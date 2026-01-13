Baterijas lapu pūtēji un baterijas lapu pūtēji ar sūkšanas funkciju
Lapas. Kaut arī rudenī ir patīkami uz tām skatīties, kādam tās ir jānovāc, piemēram, no ietvēm un brauktuvēm drošības apsvērumu dēļ un no zāliena, lai pavasarī tas izskatītos tikpat sakopti kā iepriekš. Fiziskajam darbam ar slotām un grābekļiem ir savas robežas, taču tās neattiecas uz jaudīgajiem Kärcher baterijas lapu pūtējiem. Tie vienmēr, kad vajadzīgs, būs Jums pa rokai neatkarīgi no tā, kur vien tas varētu būt. Baterijas lapu pūtēji ērti ieguls Jūsu rokās un veicīgi kā aizpūtīs, tā savāks lapas.
Būtiskais par Kärcher baterijas lapu pūtējiem ar sūkšanas funkciju
Maināmas detaļas
Iekārtas svaru vajadzības gadījumā var arī samazināt, jo tai ir noņemamas detaļas – iesūkšanas un pūtēja caurules, arī ritenīši. Turklāt divu rokturu konstrukcija gādā par to, ka darbošanās laikā iekārtas svars tiek izlīdzināts pēc iespējas vienmērīgāk.
Jaudīga lapu savākšana
Kad fiziskais spēks un piepūle sasniedz savas robežas, Jums spēs palīdzēt Kärcher bezvadu lapu pūtēji ar sūkšanas funkciju, līdz pat 240 km/h lielu gaisa plūsmas ātrumu un maksimālu lietotāja komfortu. Tie ātri pilnībā attīrīs zemi un segumus no lapām. Arī Turbo Boost režīms, kas uz īsu brīdi palielina iekārtas jaudu, ietaupīs Jums vēl vairāk laika.
Ātra darbības režīmu nomaiņa
Ar darbības režīmu slēdzi Jūs varat kaut nepārtraukti pārslēgties starp pūšanas, sūkšanas vai pat abu režīmu kombināciju tikai ar vienu rokas kustību.
Baterijas lapu pūtējam ar sūkšanas funkciju ir šādas detaļas:
Divroku rokturis
Gādā par samērīgu iekārtas svara sadalīšanu un vieglu lietošanu.
Noņemami ritenīši
Padara uzkopšanu vieglāku un vēl efektīvāku.
45 litru lapu savākšanas maiss
Nodrošina netraucētu darbošanos pat ilgākos darba periodos.
Bezslotiņu motors
Ilgākam iekārtas darbības un kalpošanas laikam.
Noņemams plakanais uzgalis
Precīzai, koncentrētai gaisa plūsmai.
Ātruma regulēšana
Ļauj pielāgot gaisa plūsmas ātrumu atkarībā no uzkopšanas uzdevuma.
Priekšrocības: baterijas lapu pūtējs ar sūkšanas funkciju
Būtiskais par baterijas lapu pūtējiem
Maksimāla pārvietošanās brīvība
Bezvadu lapu pūtējs nodrošinās vislabāko kustību brīvību, jo Jums nebūs jāuztraucas par kaitinošo strāvas kabeļa pārlikšanu vai degvielas papildināšanu. Tas arī gādās par perfektu līdzsvaru, lai Jūs bez piepūles varētu paveikt ilgākus un sarežģītākus uzkopšanas darbus.
Noņemams plakanais uzgalis
Ne visas tīrāmās virsmas ir pakļautas vienādai laikapstākļu iedarbībai: jo īpaši lietus un slapjums var apgrūtināt lapu savākšanu. Taču ar plakano uzgali, kurā ir iebūvēts arī skrāpis, bezvadu lapu pūtējs atbrīvos zālienu un segumus arī no slapjām lapām un pie zemes piemītiem gružiem.
Ergonomisks rokturis
Ir īpaši viegli darboties ar iekārtu tās ātruma regulēšanas slēdža dēļ. Turklāt ergonomiskais rokturis gādā par to, ka bezvadu lapu pūtējs ērti iegulst lietotāja rokās.
Baterijas lapu pūtējam arī ir šādas detaļas:
Noņemami elementi
Noņemama divdaļīgā caurule ļauj Jums pielāgot iekārtu atbilstoši tīrīšanas uzdevumam un ietaupīt vietu, kad iekārta netiek izmantota.
Mūsdienīgs ekrāns
Baterijas reāllaika tehnoloģija ar LCD ekrānu, kas uzrāda atlikušo darbības laiku, atlikušo uzlādes laiku un baterijas kapacitāti.
