AKUMULATORA ĶĒDES ZĀĢI
Koku uzturēšana, koku vainagu apgriešana, kurināmā sagatavošana, koku zāģēšana – Kärcher akumulatora ķēdes zāģi un teleskopiskie zāģi izceļas ar sniegumu jebkurā jomā, pateicoties to vienkāršajai lietošanai un visaugstākās kvalitātes ķēdes darbības ātrumam.
Ķēdes zāģa īpašības
Vienkārša ķēdes nospriegošana, izmantojot pagriežamu pogu.
Automātiska ķēdes eļļošana, kas nodrošina akumulatora ķēdes zāģa lietošanu ar minimālu tehnisko apkopi.
Bezsuku motors ilgākam kalpošanas laikam.
Ķēdes zāģa priekšrocības
Tā kā akumulatora ķēdes zāģis CNS 36-35 Battery nodrošina lielu darbības ātrumu un optimālu griešanas platumu, problēmas nesagādās pat koku stumbru zāģēšana. Ķēdes spriegošanas un automātiskā ķēdes eļļošanas sistēma, kurai nav nepieciešami papildu instrumenti, nodrošina ļoti vienkāršu zāģa lietošanu neatkarīgi no tā, vai Jūs esat profesionālis, vai iesācējs. Ķēdes zāģa bremze un divu slēdžu sistēma vienmēr garantē drošību zāģa lietošanas laikā.
Vienkārša zāģa nospriegojuma regulēšana, izmantojot sešstūra atslēgu.
Minimāls nodilums un tehniskā apkope, pateicoties automātiskajai ķēdes eļļošanai.
Izmantojot vienkāršo stikla šķiedras pagarinājumu, problēmas nesagādās zaru zāģēšana pat 4 metru augstumā.
Teleskopiskā zāģa priekšrocības
18 V Kärcher Battery Power
CNS 18-30 Battery
Vienkārša izmantošana, daudzpusīgs pielietojums, un nevainojama koku uzturēšana – vieglais akumulatora ķēdes zāģis CNS 18-30 Battery ar ķēdes nospriegošanas sistēmu, kurai nav nepieciešami papildu rīki.
Spriegums: 18 V
Sliedes garums: 30 cm
Ķēdes darbības ātrums: 10 m/s
Eļļas tvertnes ietilpība: 200 ml
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 70 griezumi (10 cm diametrs)
Ķēdes nospriegošana bez nepieciešamības izmantot papildu rīkus: Jā
Automātiska ķēdes eļļošana: Jā
Bezsuku motors: Jā
* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.
PSW 18-20 Battery
Izmantojot ar akumulatoru darbināmo teleskopisko zāģi PSW 18-20 Battery, iespējams aizsniegt visus zarus līdz pat 4 metru augstumā. Droša un praktiska koku uzturēšana.
Spriegums: 18 V
Sliedes garums: 20 cm
Ķēdes darbības ātrums: 5.5 m/s
Eļļas tvertnes ietilpība: 50 ml
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 80 griezumi (5 cm diametrs)
Ķēdes nospriegošana bez nepieciešamības izmantot papildu rīkus: Nē
Automātiska ķēdes eļļošana: Jā
Bezsuku motors: Nē
* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.