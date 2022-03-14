Dzīvžogu apgriešana ir vienkārša: Padomi un ieteikumi dzīvžogiem
Daudzas ikdienišķas lietas sākumā izklausās banālas, taču, rūpīgāk tās apdomājot, tās nemaz nav tik pašsaprotamas, kā šķiet, un rodas daudz jautājumu. Tā tas ir arī ar dzīvžogu apgriešanu. Bez iepriekšējām zināšanām dzīvžogu kopšana un taisna apgriešana noiet greizi – vārda tiešākajā nozīmē. Īsāk sakot, ir vērts apgūt dzīvžoga apgriešanu! Šeit ir sniegti visi svarīgie padomi un ieteikumi, kā pareizi apgriezt dzīvžogus.
Kontrolsaraksts: Viss, kas jāzina īsumā
Kad ir īstais laiks dzīvžoga apgriešanai? Kādus dārza instrumentus izmantot dzīvžoga kopšanai? Kā apgriezt dzīvžogu, lai tas būtu taisns? Daudz jautājumu – lūk, tiek sniegtas atbildes. Tālāk norādītie punkti darbojas kā kontrolsaraksts prātā, lai noskaidrotu, vai viss ir sagatavots gaidāmajai dzīvžoga apgriešanai.
Iespējamais laika periods — kad jāsāk dzīvžogu apgriešana? Vispārīgi dzīvžoga kopšanai ir piemērots pavasaris un rudens. Šajos gadalaikos nav ne par siltu, ne par aukstu, tāpēc nogrieztie zari un dzinumi var ataugt ideālā veidā. Dzīvžoga formu var veidot jūnijā. Dzīvžoga griešanas biežums ir atkarīgs no dzīvžoga koku veida. Daži koki, piemēram, ligustri vai parastā kļava, aug ātrāk nekā citi dzīvžoga veidi, un tāpēc var būt nepieciešamas divas apgriešanas gadā. Turpretim dzīvžoga apgriešana reizi gadā ir pietiekama tādiem populāriem veidiem kā tūja, īve vai lauru ķirsis.
Dārza instrumenti un darba aizsardzība — kurš aprīkojums ir piemērots? Atkarībā no koka un vēlamā apgriešanas apveida, ir nepieciešami daudz dažādi dārza instrumenti. Galvenā prioritāte ir jūsu drošība. Svarīgi ir izmantot drošības apavus, cimdus un aizsargbrilles. Griezējinstrumenta asmeņi ir jāuzasina, lai pārāk nenoslogotu dzīvžogus un krūmus. Attiecība uz darba aizsardzību un efektivitāti, ir ieteicams izmantot akumulatora dzīvžoga šķēres. Ja dzīvžogs ir vairākus metrus augsts, piemērotas ir dzīvžoga šķēres uz kāta.
Dzīvžogu uzturēšana — kas vēl ir jāņem vērā? Dzīvžogus vajadzētu griezt katru gadu, jo ilgāki gaidīšanas periodi un pārmērīgi radikāli griezumi, kas no tā izriet, kaitēs augu veselībai. Ja diena ir pārāk karsta, dzīvžogu apgriešana nav ieteicama, jo citādi tikko nogrieztie zari var sakalst. Turklāt regulāra dzīvžoga apkope palīdz izgriezt iespējami bojātos materiālus un pēc iespējas atjaunot skartās vietas. Ideālā gadījumā pirms auga iegādes jums vajadzētu uzzināt par to augšanu un citiem uzturēšanas padomiem.
Dzīvžoga griešanas pamati: Par dzīvžoga griezumiem, instrumentiem un padomiem dzīvžoga griešanai taisnā līnijā
Tagad mēs esam gandrīz gatavi sākt! Vienīgais jautājums joprojām ir, kā vislabāk veidot dzīvžogu. Šeit viss ir atkarīgs no pareizas griešanas tehnoloģijas. Lai dzīvžoga veidošana izdotos, kā ieplānots, liela nozīme ir arī griezējinstrumenta izvēlei.
Trapece pret taisnstūri: Kurš dzīvžoga griezums ir pareizais?
Vispopulārākās ir trapecveida un taisnstūra formas. Pēdējais ietaupa vairāk vietas un ir piemērots lapu kokiem (ligustam, lauru ķirsim, skābardim). Īpaši populāra ir trapecveida forma. Ar to dzīvžogs tiek atjaunots uz augšu, lai saules gaisma vienmērīgi kristu uz dzīvžogu. Tomēr dzīvžogu nevajadzētu pārāk atjaunot, jo pretējā gadījumā var rasties neizskatīgi brūni caurumi. Tātad profesionālais padoms ir šāds: Nogrieziet tikai tik tālu, cik zaļā lapotne ir redzama uz zariem.
Instrumenti
Visa dzīvžoga griešanas projekta veiksmīga vai neveiksmīga norise ir atkarīga no dārza instrumentiem. Ja dzīvžoga šķēru asmens ir neass, tas var ātri sabojāt lapas un zarus. Ar dimantu asināti asmeņi šajā gadījumā ir pareizā izvēle. Jūs esat pakļauti arī nevajadzīgām briesmām, ja tiek izmantots nepareizs aprīkojums. Ja dzīvžogs, piemēram, ir vairākus metrus augsts, ir jāapsver iespēja iegādāties dzīvžoga šķēres. Tās ir ne tikai drošākas, bet arī efektīvas un mazina slodzi mugurai.
