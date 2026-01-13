Akumulatora zāģis ar kātu PSW 18-20 Battery

PSW 18-20 akumulatora zāģis ar roktura pagarinājumu var viegli aizsniegt jekuru vietu augstumā līdz 4 metriem. Drošai un ērtai koku apstrādei.

Pateicoties praktiskajam roktura pagarinājumam, PSW 18-20 akumulatora zāģis ir lieliski piemērots augstāku koku apstrādei. Optimizētais 30° asmeņu leņķis ļauj ērti nogriezt zarus augstumā līdz 4 metriem, kamēr droši atrodaties uz zemes. Vienkāršā ķēdes spriegošana un automātiskā ķēdes eļļošana padara ierīci ērti lietojamu. Komplektā esošā plecu siksna padara akumulatora zāģi vieglāk lietojamu, pat ilgstoši strādājot. Ierīce, asmens, ķēde, asmens aizsargs, plecu siksna, sešstūra atslēga ķēdes nospriegošanai un eļļas pudele ir iekļauti pamata komplektā.

Īpašības un ieguvumi
Vienkārša ķēdes spriegošana
Vienkārša ķēdes spriegošana
Viegli aizsniedzama skrūve ķēdes nospriegošanai
Automātiska ķēdes eļļošana
Automātiska ķēdes eļļošana
Zems nepieciešamais akumulatora ķēdes zāģa apkopes līmenis.
Ātrās darbības skrūvju stiprinājums
Ātrās darbības skrūvju stiprinājums
Ērtai uzglabāšanai zāģi ar roktura pagarinājumu var sadalīt trīs daļās.
Praktiska plecu siksna
  • Optimāls svara sadalījums, lai atbrīvotu lietotāju rokas un plecus.
Roktura pagarinājums
  • Izgatavots no vieglas stikla šķiedras, lai bez piepūles varētu nozāģēt zarus augstumā līdz pat 4 metriem.
Stabilitātes āķis
  • Drošai un precīzai zāģēšanai.
Optimizēts 30° asmens leņķis
  • Ērtam darbam, stāvot uz zemes.
Drošības atbloķēšana
  • Novērsta nejauša zāģa ar roktura pagarinājumu iedarbināšanas iespējamība.
Caurspīdīga eļļas tvertne
  • Lietotāji jebkurā laikā var pārbaudīt eļļas līmeni caurspīdīgā pārbaudes logā.
18 V Kärcher Battery Power baterijas platforma
  • Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā.
  • Ilgmūžību un jaudu nodrošina litija jonu elementi.
  • Maināmo bateriju var izmantot visās 18 V Kärcher Battery Power platformas ierīcēs.
Specifikācijas

Tehniskie dati

Ar bateriju darbināma iekārta
Baterijas platforma 18 V baterijas platforma
Sliede (cm) 20
Sliedes leņķis (°) 30
Ķēdes griešanās ātrums (m/s) 5.5
Ķēdes solis 3/8" LP
Ķēdes mērītājs 1,1 mm / 0,043"
Piedziņas saišu skaits 33
Eļļas bākas tilpums (ml) 50
Garantētais skaņas intensitātes līmenis (dB(A)) 95
Priekšējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 1.3
Aizmugurējā roktura vibrācijas vērtība (ΔK=1,5 m/s²) (m/s²) 1.2
Garums ar pagarinātājstieni (m) 2.9
Garums bez pagarinātājstieņa (m) 2
Spriegums (V) 18
Veiktspēja no vienas uzlādes* (Griezumi) maks. 80 (2,5 Ah) / maks. 160 (5 Ah)
Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min) maks. 15 (2,5 Ah) / maks. 30 (5 Ah)
Krāsa dzeltena
Svars bez piederumiem (kg) 3.7
Svars, ieskaitot iepakojumu (kg) 5.3
Izmēri (G x P x A) (mm) 2980 x 95 x 187

* zaru Ø: 5 cm

Iekārtas komplektācijā iekļauts:

  • Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
  • Sliede
  • Zāģa ķēde
  • Eļļas pudele
  • Plecu siksna
  • Sešstūra atslēga ķēdes spriegošanai

Aprīkojums

  • ķēdes aizsardzība
  • Automātiska ķēdes eļļošana
  • Eļļas līmieņa indikators
Videos
Pielietošanas veidi
  • Augstākiem zariem
  • Mazu koku nozāģēšanai
Piederumi
Visi produkti ar tādu pašu akumulatoru
Atrast PSW 18-20 Battery rezerves daļas

Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.

