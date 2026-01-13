Application battery chain saw

AKUMULATORA ĶĒDES ZĀĢI

Koku uzturēšana, koku vainagu apgriešana, kurināmā sagatavošana, koku zāģēšana – Kärcher akumulatora ķēdes zāģi un teleskopiskie zāģi izceļas ar sniegumu jebkurā jomā, pateicoties to vienkāršajai lietošanai un visaugstākās kvalitātes ķēdes darbības ātrumam.

Ķēdes zāģa īpašības

Kärcher

Vienkārša ķēdes nospriegošana, izmantojot pagriežamu pogu.

Battery Chain saw settings

Automātiska ķēdes eļļošana, kas nodrošina akumulatora ķēdes zāģa lietošanu ar minimālu tehnisko apkopi.

Automatic chain lubrication

Bezsuku motors ilgākam kalpošanas laikam.

Battery chain saw brushless motor
Claw Stop battery chain saw
Zāģējamā materiāla nofiksētājs nodrošina drošu vadāmību un precizitāti.
Maximum Security Battery Chain Saw
Maksimāla drošība ķēdes darbības tūlītējas apstāšanās radīta atsitiena efekta gadījumā.
Oil level
Izmantojot caurspīdīgo pārbaudes logu, jebkurā brīdī iespējams pārbaudīt eļļas līmeni.

Ķēdes zāģa priekšrocības

Tā kā akumulatora ķēdes zāģis CNS 36-35 Battery nodrošina lielu darbības ātrumu un optimālu griešanas platumu, problēmas nesagādās pat koku stumbru zāģēšana. Ķēdes spriegošanas un automātiskā ķēdes eļļošanas sistēma, kurai nav nepieciešami papildu instrumenti, nodrošina ļoti vienkāršu zāģa lietošanu neatkarīgi no tā, vai Jūs esat profesionālis, vai iesācējs. Ķēdes zāģa bremze un divu slēdžu sistēma vienmēr garantē drošību zāģa lietošanas laikā.

Vienkārša zāģa nospriegojuma regulēšana, izmantojot sešstūra atslēgu.

Easy setting Battery pole Saw

Minimāls nodilums un tehniskā apkope, pateicoties automātiskajai ķēdes eļļošanai.

Automatic lubrication pole saw

Izmantojot vienkāršo stikla šķiedras pagarinājumu, problēmas nesagādās zaru zāģēšana pat 4 metru augstumā.

Battery pole saw
Easy storing battery pole saw
Teleskopisko zāģi iespējams sadalīt 3 daļās, un tā uzglabāšanai nav nepieciešams daudz vietas.
optimised weight distribution Battery Pole Saw
Optimāla svara sadale, lai neradītu nogurumu, pateicoties praktiskajai pleca siksnai.
30°
Optimizēts 30° asmens leņķis ērtai strādāšanai, atrodoties uz zemes.

Teleskopiskā zāģa priekšrocības

Ņemot vērā, ka ķēdes zāģus ir grūti izmantot darbam augstumā, ar akumulatoru darbināmais Kärcher teleskopiskais zāģis šajā ziņā ir pārāks. To iespējams izmantot, lai viegli un droši zāģētu grūti aizsniedzamus zarus līdz pat 4 metru augstumā.

icon_arrow

18 V Kärcher Battery Power

CNS 18-30

CNS 18-30 Battery

Vienkārša izmantošana, daudzpusīgs pielietojums, un nevainojama koku uzturēšana – vieglais akumulatora ķēdes zāģis CNS 18-30 Battery ar ķēdes nospriegošanas sistēmu, kurai nav nepieciešami papildu rīki.

Spriegums: 18 V
Sliedes garums: 30 cm
Ķēdes darbības ātrums: 10 m/s
Eļļas tvertnes ietilpība: 200 ml
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 70 griezumi (10 cm diametrs)
Ķēdes nospriegošana bez nepieciešamības izmantot papildu rīkus:
Automātiska ķēdes eļļošana:
Bezsuku motors:

* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/5.0 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

PSW 18-20

PSW 18-20 Battery

Izmantojot ar akumulatoru darbināmo teleskopisko zāģi PSW 18-20 Battery, iespējams aizsniegt visus zarus līdz pat 4 metru augstumā. Droša un praktiska koku uzturēšana.

Spriegums: 18 V
Sliedes garums: 20 cm
Ķēdes darbības ātrums: 5.5 m/s
Eļļas tvertnes ietilpība: 50 ml
Veiktspēja ar vienu akumulatora uzlādi*: 80 griezumi (5 cm diametrs)
Ķēdes nospriegošana bez nepieciešamības izmantot papildu rīkus: 
Automātiska ķēdes eļļošana:
Bezsuku motors: 

* Maksimālā veiktspēja, izmantojot 18 V/2.5 Ah Kärcher Battery Power nomaināmo akumulatoru.

