Baterijas zaru griezējs un zaru zāģis
Varēsiet griezt un zāģēt zarus bez piepūles.
Tagad stumbru un zaru griešana ir vieglāka nekā jebkad. Ar Kärcher baterijas zaru griezēju un zaru zāģi Jūs varēsiet ierīkot jaunu vietu krūmāju un koku krāšņai augšanai, turklāt Jūs to paveiksiet bez locītavu sāpēm un fiziskās piepūles. Neatkarīgi no tā, vai tie ir rožu krūmi, ļoti ātri augoši krūmāji vai jauni kociņi, ar šīm jaudīgajām Kärcher baterijas iekārtām Jūs vienmēr būsiet gatavi darbam, pat ja atrodaties tālu no visām elektrības kontaktligzdām. Ar teleskopisko roktura pagarinātāju, kas pieejams atsevišķi, darbs pat 3,5 metru augstumā nekad nav bijis vieglāks.
Baterijas zaru zāģis
Kärcher baterijas zaru zāģis PGS 4-18 ir paredzēts pat tādu zaru griešanai, kuru diametrs sasniedz 80 milimetrus. Ar noņemamo zaru satvērēju, kas piestiprināts asmenim (kas kustas turp un atpakaļ), zāģis ir droši un ērti lietojams, kā arī tas novērš instrumenta izslīdēšanu no rokām. Vācijā ražoto augstākās kvalitātes zāģa asmeni var nomainīt bez jebkādiem papildu darbarīkiem. Ar teleskopisko roktura pagarinātāju, kas pieejams atsevišķi, darbs pat 3,5 metru augstumā vēl nekad nav bijis vienkāršāks. Tas viss PGS 4-18 padara par daudzfunkcionālu iekārtu, kas apvieno dārza darbarīku un elektrisko instrumentu vienā iekārtā.
Būtiskais par zaru zāģi
Augstākās kvalitātes zāģa asmens, kas radīts Vācijā, nodrošina labāko griešanas sniegumu.
Ātra un vienkārša zāģa asmens nomaiņa, kuras veikšanai nav vajadzīgi papildinstrumenti.
Noņemams zaru satvērējs gādā par drošu satvērienu pat tad, kad lietojat instrumentu ar vienu roku.
Gumijots rokturis nodrošina maksimālu komfortu arī ilgākos darba periodos.
Teleskopiskais roktura pagarinātājs (pieejams atsevišķi) ļauj lietotājiem strādāt pat 3,5 metru augstumā virs zemes.
Baterijas zaru griezējs
Tagad zaru griešana ir vieglāka nekā jebkad. Ar baterijas zaru griezēju un tā augstvērtīgo sirpjveida asmeni varēsiet griezt zarus (līdz 2,5 cm diametrā) bez vajadzības pielietot spēku un bez to bojāšanas. Divi atsevišķi, uzasināti asmeņi, kas, aizverot zaru griezēju, šķērso viens otru, nodrošina precīzu un saudzīgu griezumu. Tādēļ tas ir piemērots arī augiem, kas ir vārgāki, jutīgāki pret griešanu.
Teleskopiskais roktura pagarinātājs, ko iespējams iegādāties atsevišķi, gādā par to, ka darbs pat 3,5 metru augstumā nekad vēl nav bijis vienkāršāks.
Būtiskais par zaru griezēju
Precīzs un reizē saudzīgs griezums, ko nodrošina sirpjveida asmens.
Nav nepieciešams pielietot spēku, jo tagad varēsiet nogriezt zarus, nospiežot tikai vienu pogu.
Gumijots rokturis nodrošina maksimālu komfortu, īpaši tad, kad strādājat ilgākus laika posmus.
Teleskopiskais roktura pagarinātājs, kuru varat iegādāties atsevišķi, ļauj Jums strādāt pat 3,5 metru augstumā.
Par drošu lietošanu gādā roktura fiksācijas funkcija, kas nepieļauj netīšu zaru griezēja iedarbināšanu.
Priekšrocības
Kärcher Battery Power baterijas platforma
Gan baterijas zaru griezējs TLO 2-18 Battery, gan baterijas zaru zāģis PGS 4-18 ir savietojami ar 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformu. Iepazīstieties ar dažādo produktu klāstu un uzziniet, ar kādām iekārtām vēl ir saderīga Jūsu 18 V Kärcher Battery Power baterija!