausās darbietilpīga, taču ar atbilstošu instrumentu un dažiem padomiem tā ir pavisam vienkārša. Lai pareizi apgrieztu kokus, ir nepieciešams atzarotājs un ķēdes motorzāģis – ideālā gadījumā ar akumulatoru darbināms, aizsargtērps, cimdi, iespējams, kāpnes un grafiks, kāds koks ir nākamais un kad.
Piemērots instruments koku apgriešanai
Koku kopšana nav obligāti jāatstāj apmācītu profesionāļu ziņā. Ar pareiziem koku kopšanas instrumentiem arī dārznieki – iesācēji var paveikt lielisku darbu. Vienreiz iegādājoties un rūpīgi apkopjot tos pēc darba, jūs varat izmantot koku kopšanas instrumentus daudzu gadu laikā.
Atzarotājs ir ideāli piemērots zariem un koku daļām, kuru diametrs ir līdz trīs centimetriem. Akumulatora atzarotāji ievērojami atvieglo darbu, jo to izmantošanā ir nepieciešams piemērot mazāk spēka.
Lai apgrieztu resnākas koka daļas, ar lielākiem panākumiem ir izmantojams ķēdes motorzāģis. Akumulatora ķēdes motorzāģi ir ideāli piemēroti koku zāģēšanai, jo tie ir vieglāki nekā ar benzīnu darbināmi motorzāģi, un strādājot dārznieks netiek pakļauts izplūdes gāzēm. Tomēr jums ir atļauts izmantot ķēdes motorzāģus un elektriskos motorzāģus tikai tad, ja to darot, varat droši stāvēt uz zemes, esat apmācīts koku kāpējs vai jums ir pieejams pacelšanas grozs.
Vienkārša koku apgriešana, pateicoties teleskopa pagarinājumam
Ja vēlaties nozāģēt lielākus krūmus un vecākus kokus, tas parasti nozīmē, ka jums ir nepieciešams pagarināt rokas. A akumulatora zāģis ar roktura pagarinājumu sasniedz pat četrus metrus augstu un, pateicoties plecu siksnai, tas nozīmē, ka vēl ilgāki koku griešanas darbi nav problēma. Jūs varat droši stāvēt uz zemes, un jums nav vajadzīgas kāpnes.
Zāģējot kokus, vienmēr ir jānodrošina, lai galva un rokas būtu aizsargātas. Cimdi un aizsargbrilles aizsardzībai pret skaidām ir minimālais standarta aprīkojums. Ikvienam, kam ir jāzāģē lielāki koku zari, papildus ir jāaizsargā sevi ar ķiveri vai vismaz nekad nav jāstāv zem krītošiem zariem.
Koku kopšanai ar ķēdes motorzāģiem ir absolūti nepieciešams griešanas aizsargaprīkojums, kas sastāv no griešanas aizsargbiksēm un apaviem, ausu un acu aizsargiem, kā arī cimdiem. Jāievēro arī iespējamie vietējie trokšņa aizsardzības noteikumi un noteikumi par putnu un citu dzīvnieku aizsardzību.
Koka apgriešana: Kad ir jāveic kādi uzdevumi?
Pareizais laiks krūmu un koku apgriešanai ir atkarīgs no koka veida un apgriešanas veida. Dekoratīvos krūmus parasti apgriež katru gadu, lai tie saglabātu vēlamo formu. Augļu koki nav jāapgriež katru gadu, taču arī koku kopšana šajā gadījumā būtu jāveic regulāri reizi četros līdz sešos gados. Īpaši mērķtiecīgi jāzāģē jauni koki, lai izvairītos no to nepareizas augšanas, piemēram, dakšveida stumbriem.
Jāņem vērā arī koku un krūmu veģetācijas cikls. No augusta daudzi koki izvelk barības rezerves no lapām uz saknēm, lai no jauna sāktu tās audzēt pavasarī. Tāpēc no augusta līdz decembrim vajadzētu izvairīties no lielākiem griezumiem daudzu veidu kokiem.
Ieteikumi: Kāds laika periods ir piemērots kāda koka apgriešanai?
- Varat veikt apgriešanu visa gada laikā pēc vētras postījumiem vai, ja tiek atklāti sapuvuši vai nolauzti, vai aizlauzti zari. Drošība šajā gadījumā ir prioritāte.
