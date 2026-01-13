Baterijas lapu pūtēji un baterijas lapu pūtēji ar sūkšanas funkciju

Lapas. Kaut arī rudenī ir patīkami uz tām skatīties, kādam tās ir jānovāc, piemēram, no ietvēm un brauktuvēm drošības apsvērumu dēļ un no zāliena, lai pavasarī tas izskatītos tikpat sakopti kā iepriekš. Fiziskajam darbam ar slotām un grābekļiem ir savas robežas, taču tās neattiecas uz jaudīgajiem Kärcher baterijas lapu pūtējiem. Tie vienmēr, kad vajadzīgs, būs Jums pa rokai neatkarīgi no tā, kur vien tas varētu būt. Baterijas lapu pūtēji ērti ieguls Jūsu rokās un veicīgi kā aizpūtīs, tā savāks lapas.

Two surprised statues marvel at removed foliage on a staircase

Būtiskais par Kärcher baterijas lapu pūtējiem ar sūkšanas funkciju

Maināmas detaļas

Iekārtas svaru vajadzības gadījumā var arī samazināt, jo tai ir noņemamas detaļas – iesūkšanas un pūtēja caurules, arī ritenīši. Turklāt divu rokturu konstrukcija gādā par to, ka darbošanās laikā iekārtas svars tiek izlīdzināts pēc iespējas vienmērīgāk.

One person adapts the Kärcher unit by adding the suction and blowpipe

Jaudīga lapu savākšana

Kad fiziskais spēks un piepūle sasniedz savas robežas, Jums spēs palīdzēt Kärcher bezvadu lapu pūtēji ar sūkšanas funkciju, līdz pat 240 km/h lielu gaisa plūsmas ātrumu un maksimālu lietotāja komfortu. Tie ātri pilnībā attīrīs zemi un segumus no lapām. Arī Turbo Boost režīms, kas uz īsu brīdi palielina iekārtas jaudu, ietaupīs Jums vēl vairāk laika.

One thumb activates the turbo boost on the Kärcher appliance

Ātra darbības režīmu nomaiņa

Ar darbības režīmu slēdzi Jūs varat kaut nepārtraukti pārslēgties starp pūšanas, sūkšanas vai pat abu režīmu kombināciju tikai ar vienu rokas kustību.

One hand operates the lever on the Kärcher appliance to change the functions

Baterijas lapu pūtējam ar sūkšanas funkciju ir šādas detaļas:

Two hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Divroku rokturis

Gādā par samērīgu iekārtas svara sadalīšanu un vieglu lietošanu.

A suction and blowing tube with guide rollers on the lawn

Noņemami ritenīši

Padara uzkopšanu vieglāku un vēl efektīvāku.

A Kärcher leaf catcher bag

45 litru lapu savākšanas maiss

Nodrošina netraucētu darbošanos pat ilgākos darba periodos.

The motor of the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Bezslotiņu motors

Ilgākam iekārtas darbības un kalpošanas laikam.

Black flat nozzle on rollers

Noņemams plakanais uzgalis

Precīzai, koncentrētai gaisa plūsmai.

Hands hold the Kärcher cordless leaf blower and garden vac

Ātruma regulēšana

Ļauj pielāgot gaisa plūsmas ātrumu atkarībā no uzkopšanas uzdevuma.

Priekšrocības: baterijas lapu pūtējs ar sūkšanas funkciju

Visa uzkopšanas komanda vienā iekārtā

Ar bateriju darbināmais lapu pūtējs BLV 36-240 Battery pūš, sūc un sasmalcina savākto vienā acumirklī. Ar ātrumu līdz 240 km/h tas uzreiz attīrīs zālienu no slapjām lapām, nopļautās zāles un dzīvžoga atgriezumiem, un, kad tas viss tiks sasmalcināts, iekārta tos savāks ietilpīgajā lapu savākšanas maisā.

Būtiskais par baterijas lapu pūtējiem

Maksimāla pārvietošanās brīvība

Bezvadu lapu pūtējs nodrošinās vislabāko kustību brīvību, jo Jums nebūs jāuztraucas par kaitinošo strāvas kabeļa pārlikšanu vai degvielas papildināšanu. Tas arī gādās par perfektu līdzsvaru, lai Jūs bez piepūles varētu paveikt ilgākus un sarežģītākus uzkopšanas darbus.

A person carries the Kärcher cordless leaf blower

Noņemams plakanais uzgalis

Ne visas tīrāmās virsmas ir pakļautas vienādai laikapstākļu iedarbībai: jo īpaši lietus un slapjums var apgrūtināt lapu savākšanu. Taču ar plakano uzgali, kurā ir iebūvēts arī skrāpis, bezvadu lapu pūtējs atbrīvos zālienu un segumus arī no slapjām lapām un pie zemes piemītiem gružiem.

A hand removes the flat nozzle from the Kärcher cordless leaf blower

Ergonomisks rokturis

Ir īpaši viegli darboties ar iekārtu tās ātruma regulēšanas slēdža dēļ. Turklāt ergonomiskais rokturis gādā par to, ka bezvadu lapu pūtējs ērti iegulst lietotāja rokās.

A hand holds the Kärcher cordless leaf blower by the handle

Baterijas lapu pūtējam arī ir šādas detaļas:

A person takes apart the two-piece tube of the Kärcher cordless leaf blower

Noņemami elementi

Noņemama divdaļīgā caurule ļauj Jums pielāgot iekārtu atbilstoši tīrīšanas uzdevumam un ietaupīt vietu, kad iekārta netiek izmantota.

A hand on the battery with LCD display

Mūsdienīgs ekrāns

Baterijas reāllaika tehnoloģija ar LCD ekrānu, kas uzrāda atlikušo darbības laiku, atlikušo uzlādes laiku un baterijas kapacitāti.

