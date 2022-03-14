Lapu savākšana: Pieci padomi katrai sezonai
Rudenī lielākā daļa koku un krūmu nomet krāsainās lapas. Kad ir nepieciešams notīrīt lapas no ietvēm, piebraucamajiem ceļiem, zālieniem un dārza? Jo īpaši tāpēc, ka lapu grābšana un slaucīšana ar grābekļiem un slotām bieži vien ir ļoti darbietilpīga, strādājot lielās platībās. Izmantojot šos padomus, dārza īpašnieki var ātri un efektīvi notīrīt lapas dažādās vietās.
1. padoms: Kad un kur jātīra lapas?
Kāpēc lapas vispār ir jātīra? Noteiktās vietās ap māju, daudzos reģionos ir pienākums savākt nokritušās lapas, līdzīgi kā pienākums tīrīt sniegu un ledu. Ietvēm piegulošo zemes gabalu īpašniekiem ir jānovāc lapas, un viņi var arī uzticēt šo pienākumu saviem īrniekiem. Lapas jātīra pietiekami bieži, lai garāmgājēji nevarētu paslīdēt. Tā paša iemesla dēļ saprātīgi ir notīrīt lapas no piebraucamajiem ceļiem rudenī, lai netiktu ietekmēts bremzēšanas ceļš.
Turpretim nav obligāti jātīra lapas dārzā zem kokiem un dzīvžogiem. Šajās vietās varat gaidīt līdz pavasarim, lai sniegtu aizsardzību mazākiem dzīvniekiem, piemēram, ežiem un kukaiņiem. Turklāt lapas var nodrošināt aizsardzība pret salu un kļūt par dabīgu mēslojums dārza augiem. Tomēr lapas nevajadzētu novietot uz dobēm tik biezā kārtā, ka gaiss nepiekļūst zemei. Ikviens, kurš baidās, ka rudens vētras aizpūtīs nobirušās lapas, tās var papildus apbērt ar zariem, piemēram, ar skujkoku zariem. Pavasarī, sākot ar matu/aprīli, varat noņemt šo pārsegu un lapas.
Izņēmumi dārzā ir zāliena zonas. Ikvienam, kam ir svarīgs labi kopts zāliens, lapas ir jānovāc, jo pretējā gadījumā vietās, kur zāle nesaņems saules gaismu, veidosies dzelteni plankumi. Teorētiski to var izdarīt ar zāles pļāvēju – atkarībā no lapu slāņa biezuma. Bet lapu aizvākšana ar zāles pļāvēju nav īpaši draudzīga dzīvniekiem. Piemērotāks ir grābeklis vai, ja vēlaties ietaupīt enerģiju, lapu pūtēji un putekļsūcēji.
2. padoms: Lapu aizvākšana ar lapu pūtēju
Lapu grābšana un slaucīšana ar grābekli vai slotu prasa spēku un laiku. Ikvienam, kas vēlas ātrāk un vienkāršāk notīrīt lapas no ietvēm, piebrauktuvēm un zāliena, vajadzētu pāriet uz lapu pūtēju. Ierīces spēcīgai gaisa plūsmai izdodas slaucīt lapas gandrīz pašai no sevis, kā arī palīdz notīrīt lapas grūti pieejamās vietās un no puķu dobēm vai mizu mulčas.
Ar Kärcher akumulatora lapu pūtēju, lapas var mērķtiecīgi slaucīt kaudzē. Papildu skrāpja mala arī atbrīvo mitrās lapas vai sablīvētus netīrumus. LBL 4 lapu pūtējam ir divi ātruma līmeņi. Tādējādi lapas var rūpīgi notīrīt no grants, un ar lielāku jaudu varat strādāt uz ietves un zāliena. Pateicoties noņemamai pūšanas caurulei, Kärcher lapu pūtējs var uzglabāt tā, lai tas neaizņemtu daudz vietas.