- Ziema ir tradicionāls laiks kauleņu, sēkleņu un ogu krūmu un koku sākotnējiem griezumiem. Tagad ir piemērots laiks arī rožu griešanai un koku galotņu retināšanai, jo zari ir vislabāk redzami un barības vielu rezerves atrodas saknēs. Tomēr jums vajadzētu izvairīties no koku zāģēšanas liela sala laikā. Ideālā gadījumā jums vajadzētu sākt no janvāra līdz marta sākumam un tad, kad temperatūra vairs nav zemāka par -5 °C.
- Daži augļu koki tiek zāģēti pavasarī, piemēram, persiku koki. Agrajiem ziedētājiem, piemēram, ziedošām plūmēm un forsītijām, gaidiet, līdz tās uzzied, un pēc tam varat tās apgriezt.
- Kokus var apgriezt arī vasarā, lai retinātu koku galotnes. Tagad kokam var apgriezt arī vertikālos dzinumus. Jūs varat griezt ķiršu kokus to ražas novākšanas laikā un pēc tam vasarā, tāpat var darīt arī ar koku veidiem, kuriem nav augļu, piemēram, vītoliem. Šajā laikā var arī labāk atpazīt lapu slimības, un griešanas brūces sadzīst ātrāk. Vasara ir ideāli piemērota arī riekstkoka apgriešanai.
- Rudens ir vietējo lapu un skuju koku laiks. Šajā laikā var apgriezt arī dažus augļu koku veidus, ja tiem jāaug stiprākiem. Augļu koku dzinumu attīstībai vēlams koku sākt apgriezt tikai janvārī vai februārī.
Taču nav vispārīgu ieteikumu visiem kokiem. Ideālā gadījumā jums pašam jāatrod konkrēta informācija par to, kad un kā jūs varat apgriezt kādu krūmu vai koku.
Kas tiek noņemts, apgriežot koku?
Krūmu un koku griešana galvenokārt nozīmē slimu un lieku koka daļu un zaru noņemšanu. Lai gan dekoratīvajiem krūmiem ir jāveido forma, augļu koku mērķis ir laba augļu raža un vispārēja koku veselība. Tiek izšķirti šādi griezumu veidi:
Augu apgriešana: Lai veicinātu koku galotņu augšanu un veidošanos, ir jāapgriež tikko iestādītie koki līdz aptuveni vienam primārajam un ne vairāk kā trīs sekundārajiem dzinumiem.
Veidošana: To parasti izmanto, lai grieztu krūmus un puskrūmus noteiktā formā, kā arī lai apgrieztu koku galotnes, iztaisnotu augšanu un noņemtu kaitinošus vai šķērsām augošus zarus. Veidošanu var arī izmantot, lai atbrīvotu vietu, piemēram, apgriežot stumbru (nogriežot zarus stumbra daļā). Jauniem sānu dzinumiem varat saīsināt zarus līdz vēlamajam garumam līdz snaudošiem vai apakšējiem pumpuriem (acīm).
Apgriešana ražas veicināšanai: Lai iegūtu labāku ražu, regulāri ir jāzāģē augļu koki. Retinot koka galotni, liekos dzinumus vienmēr apgriež pilnībā, lai tie neizdīgtu atkārtoti un vēl biezāk. Ābelēm ir jānogriež zarainos dzinumus, kas karājas aiz jaunāka sānu dzinuma.
Atbrīvošanas apgriešana: Tiek noņemti bojāti zari un daļas, piemēram, pēc vētras vai no sniega nolauzti zari vai kaitēkļu invāzijas upuri. Koku zari, kas izraisa nelīdzsvarotību, arī tiek nogriezti. Īpaši pēc atbrīvošanas griezumiem koku griešanas brūces ir jāaizzīmogo ar potēšanas vasku vai citiem piemērotiem līdzekļiem.
Krūmu un koku apgriešana nozīmē iejaukšanos līdzsvarā starp sakņu masu un koka galotni. Jo vairāk jūs nogriežat, jo spēcīgāk augs var reaģēt ar atslāņošanos. Būtībā visas slimās un liekās daļas un zari ir jānoņem griešanas procesā. Bet tikai ļoti retos gadījumos ir ieteicams pilnībā nogriezt krūmu vai koku.