Priekšrocības: baterijas lapu pūtējs

Varat darboties ar jaudu un bez vajadzības pēc pārtraukumiem

Neatkarīgi no tā, kur – uz gājēju celiņiem, piebraucajiem ceļiem vai zālienā – rudenī sakrājas lapas, Kärcher jaudīgie lapu pūtēji tās notīrīs spēcīgi un ātri.

18 V Kärcher Battery Power

LBL 2 Battery Set

Neatkarīgi no tā, kur tiek izmantoti jaudīgie Kärcher baterijas lapu pūtēji, tie ātri, ergonomiski un efektīvi noņem lapas no vietām, kur tas nepieciešams.

 

Spriegums: 18 V
Gaisa plūsmas ātrums: maksimālais 210 km/h
Gaisa caurplūde: maksimālais 220 m³/h
Platības tīrīšanas veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 400 m²
Svars: 2,0 kg
Pūtēja caurule: divdaļīga
Plakanais uzgalis ar skrāpi: ir
Jaudas kontrole: vienpakāpes
Baterijas lādētājs: Kärcher Battery Power 18 V standarta lādētājs
Iekļauta baterija: 18 V/2,5 Ah

* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.

BLV 18-200 Battery

Lapu pūtējs "trīs vienā" – viena iekārta, kas sūc, pūš un sasmalcina. Tiek pielikta minimāla piepūle, bet panākts perfekts rezultāts. Iekārtas bezslotiņu motors paildzina tās kalpošanas laiku un palielina tās veiktspēju.

 

Gaisa plūsmas ātrums pūtēja režīmā: maksimālais 200 km/h
Platības tīrīšanas veiktspēja pūtēja režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 425 m²
Gaisa plūsmas ātrums iesūkšanas režīmā: maksimālais 130 km/h
Tīrīšanas veiktspēja iesūkšanas režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 45 litri
Svars bez piederumiem: 3,5 kg
Baterija un lādētājs: nav iekļauti komplektācijā

* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.

36 V Kärcher Battery Power

LBL 4 Battery Set

Neatkarīgi no tā, kur rudenī būs sakrājušās lapas, ar bateriju darbināmais lapu pūtējs LBL 4 Battery tās jaudīgi un iedarbīgi savāks. Kad fiziskais spēks un piepūle sasniedz savas robežas, Jums palīdzēs šis lapu pūtējs ar divpakāpju jaudas regulēšanu un maksimālu lietotāja komfortu.

 

Spriegums: 36 V
Gaisa plūsmas ātrums: maksimālais 250 km/h
Gaisa caurplūde: maksimālais 330 m³/h
Platības tīrīšanas veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 550 m²
Svars: 2,2 kg
Pūtēja caurule: divdaļīga
Plakanais uzgalis ar skrāpi: ir
Jaudas kontrole: divpakāpju
Baterijas lādētājs: Kärcher Battery Power 36 V ātrais lādētājs
Iekļauta baterija: 36 V/2,5 Ah

* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.

BLV 36-240 Battery

Lapas, nopļautā zāle, dzīvžoga atgriezumi un nezāles nebūs sāncenši baterijas lapu pūtējam BLV 36-240 Battery. Tam ir sūkšanas funkcija un īpaši efektīvs bezslotiņu motors. Praktiskais "trīs vienā" lapu pūtējs ne tikai sapūtīs kaudzē visas lapas un zarus, bet arī uzreiz savāks tos un sasmalcinās.

 

Gaisa plūsmas ātrums pūtēja režīmā: maksimālais 240 km/h
Platības tīrīšanas veiktspēja pūtēja režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 550 m²
Gaisa plūsmas ātrums iesūkšanas režīmā: maksimālais 130 km/h
Tīrīšanas veiktspēja iesūkšanas režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 75 litri
Svars bez piederumiem: 4,2 kg
Baterija un lādētājs: nav iekļauti komplektācijā

* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.

Kärcher Battery Power baterijas platformas

Units of the 18 V Kärcher Battery Power battery platform

Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:

Baterijas lapu pūtēji ietilpst 18 V Kärcher Battery Power platformas produktu klāstā. Iepazīstieties ar piedāvājumu un uzziniet, kuras citas iekārtas ir saderīgas ar 18 V bateriju!

Uz produktiem
Units of the 36 V Kärcher Battery Power battery platform

Visas iekārtas no 36 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:

Lai strādātu ar vēl lielāku jaudu, baterijas lapu pūtēji (ar sūkšanas funkciju un bez) arī ir pieejami 36 V variantā. Turklāt ir daudz citu produktu, kuros var izmantot 36 V bateriju. Uzziniet par tiem šeit!

Uz produktiem
KONTAKTI

Kärcher klientu serviss
klientuserviss@karcher.com, +371 67 808 707

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Interneta veikals
e-veikals@karcher.com, +371 27 062 989

17.01. 8–17

P.–Pk. 8–17

Kärcher centrs Rīga, Pildas iela 15
veikals.riga@karcher.com, +371 29 908 518

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Rīga, Gunāra Astras iela 9
serviss.lv@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 8–19

P.–Pk. 8–19
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Liepāja, Zemnieku iela 60
veikals.liepaja@karcher.com, +371 26 824 828

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S. 10–15
Sv. Slēgts

Kärcher serviss Liepāja, Zemnieku iela 60
serviss.liepaja@karcher.com, +371 67 808 709

17.01. 9–18

P.–Pk. 9–18
S.–Sv. Slēgts

Kärcher centrs Gustava Zemgala gatvē 71 – Slēgts