Gudra kombinācija: Lapu pūtēji un putekļsūcēji
Ikvienam, kas vēlas novākt lapas no lielākām platībām un citādi novērtē aktīvu palīglīdzekli pagalma un dārza sakopšanai, ir ideāli piemērots Kärcher akumulatora lapu pūtējs un putekļsūcējs. Pateicoties sūkšanas funkcijai un lielajam savākšanas maisa tilpumam, tas palīdz arī savākt lapas. Ja nepieciešams, noņemamās piederumu daļas nodrošina samazinātu ierīces svaru, piemēram, ar BLV 36-240 akumulatoru lapu pūtējam un putekļsūcējam. Ātrums pūšanas un sūkšanas režīmā ir nepārtraukti regulējams, piemēram, lai rūpīgi notīrītu lapas no grants vai akmens dārza. Noņemami virzošie veltņi ir noderīgi lielākās platībās, un, ja nepieciešams, lapas varat sasmalcināt ar smalcināšanas riteni.
Vairāk nekā lapu slaucīšana: Daudzpusīgs lapu pūtējs un putekļsūcējs
Lapu vākšana rudenī nav vienīgais lapu pūtēju un putekļsūcēju pielietojums. Tos var izmantot visu gadu uz mājas jumta, pagalmā un dārzā. Pāris piemēri:
- Pūst un iesūkt krūmu un dzīvžogu atgriezumus
- Pēc ravēšanas savākt izravētās nezāles
- Atstāto atgriezumu savākšana pēc zāliena pļaušanas
- Pūst un iesūkt netīrumus no terasēm un garāžām
- Novītušu lapu un ziedu noņemšana no dobēm
Svarīga informācija
- Lai nekaitinātu kaimiņus, pirms lapu pūtēju lietošanas vajadzētu uzzināt par vietējiem trokšņa aizsardzības noteikumiem.
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Rupjo zaru, puķu dobju augsnes vai mitru lapu iesūkšana var aizsprostot vai pat sabojāt ierīci.
3. padoms: Lapu slaucīšana lielākās platībās ar slaucītāju
Lapu slaucīšana ar birstēm un grābekļiem nozīmē, ka tās vēlāk ir arī jāsavāc. Bet tikmēr rudens vējš iepūš lapu kaudzēs un atkal kaisa lapas. Tāpēc ideālā gadījumā jums vajadzētu veikt abas darbības vienlaikus, t.i., slaucīt un savākt lapas ar vienu ierīci – slaucītāju.
Slaucītāji ir īpaši piemēroti bruģētām vietām, piemēram, ietvēm, piebraucamajiem ceļiem vai ielām, un notīra lapas un netīrumus, nenoliecoties, pateicoties regulējamam stumšanas rokturim un vienkāršai ierīces pārvietošanai. Atkritumu konteinerā ir daudz vietas, un to var viegli iztukšot. Atkarībā no modeļa vienu vai divas sānu birstes var uzstādīt bez instrumentiem. Tas ļauj notīrīt arī malas, spraugas un stūrus. Ar S 4 Twin 2-in-1 manuālo slaucītāju pat mitras lapas nav problēma. Sānu birstes ir aprīkotas ar cietākiem sariem, tāpēc tās var bez grūtībām slaucīt pat mitrās vietās.
Slaucītāji tiek izmantoti visu gadu – lapu slaucīšana, smilšu tīrīšana pēc ziemas, ziedputekšņu un ziedu slaucīšana. Un kad darbs ir padarīts? Vienkārši pabīdiet salokāmo stumšanas rokturi uz priekšu un novietojiet slaucītāju vertikāli šķūnī, garāžā vai pagrabā, lai neaizņemtu daudz vietas.
4. padoms: Lapu izņemšana no notekām un caurulēm
Ikvienam, kam pie mājas aug koki, zina, ka lapas, mazi zari un netīrumi sakrājas notekcaurulēs un caurulēs it īpaši rudenī. Arī šajā gadījumā ir regulāri jāiztīra netīrumi un lapas, lai lietus ūdens notecētu vēlamajā veidā un lai izvairītos no ūdens bojājumiem. Ja netīrumi ir nosēdušies, to iztīrīšana ir laikietilpīgs un darbietilpīgs process. Daudzos gadījumos darbs tiek veikts uz kāpnēm, kuras bieži ir jāpārvieto, lai varētu sasniegt visu notekas garumu. Jumta notekcaurules un novadcaurules var iztīrīt bez piepūles ar Kärcher jumtu notekcauruļu un cauruļu tīrīšanas komplektu, kas ir piemērots Kärcher augstspiediena tīrītājam.
