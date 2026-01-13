PHG 18-45 Battery

PHG 18-45 Battery dzīvžoga šķēres ar roktura pagarinājumu ļauj aizmirst par vajadzību pēc kāpnēm, kad tiek apgriezts augsts dzīvžogs. Regulējamā trimmera galva nodrošina elastību, lai varētu veidot dažādas dzīvžogu formas.

Ja dzīvžogs jau sasniedz debesis, tas jādara arī dārzniekam. Tad noderēs ar akumulatoru darbināmās PHG 18-45 Battery dzīvžoga šķēres ar roktura pagarinājumu un tā darbības rādiusu līdz 4 metriem. Ierīces lietotājs var turēt muguru taisni un ērti nocirpt dzīvžogu perfektā formā bez vajadzības pēc kāpnēm. Atgriezumu slaucītāja stiprinājums parūpējas, ka atgriezumi krīt nevis dzīvžogā, bet uz zemes. Pielāgojamo trimmera galviņu var noliekt līdz pat 115 grādiem ergonomiskam satvērienam jebkurā darba stāvoklī. Tas nozīmē arī to, ka dzīvžoga šķēres var vienmērīgi virzīt gar dzīvžoga augšējo virsmu. Plecu siksna pēc iespējas efektīvāk sadala svaru, lai ilgāka darba laikā novērstu roku un plecu nogurumu. Ar dimantu slīpētā asmens priekšējai daļai ir zāģēšanas funkcija, lai spētu viegli sagriezt arī resnākus zarus. Dzīvžoga šķēru komplektācijā ietilpst arī asmeņu aizsargs, kas pasargās grīdu un sienas, kā pašu asmeni no nejaušiem bojājumiem. Pateicoties iebūvētajai glabāšanas cilpai, to var ērti pakārt garāžā vai nojumē, kur tas neaizņems pārāk daudz vietas.

Īpašības un ieguvumi
Roktura pagarinājums
  • Vieglai augstu krūmu cirpšanai. Ar ātro savienojumu vietas taupīšanai uzglabājot
Regulējama griešanas galva
  • Ar četru dažādu sasvēruma leņķu izvēli līdz pat 115°, lai varētu nodrošināt plašu cirpšanas formu dažādību.
Nocirptā slaucītājs
  • Nocirptais krīt operātora, nevis krūma pusē.
Zāģa funkcija
  • Pateicoties integrētajai zāģa funkcijai, var nozāģēt pat resnākus zarus.
Plecu siksna
  • Optimāls svara sadalījums, lai atslogotu rokas, strādājot ilgus cēlienus.
Dimanta slīpēts asmenis
  • Asmens nodrošina precīzu griezumu un nemainīgi glītus griešanas rezultātus.
Ergonomisks roktura dizains
  • Roktura ergonomiskais dizains ļauj to ērti turēt pat veicot strādājot ilgākus darba cēlienuis.
Drošības ķēde
  • Drošības shēma novērš nejaušu dzīvžoga šķēru iedarbināšanu.
Vadības sargs
  • Aizsargā asmeni un aizsargā sienas un grīdas.
  • Ar integrētu iekari glabāšanai uz sienas.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Ar LCD displejs ar Real Time technoilogy (rāda atlikušo darbības laiku, uzlādes laiku un ietilpību)
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Nomaināmo akumulatoru var izmantot arī citās 18 V platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Zāģēšanas garums (cm) 45
Zobu solis (mm) 18
Griešānas galvas leņķis (°) 115
Griešanas asmens tips Perforēts, slīpēts ar dimantu
Asmens ātrums (griezumi/min) 2700
Piedziņa Slotiņu motors
Baterijas tips Litija jonu baterija
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (m) maks. 250 (2,5 Ah) / maks. 500 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 35 (2,5 Ah) / maks. 70 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 4.2
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.6
Izmēri (G x P x A) (mm) 2910 x 122 x 240

* 1 m augsta krūma horizontāla cirpšana

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Asmens aizsargs
  • Nocirptā slaucītājs
  • Roktura pagarinājums
  • Plecu siksna

Aprīkojums

  • Zāģa funkcija
  • Vadības sargs
  • Pakarināšanas cilpa
PHG 18-45 Battery
PHG 18-45 Battery
PHG 18-45 Battery
Atrast PHG 18-45 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

