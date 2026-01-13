Baterijas zaru griezējs un zaru zāģis

Varēsiet griezt un zāģēt zarus bez piepūles.

Tagad stumbru un zaru griešana ir vieglāka nekā jebkad. Ar Kärcher baterijas zaru griezēju un zaru zāģi Jūs varēsiet ierīkot jaunu vietu krūmāju un koku krāšņai augšanai, turklāt Jūs to paveiksiet bez locītavu sāpēm un fiziskās piepūles. Neatkarīgi no tā, vai tie ir rožu krūmi, ļoti ātri augoši krūmāji vai jauni kociņi, ar šīm jaudīgajām Kärcher baterijas iekārtām Jūs vienmēr būsiet gatavi darbam, pat ja atrodaties tālu no visām elektrības kontaktligzdām. Ar teleskopisko roktura pagarinātāju, kas pieejams atsevišķi, darbs pat 3,5 metru augstumā nekad nav bijis vieglāks.

Person cutting branch with pruning saw

Baterijas zaru zāģis

Kärcher baterijas zaru zāģis PGS 4-18 ir paredzēts pat tādu zaru griešanai, kuru diametrs sasniedz 80 milimetrus. Ar noņemamo zaru satvērēju, kas piestiprināts asmenim (kas kustas turp un atpakaļ), zāģis ir droši un ērti lietojams, kā arī tas novērš instrumenta izslīdēšanu no rokām. Vācijā ražoto augstākās kvalitātes zāģa asmeni var nomainīt bez jebkādiem papildu darbarīkiem. Ar teleskopisko roktura pagarinātāju, kas pieejams atsevišķi, darbs pat 3,5 metru augstumā vēl nekad nav bijis vienkāršāks. Tas viss PGS 4-18 padara par daudzfunkcionālu iekārtu, kas apvieno dārza darbarīku un elektrisko instrumentu vienā iekārtā.

Būtiskais par zaru zāģi

Premium saw blade made in Germany

Augstākās kvalitātes zāģa asmens, kas radīts Vācijā, nodrošina labāko griešanas sniegumu.

Tool-free saw blade changes

Ātra un vienkārša zāģa asmens nomaiņa, kuras veikšanai nav vajadzīgi papildinstrumenti.

Detachable branch grip for a secure hold

Noņemams zaru satvērējs gādā par drošu satvērienu pat tad, kad lietojat instrumentu ar vienu roku.

Rubberised grip for maximum comfort

Gumijots rokturis nodrošina maksimālu komfortu arī ilgākos darba periodos.

Telescopic extensions for heights up to 3.5 metres

Teleskopiskais roktura pagarinātājs (pieejams atsevišķi) ļauj lietotājiem strādāt pat 3,5 metru augstumā virs zemes.

Baterijas zaru griezējs

Tagad zaru griešana ir vieglāka nekā jebkad. Ar baterijas zaru griezēju un tā augstvērtīgo sirpjveida asmeni varēsiet griezt zarus (līdz 2,5 cm diametrā) bez vajadzības pielietot spēku un bez to bojāšanas. Divi atsevišķi, uzasināti asmeņi, kas, aizverot zaru griezēju, šķērso viens otru, nodrošina precīzu un saudzīgu griezumu. Tādēļ tas ir piemērots arī augiem, kas ir vārgāki, jutīgāki pret griešanu.
Teleskopiskais roktura pagarinātājs, ko iespējams iegādāties atsevišķi, gādā par to, ka darbs pat 3,5 metru augstumā nekad vēl nav bijis vienkāršāks.

Būtiskais par zaru griezēju

Bypass blade for precise and gentle cutting

Precīzs un reizē saudzīgs griezums, ko nodrošina sirpjveida asmens.

Cut branches at the touch of a button, with no force required

Nav nepieciešams pielietot spēku, jo tagad varēsiet nogriezt zarus, nospiežot tikai vienu pogu.

Rubberised grip for maximum comfort

Gumijots rokturis nodrošina maksimālu komfortu, īpaši tad, kad strādājat ilgākus laika posmus.

TLO 2-18 telescope

Teleskopiskais roktura pagarinātājs, kuru varat iegādāties atsevišķi, ļauj Jums strādāt pat 3,5 metru augstumā.

Safe application thanks to the safety unlocking

Par drošu lietošanu gādā roktura fiksācijas funkcija, kas nepieļauj netīšu zaru griezēja iedarbināšanu.

Priekšrocības

Kärcher Battery Power baterijas platforma

Gan baterijas zaru griezējs TLO 2-18 Battery, gan baterijas zaru zāģis PGS 4-18 ir savietojami ar 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformu. Iepazīstieties ar dažādo produktu klāstu un uzziniet, ar kādām iekārtām vēl ir saderīga Jūsu 18 V Kärcher Battery Power baterija!

18 V Battery Power

Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Uz produktiem