Koku pareiza apgriešana: Griešanas metodes
Ar dārza šķērēm varat nogriezt mazus zarus līdz vainaga augstumam. Akumulatora atzarotājs ir ieteicams resnākiem zariem un maziem zariem, kuru diametrs nepārsniedz trīs centimetrus. Princips ir tāds pats – dārza šķēres vai atzarotājs tiek novietots tuvu zara vai daļas pamatnei, lai ideālā gadījumā nepaliktu stumbeņi. Šis "apiešanas paņēmiens" ir svarīgs, lai izvairītos no mirstošiem koka daļu stumbeņiem, kas var būt vārti kaitēkļiem un puvei.
Ar ķēdes zāģi ir jāapgriež resni krūmu un koku zari. Tam nepieciešama rūpīga apgriešanas tehnika, lai miza netiktu nevajadzīgi bojāta.
Šeit sākumpunkts ir zara gredzens, izliekums pie zara pamatnes. No sākuma ir jāveic iegriezums aptuveni divu plaukstu platumu attālumā no zara gredzena apakšpusē.
Pēc tam sāciet griezumu trīs plaukstu platumu attālumā no zara gredzena un izgrieziet zaru no augšas, līdz tas nokrīt.
Pēc tam tiek tīri nozāģēts uz zara stumbenis pie zara gredzena. Lai to izdarītu, ideālā gadījumā zāģis ir jānovieto nedaudz pa diagonāli, prom no koka stumbra. Meristēma zara gredzenā nodrošina jaunas mizas augšanu virs griezuma virsmas. Ideālā gadījumā jums vajadzētu pamazām nogriezt garākus, lielos zarus no ārpuses uz iekšpusi. Tas aizņem vairāk laika, taču ir drošāk, un tam ir priekšrocība, jo vēlāk jums būs mazāk darba, skaldot nozāģēto koksni. Visbeidzot, koku apgriešana nozīmē arī to, ka jums ir jāatbrīvojas no nozāģētā koksnes.
Darbarīku apkope pēc koku apgriešanas
Lai koku apgriešana izdotos arī nākamreiz, ideālā gadījumā koku kopšanas darbarīki būtu jāapkopj nekavējoties.
Pietiek ar griešanas asmens tīrīšanu ar suku, lai apkoptu atzarotāju. Pļaušanas asmeņu kvalitāte tiek saglabāta, ja tos pēc katras lietošanas reizes ierīvē vai apsmidzina plānā kārtā ar mašīneļļu vai smidzināmo eļļu. Tas nodrošina nepieciešamo eļļošanu un aizsardzību pret rūsu. Tāpat regulāri ir jāpārbauda, vai atzarotāja skrūves un uzgriežņi ir stingri nostiprināti. Ieteicams arī dezinficēt dārza darbarīkus pēc koku apgriešanas, lai novērstu atsevišķu koku slimību pārnešanu.
Ķēdes motorzāģa apkopšana ietver ķēdes tīrīšanu pēc katras lietošanas reizes. Sveķi un piemaisījumi tiek notīrīti ar īpašu tīrīšanas līdzekli. Ierīci, kad tā ir nožuvusi, var tīrīt ar cietu birstīti, taču obligāti pirms tam ir jāizņem akumulators. Jāpārbauda arī eļļas līmenis un pareiza eļļošana. Vienmēr uzpildiet ar pietiekamu daudzumu ķēdes eļļas, lai pagarinātu ķēdes un ierīces kalpošanas laiku. Ja tvertnē ir pietiekami daudz speciālās ķēdes eļļas, jums joprojām jāuzrauga smērvielas dozēšana. Novērojiet eļļas pilienus vienas minūtes laikā, kad asmens ir vērsts uz leju pār gaišu fonu, vai arī uzmanīgi paceliet ķēdi pēc tukšgaitas (Uzmanību: Savainojumu risks) un pārbaudiet, vai uz vadīklas sliedes atrodas plānas eļļas kārta.
Tāpat regulāri jāpārbauda un, ja nepieciešams, jānoregulē ķēdes spriegojums, ideālā gadījumā pirms katras lietošanas reizes – ķēde nedrīkst noslīdēt. Ja nepieciešams, motorzāģa ķēdes zobi ir jāpārasina, jo asa ķēde nodrošina labākus griezumus un lielāku drošību. Šim nolūkam tiek izmantota apaļa vīle, kas piemērota ķēdes solim. Pretējā gadījumā ķēdes motorzāģi var uzasināt profesionālis. Ķēdes motorzāģa asmeni var būt nepieciešams atbrīvot no apkārtējām malām un pārbaudīt bojājumus pēc dažām darba stundām un, ja nepieciešams, tas ir jānomaina. Jūs to varat uzticēt arī profesionāļiem.