Lai veiksmīgi sasniegtu perfektu griezumu, arvien vairāk dārza mīļotāju paļaujas uz akumulatora dzīvžoga šķēres. Atšķirībā no tradicionālajām elektroierīcēm, modernie griezējinstrumenti darbojas bez vada, bet gan ar akumulatoriem ar ilgu darbības laiku.
Turklāt mūsdienu akumulatora dzīvžogu atzarotāji sniedz daudzas priekšrocības, kas ļauj ērti strādāt gandrīz visās darba pozīcijās. Tostarp:
- Ergonomiski, pagriežami rokturi drošai turēšanai visās pozīcijās
- Atgriezumu slaucītāja uzgalis, kas paredzēts krītoša materiāla griešanai
- Asmens aizsargs, kas novērš neparedzamu sienu un zemes bojājumus
- Regulējama griešanas galviņa augstiem dzīvžogiem
Viss ir atkarīgs no tehnoloģijas! Taisns dzīvžogs ar auklu.
Jautājot dārzkopības ekspertam, kā dzīvžoga apgriešana var būt perfekta un, galvenais, kā to padarīt taisnu, atbilde vienmēr ir: Tas nav iespējams bez auklas! Tas ir pārsteidzoši viegli. Novelciet auklu gar dzīvžoga augšējo daļu. Vadošā līnija ir jānostiprina nevis pie dzīvžoga, bet, piemēram, pie diviem mietiem vai stabiem. Tai ir jābūt tādā augstumā, kādā vēlaties, lai pēc griešanas tā būtu dzīvžoga augšdaļa. Vadošā līnija ir jānovelk sprieguma stāvoklī gar sāniem tā, lai tā nav saliekta ar izvirzītiem zariem, un lai neizskatīgi izciļņi nesabojātu vēlamo dzīvžoga formu.
Pareiza dzīvžoga apgriešana: Ideāls dzīvžogs piecos soļos
1. Auklas novilkšana
Vadošā līnija tiek novilkta sprieguma stāvoklī gar sāniem vietā, kur vēlaties, lai vēlāk būtu dzīvžoga augšdaļa. Tā darbojas kā vadotne taisnai griešanai. Pirms darba sākšanas vienmēr pārbaudiet, vai dzīvžogā nav putnu ligzdas.
2. Vertikālā griešana
Tagad dzīvžogs tiek griezts no apakšas uz augšu ar vienmērīgām kustībām. Ik pa laikam ir ieteicams atkāpties, lai redzētu, vai joprojām griežat līdzeni. Uzmanību: Lapu kokus ar lielākām lapām vēlams griezt manuāli, jo lapas var tikt bojātas un atmirt, izmantojot elektriskās dzīvžoga šķēres. Tātad devīze ir šāda: Mazāk ir vairāk! Nogrieziet tikai tik daudz, cik nepieciešams un lai joprojām būtu redzama zaļā lapotne.
3. Horizontāla griešana
Koku ar kuplu galotni apgriešana prasa īpaši lielu koncentrēšanos. Griešanas instrumentam jābūt novietotam tieši virs izstieptās vadošās līnijas. Īpaši, izmantojot kāpnes, šis darba posms ir jāveic uzmanīgi un mērķtiecīgi. Profesionāls padoms: Akumulatora dzīvžoga šķēres uz kāta ar regulējamu griešanas galviņu apgriež precīzas kontūras bez piepūles.
4. Detaļas
Tiklīdz dzīvžoga galvenā platība ir apgriezta, koncentrējieties ar dzīvžoga šķērēm uz detaļām un pabeidziet dzīvžoga formu ar nobeiguma akcentiem. Pēc tam ir jāveic dārza instrumentu apkalpošana un apkope.
5. Apkope
Ideālā gadījumā katra ierīce tūlīt pēc lietošanas ir jāpārbauda, vai tā nav bojāta un netīra. Ja zeme un augu atliekas joprojām ir pielipušas pie ierīces, tās var noņemt ar mitru sūkli un cietu suku. Regulāri ir jāpārbauda, vai visi ierīces uzgriežņi, skrūves un bultskrūves ir stingri nostiprinātas. Ir ieteicams regulāri asināt dzīvžoga šķēru asmeņus ar plakanu vīli, lai saglabātu nemainīgi labu griešanas veiktspēju. Pēc tam ar asināmo akmeni ir ieteicams noņemt arī slīpēšanas rezultātā radušos izciļņus. Ikviens, kurš pats neuzdrošinās slīpēt griešanas asmeņus, var uzasināt dzīvžoga šķēres pie speciālista. Visbeidzot, asmens ir jānopulē ar piemērotu eļļu (piemēram, Ballistol eļļu), lai aizsargātu to pret rūsu.
6. Dzīvžoga atgriezumu iznīcināšana
Vispirms darbs, tad atpūta – pirms paveiktā darba apbrīnošanas, apgrieztie zari un lapas, protams, ir jāiznīcina. Ikviens, kam pieder smalcinātājs, var optimāli sasmalcināt atgriezumus un tādējādi sagatavot tos organisko atkritumu tvertnei vai komposta kaudzei, vai tālākai transportēšanai uz pārstrādes centru. Atzarotājs arī ir piemērots resniem zariem.