Priekšrocības: baterijas lapu pūtējs
18 V Kärcher Battery Power
LBL 2 Battery Set
Neatkarīgi no tā, kur tiek izmantoti jaudīgie Kärcher baterijas lapu pūtēji, tie ātri, ergonomiski un efektīvi noņem lapas no vietām, kur tas nepieciešams.
Spriegums: 18 V
Gaisa plūsmas ātrums: maksimālais 210 km/h
Gaisa caurplūde: maksimālais 220 m³/h
Platības tīrīšanas veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 400 m²
Svars: 2,0 kg
Pūtēja caurule: divdaļīga
Plakanais uzgalis ar skrāpi: ir
Jaudas kontrole: vienpakāpes
Baterijas lādētājs: Kärcher Battery Power 18 V standarta lādētājs
Iekļauta baterija: 18 V/2,5 Ah
* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.
BLV 18-200 Battery
Lapu pūtējs "trīs vienā" – viena iekārta, kas sūc, pūš un sasmalcina. Tiek pielikta minimāla piepūle, bet panākts perfekts rezultāts. Iekārtas bezslotiņu motors paildzina tās kalpošanas laiku un palielina tās veiktspēju.
Gaisa plūsmas ātrums pūtēja režīmā: maksimālais 200 km/h
Platības tīrīšanas veiktspēja pūtēja režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 425 m²
Gaisa plūsmas ātrums iesūkšanas režīmā: maksimālais 130 km/h
Tīrīšanas veiktspēja iesūkšanas režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 45 litri
Svars bez piederumiem: 3,5 kg
Baterija un lādētājs: nav iekļauti komplektācijā
* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 18 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.
36 V Kärcher Battery Power
LBL 4 Battery Set
Neatkarīgi no tā, kur rudenī būs sakrājušās lapas, ar bateriju darbināmais lapu pūtējs LBL 4 Battery tās jaudīgi un iedarbīgi savāks. Kad fiziskais spēks un piepūle sasniedz savas robežas, Jums palīdzēs šis lapu pūtējs ar divpakāpju jaudas regulēšanu un maksimālu lietotāja komfortu.
Spriegums: 36 V
Gaisa plūsmas ātrums: maksimālais 250 km/h
Gaisa caurplūde: maksimālais 330 m³/h
Platības tīrīšanas veiktspēja (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 550 m²
Svars: 2,2 kg
Pūtēja caurule: divdaļīga
Plakanais uzgalis ar skrāpi: ir
Jaudas kontrole: divpakāpju
Baterijas lādētājs: Kärcher Battery Power 36 V ātrais lādētājs
Iekļauta baterija: 36 V/2,5 Ah
* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.
BLV 36-240 Battery
Lapas, nopļautā zāle, dzīvžoga atgriezumi un nezāles nebūs sāncenši baterijas lapu pūtējam BLV 36-240 Battery. Tam ir sūkšanas funkcija un īpaši efektīvs bezslotiņu motors. Praktiskais "trīs vienā" lapu pūtējs ne tikai sapūtīs kaudzē visas lapas un zarus, bet arī uzreiz savāks tos un sasmalcinās.
Gaisa plūsmas ātrums pūtēja režīmā: maksimālais 240 km/h
Platības tīrīšanas veiktspēja pūtēja režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 550 m²
Gaisa plūsmas ātrums iesūkšanas režīmā: maksimālais 130 km/h
Tīrīšanas veiktspēja iesūkšanas režīmā (viena pilna baterijas uzlāde)*: maksimālais 75 litri
Svars bez piederumiem: 4,2 kg
Baterija un lādētājs: nav iekļauti komplektācijā
* Maksimālā platības tīrīšanas veiktspēja ar 36 V/2,5 Ah Kärcher Battery Power bateriju.
Kärcher Battery Power baterijas platformas
Visas iekārtas no 18 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Baterijas lapu pūtēji ietilpst 18 V Kärcher Battery Power platformas produktu klāstā. Iepazīstieties ar piedāvājumu un uzziniet, kuras citas iekārtas ir saderīgas ar 18 V bateriju!
Visas iekārtas no 36 V Kärcher Battery Power baterijas platformas varat atrast šeit:
Lai strādātu ar vēl lielāku jaudu, baterijas lapu pūtēji (ar sūkšanas funkciju un bez) arī ir pieejami 36 V variantā. Turklāt ir daudz citu produktu, kuros var izmantot 36 V bateriju. Uzziniet par tiem šeit!