Komplekta jumta notekcaurules tīrīšanas sprausla tiek pārvietota pa jumta noteku pa sliedēm gandrīz pati par sevi, pateicoties tīrīšanas ierīces augstajam spiedienam. Divas augstspiediena sprauslas ir piestiprinātas pie tīrīšanas sliežu apakšējās daļas, lai ūdens plūstu atpakaļ. Atsitiena efekts virza sliedes uz priekšu, iztīra netīrumus un izskalo tos atpakaļ. Ar 20 metru garu šļūteni, jūs varat nokļūt tālu, nestāvot uz kāpnēm to tiešā tuvumā. Ar šo piederumu pēc tā īslaicīgas modernizēšanas arī novadcaurules un notekūdeņu caurules var atbrīvot no aizsprostojumiem. Šajā gadījumā tiek izmantota augstspiediena šļūtene bez sliedēm. To vietā tiek izmantota speciāla cauruļu tīrīšanas sprausla, kas izmanto atpakaļ vērstas ūdens straumes atsitienu, lai iekļūtu no lapām un citiem netīrumiem veidotajā nosprostojumā, un tad atkal izskalo novadcauruli tīru. Padoms: Cauruļu tīrīšanas komplekta šļūtenei ir sarkans drošības marķējums. Šļūtene vienmēr ir jāievada caurulē vismaz līdz šim marķējumam, un tīrīšanas process jāpārtrauc, tiklīdz marķējums atkal ir redzams, izvelkot šļūteni. Tādā veidā jūs esat pasargāts no ūdens izsmidzināšanas atpakaļgaitā, kā arī no iespējamām briesmām, ko var radīt augstspiediena šļūtene, kas griežas sev apkārt.
Padoms: Gaismas šahtu un drenāžas kanālu tīrīšana
Laika gaitā lapas un brīvie netīrumi nosēžas arī gaismas šahtās un drenāžas kanālos ap māju, un tie tāpat ir regulāri jāiztīra. Gan mitrus, gan sausus netīrumus var ātri un bez piepūles iesūkt ar putekļsūcējiem slapjai un sausai tīrīšanai. Daudzām ierīcēm ir arī pūtēja funkcija, kas izrādās īpaši praktiska, īpaši grūti pieejamās vietās.
5. padoms: Kur jāliek lapas? Priekšzīmīga iznīcināšana
Pateicoties lapu pūtējiem, putekļsūcējiem un tīrītājiem, lapas ir viegli slaucīt un savākt. Bet kur tās likt, ja jums nav savas komposta kaudzes? Jūs varat izmest mazākus lapu un zaļo atkritumu daudzumus savā organisko atkritumu tvertnē, taču rudenī tie ātri sakrājas uz zemes gabaliem, kuros ir daudz koku. Atsevišķos reģionos pašvaldības piedāvā īpašus maisus vai grozus lapām, kurus, kad tie ir pilni, novieto ceļmalā un pēc tam tie tiek savākti. Pretējā gadījumā jums ir jādodas uz tuvākā pārstrādes centra dārza atgriezumu savākšanas punktu.
Vai slaucīt lapas rudens ugunskuram? Lapu un dārza atgriezumu dedzināšana ir aizliegta daudzās pašvaldībās, vai tā ir ļoti ierobežota atkarībā no gada laika. Tas ir pamatoti, jo pat nokaltušas lapas joprojām satur pietiekami daudz ūdens, lai to dedzināšanas laikā varētu rasties dūmi un nepatīkama smaka. Var izdalīties arī smalkie putekļi. Tātad izmest lapas sadzīves atkritumos? Tikai ne atkritumu tvertnēs un otrreizējās pārstrādes tvertnēs – tās var neiztukšot, ja tās ir nepareizi uzpildītas. Tātad – lapu maiss, pārstrādes centrs vai komposts. Ikviens, kam pietiek vieta dārzā, var izveidot arī lapu kaudzi kā ziemas mājvietu ežiem u.c.